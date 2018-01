Většina národa myslí totalitně. Havel by plakal, zuří po volbě Zemana JXD

Podle něj to od samého počátku sobotního odpoledne nevypadalo s naší demokracií dobře. „Už první nástřel ukázal, že zatímco Drahoš sotva přelezl čtyřicet procent, tak Zeman se nezadržitelně řítí k šedesátiprocentnímu výsledku,“ napsal JXD. Podle něj volba ukázala, že většina našeho národa myslí totalitně a nedemokraticky. „Česká republika historicky patří do západní Evropy, byli jsme východní hranicí západoevropského světa, Říše římské. Celé dějiny. Pak ale přišlo ‚nejspravedlivější‘ společenské zřízení, rozuměj socialismus, a začala postupná devastace našeho národa. Materiální i duchovní,“ argumentuje Doležal a dodává, že na duchovní proměnu po revoluci jsme již jaksi zapomněli. A právě tyto prezidentské volby podle něj jasně demonstrovaly, že šlo o chybu. „Horší spoušť, než zanechal komunismus v krajině a v městech, zanechal v lidských duších a v srdci národa,“ myslí si a dále zdůvodňuje, že proto tak většina národa demokraticky volí nedemokraty, populisty.

Celá zpráva zde

„Co vlastně volili občané, kteří dali svůj hlas Zemanovi?“ táže se. Odpověď je podle něj jednoduchá. Nesvobodu. Dále připomíná Zemanovy vazby na Rusko a Čínu, propojení s různými podivnými kmotry, kmotříčky a veksláky a jeho mocenský pakt s Andrejem Babišem. „Zároveň se stal symbolem sprostoty, buranství a hulvátství a jeho nejslavnější výroky o Pussy Riot jako by vypadly z huby ruského mužika. Přesto toho člověka český národ jednoznačně zvolil prezidentem – a tím všechny jeho sprosťárny a antidemokratické kroky posvětil,“ píše Doležal. Podle něj představy o demokracii selhaly a Česko je na cestě do podobné totality, jako byla ta komunistická. „Či ještě pregnantněji řečeno: Havel by plakal,“ uzavírá.

Psali jsme: Bakala, expert na tunelování. Zeman v dobré náladě pokořil novináře, kteří mu celý život dělali zle. Redaktora ČT zesměšnil Z Drahoše si udělali druhého strýčka Bradyho. Teď tu hračku zahodí a najdou si zase jinou Politici gratulují Zemanovi. Zato exministru Hermanovi to ujelo: Lež a nenávist opět zvítězily nad pravdou a láskou! Maříková (SPD): Zvítězil rozum nad pokrytectvím, lží a falší

