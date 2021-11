Vezmu si svou kočičku a zažádáme si o adopci. Zasvěcený hlas z gay komunity: Progresivisté se nezastaví před ničím

Student Antonín Vavruška se v rozhovoru pro serveru Kupredudominulosti.cz mimo jiné vyjádřil k LGBT aktivistům. Ti se podle něj vydávají za mluvčí neheterosexuální komunity. On sám, i když je gay, za tím vidí snahu progresivní levice zneužívat sexuální menšiny k politickým cílům, k čemuž používá starou taktiku vnášení konfliktu do společnosti.

„Vezmu si svůj konferenční stolek, a možná budeme adoptovat. To bylo jenom na odlehčení. Stačí dnes dojít na nějakou západní univerzitu, vzít tam průměrného šílence, který by použil stejné argumenty jako: ‚V homosexuálním manželství se milují. Proč jim v tom bráníte? Proč jim neposkytnete právní rámec? A žijí v tom děti. Pomozme jim. Vy, kteří pro to nehlasujete, slepě nezvednete ruku, tak tyto děti hrozně diskriminujete, ubližujete jim. A když někdo spáchá sebevraždu...‘ Což nemusí být vůbec dáno sexuální orientací, zabíjejí se i z jiných důvodů, a to i jinak sexuálně orientovaní lidé,“ poznamenal Vavruška se slovy, že takovéto věci slyšel i o nich četl – a nejsou to výjimečné případy.

„Tyhle silné argumenty se objevují a budou se objevovat i u těchto svazků. Nechci říkat ‚svazek‘ nějakému vztahu ženy a domácího mazlíčka. Polyamorie nám přijde hodně absurdní, ale přece jenom mnohoženství není nic, co bychom si zatím nedokázali představit. Nelíbí se nám to, předpokládám, nechceme to, ale jelikož je to třeba i v islámu, tak si dokážeme představit, jak to může fungovat – a před toto slovo dávám do závorky (ne)fungovat,“ zmínil Vavruška.

Celý rozhovor se pak točil kolem manželství pro všechny, polyamorních sňatků či náhradního mateřství. U nás je podle Vavrušky ještě možné o tom diskutovat poměrně svobodně. „U nás, když někdo napíše článek, který ostře kritizuje všechna tato témata, tak ho pravděpodobně nesmažou, nenahlásí, nezažalují, ale už jsou tady lidé, které to velmi pohorší, a začnou to kritizovat, začnou mobilizovat své stoupence a začnou tomu člověku dělat ze života peklo. A obávám se, že na Západě už to tak není, tam je to mnohem horší. Buď je to úplná cenzura, která řekne: ‚Vy jste kritizovali surogátní, náhradní mateřství. Co jste si to dovolili?‘ A opravdu, některé tyto žaloby prošly, což je pro mě vyloženě cenzura,“ sdělil.

Vavruška v rozhovoru odmítl náhradní mateřství, kdy hovořil o tom, že systém koupených děloh je sobectví, které bere dětem biologické rodiče. A postavil se také proti adopcím.

„LGBT aktivisté, a to je zase manipulace, vytvořili mlhu, aby v lidech vzbudili zdání, že tady máme zástup osamocených nešťastných dětí, které čekají na rodiče. Tyto děti si nepředstavují otce a otce, ani když kreslí v pokojíčku v ústavní péči, LGBT aktivisté by použili slovo ‚sirotčinec‘, aby to znělo alespoň trochu morbidně, a vždy nakreslí domeček a matku a otce, jak tam spolu sedí nebo stojí. Nenakreslí muže a muže, protože by je to ani nenapadlo. Já bych pro adopce zvedl ruku, kdyby těchto dětí bylo hodně, více než čekatelů, ale mnoho lidí má, a je to čím dál častější, problém…“ zmínil Antonín Vavruška.

