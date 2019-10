Vítězný právník Rozehnal: Takové výrazy bych nepoužil. Jen bráním práva klienta. Problém je v tom...

Rozehnal řekl, že neví, zda jsou média pod neúnosným tlakem. Že tlak na média existuje, uznal, ale to prý není výjimečná situace. Český mediální trh je podle něj ekonomicky slabý, a proto je náchylnější k různým tlakům. „Buď ze strany velkých finančních a ekonomických skupin, nebo i ze strany státu. A z tohoto důvodu jsme tady svědky relativně velké koncentrace mediálního vlastnictví a takové té neustálenosti mediálního prostředí.“ Anketa ,,Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku," řekl o novinářích ČT Zaorálek. Řekl to správně? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 2501 lidí

Vzhledem k soudnímu sporu našeho webu s Forem24 Pavla Šafra padla i otázka, zda je české mediální prostředí kultivované. Dle Rozehnala určitě ne. „Já se domnívám, že soudy by měly přispívat k větší kultivaci mediálního prostředí už tím, že by ukládaly daleko citelnější sankce při zásazích do osobnostních práv, popřípadě při zásazích do dobré pověsti osob, které jsou dotčeny nějakými prohlášeními v médiích,“ mínil.

Dodal, že to bylo poprvé, kdy se dvě digitální média střetla u soudu. „Jedno médium se domnívalo, že bylo poškozeno na svých právech vztahujících se k dobré pověsti. Nicméně, když jsme se podívali na ten obsah Parlamentních listů, tak on je často velmi vulgární a často velmi nelichotivý vůči všem osobám, o kterých referuje. Potom je velmi obtížné, aby se Parlamentní listy dovolávaly své dobré pověsti,“ říká advokát.

Uznal, že výroky Johany Hovorkové z Fora 24, která tvrdila, že „Parlamentní listy permanentně šíří lži, dezinformace, názory extremistů a StBáků a jsou provozovatelem té nejhnusnější ruské žumpy na českém internetu“, jsou hraniční, nicméně byly prý vyprovokovány obsahem našeho webu. „Samozřejmě máte pravdu v tom, že toto by mělo být z té diskuze o médiích vyloučeno, protože takové výrazivo nepřispívá ke kultivaci mediálního prostředí,“ dodal advokát o jejích slovech. Fotogalerie: - Stojím za ČT

„Pokud se Parlamentní listy cítí dotčeny výroky tohoto typu, které jste zmiňovala, měly by se zamýšlet nad tím, jaké výroky zveřejňují samy,“ tvrdil dále. Vyslovil ovšem pochyby, zda je reálné očekávat změnu. Dle něho se jedná spíše o přetahování se mezi dvěma médii. „Parlamentní listy vzbuzují velké vášně. Buďto máme oddané příznivce, nebo máme obrovitánské odpůrce. Myslím, že nikoho nenechávají v klidu. Spíše si myslím z důvodu, že ten spor by mohl přitáhnout pozornost veřejnosti, spíše pro existenci a obsah Parlamentních listů samotných než z hlediska toho sporu,“ vysvětlil Rozehnal.

Martina Spěváčková mínila, že si takové výrazivo žádají čtenáři. „Ano, ale společenská odpovědnost médií nebo i ústavní role médií by měla jít trošku dál za to než to, co vyžaduje publikum. Měla by trošku vzdělávat, kultivovat občany a čtenáře,“ oponoval advokát. Podle něho jsou média skutečně velmi důležitou součástí ústavního pořádku v ČR. „Zabezpečují velkou část práv občanů, kteří jsou nositelé základních práv a svobod. Právo na svobodu projevu a právo na informace. To všechno by bez médií nemělo žádný význam,“ oznámil.

Redaktorka Seznamu se zeptala, zda nelituje toho, že do našeho periodika přispíval a dával rozhovory. Rozehnal obrátil, že proti principu Parlamentních listů nic nemá. „Parlamentní listy neodsuzuji. Respektive ten institut Parlamentních listů mě neirituje. Domnívám se, že tam jsou zajímavé příspěvky,“ řekl. Dodal, že v některých případech nemůže souhlasit s tou formou, jakou jsou prezentovány. Problém je podle něj v tom, že český právní řád je založen na tom, že podnikatelé, do nichž spadají i média, navzájem nekomentují své poměry. Nicméně o slovech Hovorkové řekl: „Já bych taková slova nepoužil. Taková slova nepoužívám a nepoužil bych je.“ Doplnil, že hájí práva klienta, nikoliv, že se s jeho postojem musí identifikovat.

Celý rozhovor ZDE

