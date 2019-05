Vjel do mě ďábel a řeknu bonmot... Zeman na tiskovce s Kiskou prozradil, proč podpořil protikandidáta Čaputové

Slovenský prezident Andrej Kiska končí ve funkci. Za pár týdnů ho nahradí nově zvolená Zuzana Čaputová. Ještě jako prezident se proto Kiska přijel rozloučit do okolních zemí. A tu nejlepší nechal na konec. Na společné tiskové konferenci s Milošem Zemanem prozradil, že ne vždy se spolu shodli, ale vždy spolu dokázali debatovat a jejich vztah odrážel blízkost Česka a Slovenska. Do Zemana však v jednu chvíli vjel ďábel…

Na společné tiskové konferenci Zeman prozradil, že na rozloučenou pozval Kisku do lánské obory a lánského parku.

„Někdy jsme se shodovali, někdy jsme se lišili, což je v demokracii naprosto normální. Ale důležité je, že jsme důvěřovali jeden druhému a nikdy jsme nevystupovali proti sobě. Budeš mi chybět, Andreji,“ loučil se hlubokým hlasem Zeman.

Poté si vzal slovo Andrej Kiska. Nikoli poprvé konstatoval, že v celém světě nezná jiné dvě země, které by k sobě měly tak blízko, jak mají k sobě blízko Česko a Slovensko. Pánové spolu absolvovali desítky setkání a prožili toho hodně. „Říká se, že to nejlepší na konec,“ pochválil Kiska Česko.

„Já přeju panu prezidentovi hodně chuti a elánu. Doba to není lehká. Hlas prezidenta je velmi důležitý. Přeju mu, aby ten jeho hlas byl slyšet, aby ho nohy lépe poslouchaly a své nástupkyni sdělím, že ji tu bude čekat velmi příjemné, přátelské prostředí a že se tu bude cítit velmi dobře,“ řekl Kiska.

Zeman popřál Kiskovi hodně úspěchů v jeho další politické kariéře. Kiska totiž zakládá novou politickou stranu. „Andreji, to, co teď řeknu, není bonmot, je to jen volná citace Winstona Churchilla. Největší nepřátele budeš mít ve své vlastní straně,“ řekl. Kiska Zemanovi poděkoval za radu a dodal, že bude záležet jen na slovenských voličích, komu ve volbách dají svůj hlas.

Než se prezidenti rozloučili s novináři, vyjádřili se ještě k výsledkům voleb do Evropského parlamentu.

„Vjel do mě ďábel a řeknu bonmot. Podpořil jsem na jeho žádost Maroše Ševčoviče v nedávných prezidentských volbách na Slovensku. Představte si, že by to Ševčovič vyhrál a nyní by byl prezidentem, a pak by do EU nemohl kandidovat. Bonmot spočívá v tom, že to byl záměr a ústup na předem připravené pozice. Nyní bude následovat útok na pozice evropské,“ prohlásil Zeman.

Kiska doplnil, že středoevropský region by měl mít silného zástupce v evropských strukturách a konkrétně Maroše Ševčoviče považuje Kiska za schopného politika a má za to, že právě tento muž do evropských struktur patří.

