Vláda lže, neskutečným způsobem. Přesně proto vám lidi nevěří, pustil se Havlíček do Kupky

Podle Kupky vláda nemá moc na vybranou. „Zásadním způsobem se podařilo změnit situaci, povedlo se pomoci domácnostem a firmám, ceny energií klesly,“ obhajoval diskutované rozhodnutí vlády o tom, že domácnosti a firmy budou opět od počátku roku 2024 platit poplatky za obnovitelné zdroje energie, u nichž dříve vláda slibovala přenesení povinnosti na stát.

Havlíček se proto vůči ministru Kupkovi ohradil, že vláda neskutečným způsobem lže. „To je důvod, proč vám lidé nevěří. Vy se to snažíte trošku okecat, ale vláda neskutečným způsobem lže. Tohle není hospodářská politika, ale šílenost!“ prohlásil Havlíček v Partii.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v týdnu oznámil, že vláda „škrtne“ celých 38 miliard, kterými letos lidem a firmám dotuje náklady na přenos a distribuci elektřiny. „Z rozpočtových důvodů si to prostě daňoví poplatníci (!) nemohou dovolit a my jsme zvolili v rozpočtu jiné priority než plošné dotování například regulovaných složek ceny elektřiny či plynu,“ sdělil Stanjura. Čili – vláda přestane „za lidi a firmy“ platit zákonnou podporu obnovitelných zdrojů energie. Vláda tak ušetří dalších 17 miliard. Lidé a firmy tak budou od ledna platit zhruba 600 korun za každou spotřebovanou megawatthodinu. Domácnost s průměrnou spotřebou 2,5 megawatthodiny za rok tak – podobně jako do konce září 2022 – začne znova přispívat zhruba 125 korunami měsíčně.

Kupka připomněl další hledisko – že na rozhodnutí vlády měl vliv i růst mandatorních výdajů. „Kdyby to bylo tak jednoduché. Rozhodování je o to složitější, že na nás dolehl růst mandatorních výdajů. Když zjistíte, že rostly, že stát na těchto povinných výdajích státního rozpočtu vydává víc, než jsou jeho příjmy, musíme na to reagovat,“ doplnil.

