Vláda nakonec přidá zdravotníkům více. Jednorázově 75 tisíc, schválila dnes

Zdravotníci v nemocnicích dostanou odměny za nasazení během koronavirové pandemie, jít by na ně podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) mělo 12 miliard. Uvedené odměny jsou za plný počet odpracovaných hodin, v případě menšího úvazku se krátí.

Podle šéfa resortu zdravotnictví by měli zdravotníci obdržet částku srovnatelnou s loňskem, loni dostali za jarní měsíce navíc 75 tisíc korun hrubého. To v pondělí uvedla také Česká televize, podle které zároveň nezdravotničtí pracovníci dostanou 30 tisíc korun. Ministr zdravotnictví v pátek avizoval, že by zdravotníci měli dostat odměny v květnové výplatě.

Odměny podle pátečního vyjádření ministra dostanou i zdravotníci, kteří pracují mimo nemocnice. Peníze by jim měly jít díky změně kompenzační vyhlášky.

Mám vzkaz pro lékaře, zdravotní sestry, zdravotní bratry, sanitáře, zkrátka pro všechny zdravotníky, kteří bojují s covidem v první linii. A také pro pečovatele z domovů seniorů a pro pracovníky v sociálních službách. Týká se to odměn a je to důležité. pic.twitter.com/ivLnDt3HNh — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 8, 2021

Nové schválené odměny mají ocenit práci od října do konce února. Pracovníci domovů seniorů, postižených či se zvláštním režimem, stacionářů, pečovatelské a odlehčovací služby, chráněného bydlení a osobní asistence, kteří se o klienty přímo starají, dostanou 50 tisíc korun. Peníze by mohlo obdržet 59 300 zaměstnanců. Ostatní personál v zařízeních by měl mít 30 tisíc korun. Podle ministerstva je to asi 24 800 lidí.

Druhé kolo odměn soc. službám jsme právě schválili! Až 50 000 Kč hrubého tak půjde jednomu zaměstnanci. Mimochodem, nově bude @mpsvcz řešit i odměny pro zdravotníky v soc. službách, protože @ZdravkoOnline se od nich odvrací. Já ale vaši práci nenechám bez povšimnutí. pic.twitter.com/ogFgMkArk8 — Jana Maláčová (@JMalacova) March 8, 2021

V dalších sociálních službách by asi 17 400 lidí, kteří přímo pracují s potřebnými, mohlo dostat 25 tisíc korun. Pro zbývajících asi 4 900 pracovníků by bylo 15 tisíc korun. Obce a kraje by pak mohly žádat o dotace na odměny pro asi 4 400 sociálních pracovníků a pracovníků odborů ochrany dětí (SPOD). Ti by mohli získat 25 tisíc korun. Výzvy k podávání žádostí o dotace vypíše resort teď v březnu. Vyplacení peněz pak lze očekávat v dubnu.

