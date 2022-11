Vláda podpoří oznamovatele. Bude je chránit

reklama

„Jsme si vědomi toho, že sportovního prostředí se dotýkají současné problémy s cenami energií, proto jsme také prosadili zastropování cen energií i pro sportovní kluby a provozovatele, což jim zaručuje stabilitu a i to, že ty rostoucí náklady nějakým způsobem zvládnou. Zvýšili jsme také rozpočet Národní sportovní agentury o dvě miliardy korun, na 6,9 miliardy korun. To jsou věci, které jsme v minulých týdnech udělali a které jsou známé. Směřují k tomu, aby sportovní prostředí mělo potřebnou stabilitu, aby podpora sportu, její efektivita se zvýšila. Pracujeme na koncepčních změnách, které mají za cíl odstranit ty chyby, na které si sportovci a lidé, kteří se věnují tělesnému pohybu dětí v těch posledních měsících stěžovali, připravuje se novela zákona – prochází už schvalováním, která upraví činnost Národní sportovní agentury,“ řekl úvodem tiskové konference po jednání vlády Petr Fiala (ODS).

„Kromě toho vláda na dnešním jednání formálně vzala na vědomí už dříve oznámené ukončení působení Filipa Neussera v čele Národní sportovní agentury. Dnes vláda jmenovala jeho nástupce pana Ondřeje Šebka. Ondřej Šebek je zkušený manažer, který se v oblasti sportu pohybuje celý život, celou svou profesní kariéru, má zkušenosti z různých typů sportů a z různých sportovních aktivit. V současné době je předsedou úspěšného českého veslařského svazu. Jsme přesvědčeni, že nový pan předseda Šebek vnese do Národní sportovní agentury potřebné zkušenosti, klid, rozvahu a že ji bude spravovat takovým způsobem, aby Národní sportovní agentura dobře plnila všechny funkce, které plnit má, ve prospěch českého sportu i české společnosti,“ dodal Fiala.

Vláda také schválila návrh zákona k ochraně whistleblowerů. Netýká se anonymních oznámení. Zmírní zranitelnost oznamovatelů protiprávní činnosti v práci. „Vláda se shodla na tom, aby se to týkalo oznamovatelů oznamujících trestnou činnost. Vláda se neshodla na tom, aby se to týkalo i přestupků a současně se vláda shodla na tom, že se to nebude týkat takzvaných anonymních oznámení. Aby nedošlo k nějaké mystifikaci. To neznamená, že se zakazuje podávání anonymních oznámení. Rozumný zaměstnavatel si samozřejmě bude všímat i těch anonymních, jen jde o to, že poskytovat ochranu anonmyním sdělovatelům lze dost těžko, když nevíme, kdo to je,“ podotkl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Otázka z novinářského pléna se pak týkala zastropování cen energií pro velké firmy, pro průmysl. Vláda se tím podle Fialy nezabývala. „Neměli jsme to ani v plánu. My se v této věci snažíme dosáhnout nějakého evropského řešení a postupovat podle společných pravidel v rámci Evropy. Současně ale říkám, že na tom pracujeme a jsme připraveni. Že ve chvíli, kdy bude jasné, jak jsme se domluvili v rámci EU, tak podle toho může Česká republika adekvátním způsobem reagovat. Chci jenom znovu připomenout, že ceny pro malé a střední firmy zastropovány jsou a v případě velkých firem a průmyslu je možné využít podporu v rámci dočasného krizového rámce, který se nám i díky vyjednávání v rámci Evropské unie podařilo prosadit, jeho prodloužení i na příští rok. Ale to samotné zastropování cen, po kterém samozřejmě řada lidí z oblasti průmyslu volá, zastropování cen pro velké podniky v sobě shrnuje spoustu výhod, ale má i některá rizika. Jedním z těch rizik je, a to je velké riziko, že bychom nakonec mohli dospět k tomu, že budou spolu soutěžit jednotlivé národní rozpočty o tom, který si může jaké zastropování dovolit. A v takové soutěži by země jako je Česká republika nebyla na těch výhodných prvních místech. Proto nejenom my, ale řada dalších států se snaží o to, aby tu proto existovala jednotná pravidla v rámci EU, ten posun v myšlení a v postojích k tomu, zda je možné udělat nějaký krok na podporu velkých firem, se mění, před časem, před pár měsíci si to ještě řada států, ale ani Evropská komise představit nedovedla. Teď už některé kroky jsou,“ poznamenal Fiala.

Své pak také řekl k rezoluci Evropského parlamentu označující Rusko jako stát podporující terorismus. „Je potřeba i těmito symbolickými kroky dát Rusku jasně najevo, že jeho jednání v rámci mezinárodního společenství, jeho jednání, které se projevuje nejvýrazněji brutální agresí na Ukrajině, že to jednání je nepřijatelné a že tuto pozici sdílí státy EU, západního společenství, NATO, ale že to také sdílí poslanci EU. Takže skutečně vítám tuto rezoluci a považuji ji za důležitou,“ dodal Fiala.

