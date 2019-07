Vláda projedná mimo jiné novelu o svobodném přístupu k informacím

01.07.2019 6:20

Novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která má mimo jiné zavést ochranu subjektů před zneužíváním práva na informace, či návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, podle kterého by firmy a další daňoví poplatníci mohli do budoucna získat nové nástroje na ochranu proti dvojímu zdanění, dnes projedná vláda. Řešit také bude tři poslanecké návrhy. Mezi body programu je i návštěva maltského premiéra Josepha Muscata v ČR nebo cesta ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) do Gruzie.