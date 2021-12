Vláda projedná návrh na mírné zvýšení dávek na bydlení od ledna

Vláda se chystá v pondělí jednat o mírném navýšení dávek na bydlení. Ministerstvo práce navrhuje od ledna zvednout částky pro jejich výpočet, tedy takzvané normativní náklady na bydlení. Vzrůst by mohly zhruba o dvě až tři procenta. Vyplývá to z připravovaného nařízení. Rada postižených, rada seniorů či některé kraje a samosprávy navrhované normativy kritizují. Vadí jim, že nezohledňují skokové zdražování energií. Žádají úpravu. Ministerstvo práce chce problém s výrazným růstem cen řešit mimořádným příplatkem. Upravit by ho měla novela o sociální podpoře. Ta se ale ještě nezačala projednávat.

Normativní náklady vláda upravuje každý rok podle meziroční změny cen nájmů a energií za první tři čtvrtletí. Ministerstvo práce tak nejdřív navrhovalo podle velikosti města či obce, plochy bytu a počtu členů domácnosti normativy zvýšit v nájmu o 1,9 až 2,4 procenta a ve vlastním a družstevním bydlení o 1,3 až 1,6 procenta. Po kritice a připomínkách zohlednilo při posuzování ještě i říjnový růst cen. V novém návrhu se tak normativy zvedají v nájmu o 2,2 až 2,8 procenta a v družstevním a vlastním bytě o 2,3 až 2,4 procenta.

"Jde o zvýšení měsíčních částek normativních nákladů o 150 až 444 korun u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy a 120 až 277 korun u bytů v družstevních a bytů vlastníků," upřesnilo v podkladech k nařízení ministerstvo. Výdaje na dávky na bydlení by se tak příští rok zvedly o 381,4 milionu korun.

V Česku se vyplácejí dvě dávky na bydlení. Na příspěvek má nárok vlastník nebo nájemník, který je v bytě trvale hlášený, pokud mu na pokrytí nákladů na přiměřené bydlení nestačí v Praze 35 procent a jinde 30 procent příjmu. Dávka by měla odpovídat rozdílu mezi normativem a 0,3 či 0,35násobkem příjmu. Za přiměřenou bytovou plochu pro jednu osobu se považuje 38 metrů čtverečních, pro dvě 52, pro tři 68 a pro čtyři a víc lidí 82 metrů. Doplatek je pak pro lidi v hmotné nouzi a má jim dorovnat výdaje na bydlení tak, aby jim zbylo na živobytí.

Radě postižených, radě seniorů, hospodářské komoře i některým krajům a samosprávám vadí, že nové částky nezohledňují skokové zdražování energií. To se tak do výše dávek nepromítne. Resort práce se brání tím, že stanovená pravidla výraznější růst normativů nedovolují a problém by měl řešit mimořádný příplatek v novele o sociální podpoře. Tu ministerstvo předložilo předminulý týden. Vláda ji ale ještě neprobírala. Po ní pak dostanou normu k projednání a schválení ještě Sněmovna i Senát a k podpisu prezident.

V Praze se letos normativy pohybují v nájemních bytech podle počtu lidí v domácnosti od 8775 do 20.077 korun. Od ledna by to mohlo být 9001 až 20.521 korun. V dalších místech republiky jsou náklady v nájmu nižší. Nejmenší jsou v obcích a městech s méně než 10.000 obyvateli, kde činí 5476 korun pro jednu osobu až 12.955 korun pro početné rodiny. Od ledna by to mohlo být 5626 až 13.237 korun. Ve vlastních a družstevních bytech jsou normativy stejné pro hlavní město i zbytek republiky - od ledna mají být od 5052 do 12.221 korun místo letošních 4932 až 11.944 korun. Náklady srovnatelné s nájemným u bytů vlastníků a družstevníků by pak od ledna podle počtu osob v domácnosti mohly být od 2240 do 4834 korun, letos je to 2128 až 4592 korun. Částky za pevná paliva by se příští rok mohly pohybovat od 802 do 1773 korun, nyní jsou od 789 do 1744 korun.

Podle vedení Prahy by se normativy ale měly nastavovat podle cen, které jsou v daném místě obvyklé. Také podle rady seniorů je model výpočtu chybný a příspěvky pro lidi v nájmu v Praze, Brně a dalších velkých městech jsou nízké.

