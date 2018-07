Vláda v úterý projedná přesun brněnského nádraží

08.07.2018 15:36

Vláda v úterý projedná rozhodnutí Ministerstva dopravy o přesunu hlavního nádraží v Brně do nové lokality u řeky. Předpokládané náklady na přestěhování nádraží by se měly pohybovat kolem 40,8 miliardy korun. Další investice by si při přesunu vyžádala i městská infrastruktura, která by měla stát zhruba 2,3 miliardy korun. Vyplývá to z dokumentu, který Ministerstvo dopravy představí vládě.