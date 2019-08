Vláda zřejmě podpoří rychlejší vysílání vojáků do ciziny

Vláda v pondělí pravděpodobně podpoří poslaneckou novelu ústavy, která má vládě umožnit rychlejší vysílání vojáků do zahraničí. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro jednání vlády. Armáda by tak mohla například v utajení poslat jednotku na osvobození unesených českých občanů. Parlament by se misí zabýval až následně. Návrh předkládá skupina poslanců v čele s předsedkyní sněmovního výboru pro obranu Janou Černochovou (ODS). Podepsalo ho 67 poslanců.

Novela má podporu i premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD).

Novelu ústavy předložili poslanci již v minulém volebním období, tehdy ale nebyla schválena. Podle Černochové je cílem, aby se v akutních případech zrychlilo a zefektivnilo vysílání vojáků do zahraničí. "Nově by v jakékoliv situaci, kdy je to nezbytně nutné a kdy je třeba reagovat v řádu desítek hodin, mohla vláda vyslat skupinu vojáků do zahraničí svým rozhodnutím na dobu nejdéle 60 dnů až se zpětným posvěcením oběma komorami Parlamentu," uvedla již dříve.

Pokud by misi poslanci nebo senátoři neschválili, byla by ukončena. Vláda už podle Černochové podobnou pravomoc má, ale pouze ve vybraných případech a neobsáhne všechna možná rizika. Kromě například únosu českých občanů by se novela mohla týkat zapojení do operace sil velmi rychlé reakce NATO, které musí být připraveny zakročit proti nepříteli v několika dnech.

Novela ústavy zároveň řeší proces, při kterém se schvalují přelety a průjezdy vojsk jiných zemí přes české území. V současné době vláda a Parlament vydávají tento souhlas plošně, podle kritiků by měl být schvalován jednotlivě každý průjezd, což v praxi není z časových důvodů možné.

autor: nab