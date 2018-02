Vladimír Špidla promluvil před sjezdem ČSSD: O vládě, o kvótách a o koních

Špidla má za to, že sociální demokracie slábne už několik let. Minimálně od roku 2008. Pokud se to má změnit, je v první řadě třeba obnovit vnitrostranickou diskusi. Sociální demokraté si v ní musejí vyjasnit, co chtějí, posléze vytyčit cestu, po které ke svým cílům dojdou, a nakonec se této cesty i držet. V rozhovoru pro veřejnoprávní rozhlas někdejší eurokomisař své kolegy varoval, že to nebude snadné, ale může se podařit postavit stranu zpátky na nohy.

Na české politické scéně má sociální demokracie stále své místo. Zrodila se sice už v 19. století, aby se pokusila polidštit drastické společenské proměny, ke kterým v té době docházelo. A díky tomu, že se podařilo prosadit sociální stát, ke zlepšení poměrů lidí skutečně došlo. Teď má sociální demokracie další výzvu. Musí se vyrovnat s průmyslovou revolucí 4.0 – s robotizací.

„Podobně hluboká a podobně radikální změna přichází teď s digitalizací a umělou inteligencí. Opět se společnost dostane do velkého pohybu a opět bude zásadní humanizovat tuto změnu. A která síla by to měla udělat než sociální demokracie?“ ptal se Špidla.

Celý rozhovor naleznete zde.

Aby to dokázala, musí se obrodit a dnešní sjezd bude prvním krokem obrody. Špidlu potěšilo, kolik lidí kandiduje do vedení ČSSD. Lidé, kteří nakonec v čele strany stanou, nemohou počítat s nějakou zářnou politickou kariérou, a přesto je ve straně velká chuť poprat se o čelné pozice. To je prý dobré znamení. Nechtěl však prozradit, koho by on sám rád viděl ve vedení strany. „Ti lidé, kteří se dostali do popředí, vedou politický zápas o vedení strany a sjezd rozhodne. Nemá smysl, abych říkal svoje favority,“ zdůraznil.

Jednu věc však řekl jasně. ČSSD by prý měla zůstat v opozici. Pokud nakonec bude součástí vlády, bude mít méně prostoru k vedení tolik potřebné vnitrostranické diskuse. Vládnutí a obnova strany podle někdejšího předsedy nejdou spojit. Špidla o tom ví své, a to nejen jako premiér, ale také jako někdejší šéf týmu poradců expremiéra Bohuslava Sobotky.

„Pokud by do koalice vstoupila sociální demokracie, obávám se, že je vysoké riziko, že by sloužila více méně jako fíkový list. A těžko si dovedu představit, že by prosadila nějaké zásadní věci. Druhá a ještě důležitější věc je, že podle mojí zkušenosti se strašlivě těžko sjednocuje úsilí o nějakou rozumnou činnost ve vládě a úsilí o obnovu strany. Jsou to dvě úlohy, které lze těžko vyřešit současně. Z těchto důvodů je můj názor, že rozumnější je pro sociální demokracii zůstat v opozici. V opozici máte příležitost definovat si své postoje a názory a hájit je bez ohledu na to, jestli mají aktuálně naději na vítězství, nebo ne,“ řekl Špidla s tím, že straníci musejí o věcech diskutovat. Pokud se ve straně nediskutuje, zemře.

Pár slov přidal i ke kvótám pro ženy v politice. ČSSD si tyto kvóty sama stanovila a pak měla velký problém je naplnit. Špidla se i navzdory tomu domnívá, že kvóty pro ženy mají v politice svůj smysl.

„Přes všechny řeči o tom, že zdatná žena se prosadí, je prostě reálný fakt, že v České republice bohužel existuje velmi rozšířená diskriminace, která znemožňuje ženám dostat se do pozic odpovídajících jejich talentu. Přirovnal bych to k dostihovému závodišti, kde se v padoku váží žokejové. Ten kůň – žena zkrátka nese větší váhu než kůň – muž. Na závodech, pokud je žokej lehčí, dá se mu do kapsy závaží. Podle mě jsou kvóty správné, protože jsou takovouto vyrovnávací metodou. Problém ale je, že sociální demokracie je technicky nezvládala,“ zhodnotil situaci.

Nakonec prozradil, že na sjezd zavítá jako host a že se rozhodně nechystá k návratu do nejvyšších pater politiky.

autor: mp