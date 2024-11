Vládní poradce Pojar o příměří na Ukrajině. Co udělat, aby Kyjev souhlasil

Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar promluvil k druhému dni klidu zbraní mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh. Zdůraznil, že nelze mluvit o tom, že by strany dodržovaly příměří. Izraelské tanky dnes zasáhly několik oblastí na jihu Libanonu. Izraelská armáda také oznámila, že zasáhla sklad raket Hizballáhu. Uvedla, že v libanonském pohraničí zaznamenala příchod „podezřelých osob“ a označila to za porušení příměří. „Takhle nevypadá příměří. Ve chvíli, kdy Hizballáh, které je mimochodem teroristickou organizací, to příměří porušil, je narušeno. Buďto bude příměří dodržováno, nebo nebude,“ řekl Pojar v pořadu interview ČT24.

„Může to znamenat, že skončila válka; a může to znamenat, že válka bude brzy obnovena. My v Evropě tu voláme stále po příměří, jako by samo příměří bylo dobře nebo špatně, ale vždy závisí na tom, za jakých podmínek je dohoda o příměří dodržována a jestli vůbec může být dodržováno. Uvidíme,“ dodal bezpečnostní analytik.

Hizballáh sice do určité míry oslabil, ale podle Pojara ještě stále existuje, a bude se samozřejmě snažit přeskupit, znovu vyzbrojit a znovu být tou nejvyzbrojenější silou na světě z pohledu počtu raket. Bude se snažit zase infiltrovat to území až na izraelské hranice. „Libanonská armáda a mezinárodní společenství dostalo šanci, aby tomu zabránilo. Uvidíme, zda se to podaří. Pokud ne, bude válka pokračovat,“ doplnil Pojar.

„Doufejme, že nastane dlouhodobé příměří, které bude převtěleno v mírovou dohodu. Vsadit se na to ale nedá. Já bych nicméně očekával, že následující rok bude spíše klidnější, než že ne,“ dodal Pojar k situaci na Blízkém východě.

Stranou nezůstaly ani boje v Gaze, kde vyhrává bitvy Izrael nad palestinským teroristickým hnutím Hamás. „Teroristická organizace Hamás říká, že je pomalu připravena jít na nějaké příměří, klade si různé podmínky. Je to o tom, jestli se obě strany dohodnou a dojde-li na to. Důležité je, aby se Gaza nevrátila do rukou této teroristické organizace, to by vedlo jedině k další dálce. Cílem celého světa by mělo být, aby Gaza a Libanon mohly být spravovány správou, která nebude pod velením teroristických organizací,“ zdůraznil Pojar.

Uvedl, že Izrael má českou podporu – i přes rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) o zatykači na premiéra Benjamina Netanjahua a na bývalého ministra obrany Joava Galanta. „Co se týká toho zatykače, myslím, že tím mezinárodní tribunál ztratil kredibilitu, uvidíte, že se od něj začnou země odvracet, že je za zenitem. Je to relativizace zla a ve chvíli, kdy soudní tribunál relativizuje zlo, tak ho nebudou vážně brát ani ti diktátoři a stále méně vážně jej budou brát i demokratické státy. Je to něco, co se nemělo stát. Už nikdy nebude tak věrohodným tribunálem jako byl předtím,“ vyjádřil svůj názor Pojar.

Na otázku, jestli by Česká republika měla odstoupit od Mezinárodního trestního soudu, Pojar poznamenal: „Pokud si to bude přát jasná většina zákonodárců, tak si myslím, že by vláda takové přání měla brát zcela vážně. Myslím, že tato debata bude nejenom u nás, ale i v dalších zemích.“

Šéf BIS Koudelka mluví o „globalizaci zla“. Jak by nás měla děsit „osa zla“, tzn. Severní Korea, Čína, Írán, Rusko? „Já osobně bych to osou zla nenazýval. Myslím, že Čína hraje jinou hru, než jakou teď hrají Rusko, Irán. Je v zájmu Číny, aby tlačila na Rusko a na Írán, aby se ta situace zklidnila, je to i v jejím ekonomickém a obchodním zájmu. Jsou to země, které v ledasčem spolupracují, ale nejsou to země, které bychom měli brát na stejné úrovni, tak tomu není,“ míní Pojar.

Okomentoval rusko-ukrajinský konflikt. Konkrétně, co může Ukrajina očekávat, až nastoupí Donald Trump do Bílého domu. „Myslím, že se Ukrajina bude snažit, aby nastalo příměří. Záleží to ale i na obou bojujících stranách. Trump se bude snažit donutit obě strany k příměří a uvidíme, zda to přijmou. Pokud to bude příměří na rozumném a udržitelném základě, tak si myslím, že Ukrajině ho příjme,“ dodal Tomáš Pojar. A že zároveň jako Evropané budeme muset vzít více na svá bedra osud Evropy a nechtít to po USA.

Závěrem řekl, jak se má Česko postarat o svou mírovou budoucnost. „Musíme udržovat Severoatlantickou alianci jako silnou, investovat do vlastní obrany, do armády. Obecně je třeba investovat do bezpečnosti a nemyslet si, že svět spěje k lepším zítřkům. Musíme bojovat a myslet na svou svobodu, chránit si ji. Musíme usilovat i o to, aby Donald Trump, USA s Evropou spolupracovali, aby na nás Amerika nezanevřela. Americe to ale zároveň musíme usnadnit tím, že my budeme tím, kdo primárně bude usilovat o své bezpečí a obranu. A pokud budeme silní, tak nemám pochyb, že pokud bude potřeba, tak nám Spojené státy přijdou na pomoc,“ pravil Pojar.

