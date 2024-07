Vlk se nažral a koza zůstala celá. Pozadí zrušení 168 hodin ČT

Předlouhých 18 let se mohli diváci České televize spolehnout, že k nim neděli co neděli večer zavítá publicistický pořad 168 hodin s moderátorkou Norou Fridrichovou. To už ale po letošních prázdninách platit nebude. Generální ředitel ČT Jan Souček se totiž s vedením zpravodajství a programu dohodl na tom, že pořad 168 hodin končí. „K finálnímu rozhodnutí ukončit výrobu pořadu 168 hodin přispělo i dění z posledních dnů, které se pořadu, bohužel, také týká, a které nepoškozuje jen pořad samotný, ale nestaví do dobrého světla ani Českou televizi,“ vysvětlil Jan Souček, co bylo poslední kapkou, po níž už nebylo myslitelné pořad dále vysílat.

Nepochybně měl na mysli slovní přestřelky mezi bývalým moderátorem pořadu Reportéři ČT Markem Wollnerem a právě Norou Fridrichovou, jimiž se v posledních dnech bavila bulvární média. Česká televize v oficiálním zdůvodnění rovněž konstatovala, že pořad 168 hodin se v průběhu let formou zpracování i obsahem odchýlil od původního formátu zpravodajsko-publicistického pořadu, který na hlavním programu ČT 1 mapuje dění v uplynulém týdnu. Tím připomíná, že pořad se potýkal i s kritikou Rady ČT, která v posledním období opakovaně konstatovala porušování Kodexu ČT. „Přípravu pořadu 168 hodin provázely i stále častější vnitroredakční spory o obsah a zpracování reportáží,“ doplnil Petr Mrzena, ředitel zpravodajství a publicistiky.

Když veřejnou televizi ovládne jedna názorová partička

Pikantně v té souvislosti vyznívá informace, že v České televizi zůstávají nadále nejen reportéři redakce, ale i moderátorka a dramaturgyně pořadu Nora Fridrichová, která za „děním z posledních dnů, které se pořadu týká a které nepoškozuje jen pořad samotný, ale nestaví do dobrého světla ani Českou televizi“ svou veřejnou komunikací s Markem Wollnerem stála. „Vedení televize věří, že v České televizi nadále tvůrci 168 hodin zůstanou, chce využít jejich dlouholetých zkušeností. Moderátorka Nora Fridrichová dostane nabídku podílet se na nových publicistických formátech,“ dodal generální ředitel Jan Souček. Podle Michala Kubala, šéfredaktora zpravodajství a publicistiky, se už delší dobu pracuje na vývoji nových formátů, které doplní dosavadní nabídku publicistických pořadů ve vysílání ČT. A při jejich přípravě se počítá i s podílem tvůrců dosud zapojených do výroby jiných publicistických relací včetně 168 hodin.

Podle oslovených odborníků spjatých s médii to vypadá, že pořad 168 hodin na obrazovkách veřejnoprávního média jim příliš chybět nebude. „Jednostranného magazínu 168 hodin žádná škoda není. Jediné, co v něm za něco stálo, byla rubrika Miroslava Koreckého Malostranské korekce, která ale před třemi lety skončila. Je to vždy špatně, když se monopolu ve veřejné televizi zmocní jedna názorová partička, přičemž je jedno, zda v jejím čele aktuálně stojí Nora Fridrichová, Václav Moravec či kdokoli jiný. Musím opakovat snad už posté: Problém České televize není to, co vysílá, ale co všechno nevysílá. Za peníze všech obsluhuje jen někoho,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Štěpánek, který byl po dvě funkční období členem a místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Problémy staršího data než aktuální masturbační přestřelka

„Rozhodnutí o zrušení jakéhokoli pořadu náleží výhradně vedení České televize. Nicméně když se mě ptáte na můj názor na rozhodnutí ukončit vysílání 168 hodin, připomněl bych, že problémy s tímto pořadem jsou mnohem staršího data než aktuální masturbační přestřelka mezi moderátorkou 168 hodin Norou Fridrichovou a jejím bývalým nadřízeným Markem Wollnerem. Rada České televize opakovaně konstatovala, že reportáže v pořadu 168 hodin porušily Kodex ČT,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz Pavel Matocha, člen Rady ČT a v letech 2020 až 2022 její předseda.

Zároveň poukazuje na skutečnost, že rozhodnutí Rady ČT o těchto porušeních Kodexu ČT byla přijata naprosto dominantní většinou. „Někdy i jednohlasně, a bez ohledu na aktuální sestavu radních. Stanovisko o porušení Kodexu ČT vydal loni i Etický panel, poradní orgán generálního ředitele, a na tom základě obdržela Nora Fridrichová písemnou výtku. Velmi kritická vůči pořadu 168 hodin byla i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která opakovaně upozorňovala Českou televizi na porušování zákona v souvislosti s reportážemi tohoto pořadu, které byly nevyvážené a nedávaly prostor k vyjádření všem stranám sporu,“ připomíná radní.

Měli by si uvědomit, jaké je poslání veřejnoprávní televize

„Já bych slzu nad koncem 168 hodin neuronil, ale myslím si, že podobný pořad na veřejnoprávní televizi patří. Ale jde o to, kdo bude vybírat zprávy a kdo bude pořad moderovat,“ upozorňuje pro ParlamentníListy.cz mediální odborník Jiří Mikeš na to, v čem byl nejspíš zakopaný pes, že na pořad bylo tolik stížností. Domnívá se ovšem, že způsob, jak to na Kavčích horách mezi zaměstnanci chodilo, nebyl jenom chybou Marka Wollnera nebo Nory Fridrichové, ale i chybou předchozího vedení České televize. „Vždyť tam přece mají odborníky na lidské zdroje, tak to měli okamžitě vyřešit. Přece museli mít nějaké informace. Ať mi nikdo neříká, že o tom nevěděli, že dochází k takovým třenicím. Měli to okamžitě řešit, protože když nemám důvěru v zaměstnance, tak jak potom mohu mít důvěru v to, co produkují?“ ptá se Jiří Mikeš řečnicky.

Překážkou podle něj nemohl být ani strach podřízených z toho, že by si to po jejich oznámení mohli chtít Wollner nebo Fridrichová s nimi vyřídit. „Určitě se báli, ale to je syndrom toho, komu opravdu patří Česká televize. Přece by se neměli vůbec ničeho bát, protože my, diváci, jsme jejich vlastníci, a ne nějací generální ředitelé. Ti šéfové si musejí zařídit, aby tam byl pořádek a lidé k sobě měli důvěru. Když nemám důvěru svých spolupracovníků, jaký můžu mít kolektiv? No na nic. A to je Česká televize. Ať si lidé v ní konečně uvědomí, čemu mají sloužit, kdo jsou jejich vlastníci, jaké je poslání veřejnoprávní televize, a to ostatní ať nechají Nově, Primě a dalším televizím,“ doporučuje mediální odborník.

Laciné líbivé gesto a výsměch. Ten pořad za nic nemůže

Mediální poradkyně Pro Libertate, Institutu práva a občanských svobod, Alena Maršálková rozhodnutí šéfa ČT netleská. „Ze strany generálního ředitele Součka je to jen laciné líbivé gesto, jak aspoň trochu umlčet nás, kritiky České televize, ve stylu vlk se nažral a koza zůstala celá. Je to jen další důkaz toho, že Jan Souček nemá žádnou koncepci, jak změnit Českou televizi, aby byla řádným médiem veřejné služby. Pořad 168 hodin bude chybět jen těm, kteří ho zneužívali či využívali, a to buď k dehonestaci některých subjektů a lidí, anebo pro bezplatné PR pro své příznivce. Dramaturgicky byl využíván k prosazování a šíření vládních narativů. Mně chybět nebude,“ ujišťuje pro ParlamentníListy.cz Alena Maršálková.

Rozladěná je i z toho, že pro ty, kdo se na výrobě 168 hodin podíleli, se prakticky nic nezmění. „Já to považuji za výsměch. Jan Souček nepochopil, že ten pořad za nic nemůže. Ale za jeho podobu mohou ti, kteří ho vyráběli. Všem nám ukázal, že je slabý generální ředitel, nezvládá řešení krizových situací a personální politiku. Spolu s Norou Fridrichovou by měli odejít všichni, kdo po celou dobu mlčeli, pořad několik let každý týden schvalovali a nezasáhli proti jeho náplni a zpracování. Tím myslím lidi, kteří zastávali ředitelské, šéfredaktorské a dramaturgické posty,“ konstatuje mediální expertka.

Totalitní přístup připomíná modus operandi moderátorky

„Mně osobně chybět rozhodně nebude, ostatně jako všechny manipulativní výplody ČT, založené na eskamotérství s chybějícím kontextem, jež jsou pro většinu diváků neodhalitelné. To přesto, že každý ‚ušlechtilý charakter‘, chcete-li psychopat z budovy OTN (interní retro název budovy zpravodajství a publicistiky tzv. Objekt televizních novin), je přesvědčen, že cílem ČT je informování veřejnosti na bázi nezávislosti a striktního popisu reality. Nicméně nejčtenější deník Blesk v rámci této kauzy docela přesně popsal úroveň řídicí práce a interních vztahů či postupů zaměstnanců ČT, počínaje redaktory zpravodajství a publicistiky přes jejich šéfy až ke členům vrcholového vedení,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální analytik a bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha.

Blesk totiž uvedl: „Generální ředitel ČT Jan Souček s vedením oddělení Zpravodajství a publicistiky a divize Programu se dohodli, že úspěšný pořad už nebude nadále na veřejnoprávních obrazovkách a slehne se po něm zem! Toto nečekané rozhodnutí nechalo jeho samotnou moderátorku v úžasu. Očividně o ničem dopředu nevěděla.“ „Jinými slovy, generální ředitel a všichni jeho oddaní podřízení postupovali v rámci svých kompetencí absolutně ‚vyváženě‘, jelikož Nora Fridrichová o ničem nevěděla. Tento totalitní přístup však připomíná standardní modus operandi samotné moderátorky pořadu 168 hodin a nejspíš nechtěně, byť o to výstižněji, dokumentuje úroveň interpersonálních vztahů a pracovních metod v instituci, jejíž reprezentanti ovlivňují myšlení nemalé části společnosti,“ podotýká Radim Hreha.

Otázka je, čím 168 hodin nahradí a kdo to bude moderovat

„Mám za to, že skutečnost, že byl tento pořad zrušen, je v pořádku, protože už byl značně okoukaný tak, jako mnoho dalších dlouholetých formátů typu Reportéři ČT nebo zejména Otázky Václava Moravce. Myslím si, že je nejenom právem, ale dokonce svého druhu i povinností České televize jako veřejnoprávního média inovovat svoje formáty zejména takové, jako jsou zpravodajství a publicistika. Ty jsou jakýmsi formálním zdůvodněním samotné existence této instituce už od roku 2005, kdy jsem byl jedním z těch, kteří prosazovali vznik programu ČT24. Tak jsem tehdy vždy a všude zdůrazňoval, že jeho hlavní role je v naplňování veřejnoprávní funkce v oblasti zpravodajství a publicistiky,“ vzpomíná Petr Žantovský, někdejší člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Proto považuje za logické, když se tento formát zcela vyčerpal, že ho Česká televize z vysílání stahuje. „A to nemluvím o tom, že byl důvodně viněn z novinářských přešlapů, viz ty jednostranné reportáže o LGBT komunitě. Otázka je, čím ho nahradí a kdo to bude moderovat. Nepostradatelnost paní Fridrichové nějak subjektivně jako divák nepociťuji, její vystupování na obrazovce bylo velice direktivní, přísné a někdy až špatně snesitelné. Možná by to chtělo trošku vlídnosti, trošku úsměvu a trošku lepší nálady, protože doby, do kterých vstupujeme, nebudou snadné a ještě si je neustále kazit tím, že budeme s přísným okem hledět na vše, co vykopeme ze země a označíme za špatnost, není úplně ta nejlepší cesta, jak to celé přežít. Ale to je můj subjektivní názor,“ dodává pro ParlamentníListy.cz mediální analytik.