Volby do ČT, Milion chvilek, ČSSD... Vzteky rudý politik. Rezignace? Letná, výhra TOP 09?

Protivládní spolek Milion chvilek pro demokracii se na Facebooku pochlubil setkáním se třemi místopředsedy vládní ČSSD. Dokonce sami uvedli, že to byli zástupci sociální demokracie, kdo schůzku inicioval.

„Bizarní schůzka. Jsou nepoučitelní, vidím rudě!“ rozčílil se poslanec z Ústeckého kraje.

Chvilkaři prý apelovali na to, aby ČSSD využila své pozice ve vládě a sama bránila základní demokratické principy. Konkrétně měli probírat následující témata: nezávislost médií, nezávislost justice a střet zájmů.

„Otevřeli jsme téma blížící se volby do mediálních rad ČT a ČRo, která může posílit vliv politiků na veřejnoprávní média. Jsme rádi, že jsme se shodli na významu nezávislosti médií a že ČSSD nepodpoří nikoho, kdo by byl napojený na dezinformační média nebo podporoval zrušení, zestátnění nebo privatizaci veřejnoprávních médií,“ uvádí spolek.

Sociální demokraté se též měli s Mikulášem Minářem a dalšími shodnout na kritice novely zákona o státním zastupitelství, kterou připravuje ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Byli jsme místopředsedy ČSSD ujištěni, že současný návrh paní Benešové nemá jejich podporu. Bereme je za slovo,“ píší na svém webu.

„Ačkoliv se s ČSSD shodneme, že střet zájmů premiéra Andreje Babiše je velký problém, pro ČSSD to stále není dostatečný důvod k odchodu z vlády. Podle nás je to daleko za hranou přijatelnosti. Proto jsme apelovali na zástupce ČSSD, aby se zasadili o to, že se státní správa nebude chovat jako Babišova firma a že přijme veškerá opatření plynoucí z auditu Evropské komise,“ stojí v prohlášení.

Netrvalo dlouho a přichází výrazně kritický hlas. A to od výrazné tváře ČSSD, někdejšího místopředsedy strany a současného poslance Jaroslava Foldyny.

ParlamentnímListům.cz poslanec řekl, že ve chvíli, kdy se o setkání dověděl, rozzuřil se do běla. „Nejdřív jsem to považoval za blbý vtip, vážně jsem tomu odmítal věřit. Ale ne, je to pravda. Šílená, ale pravda,“ uvádí.

„Na celé věci je podle mě zajímavých několik okolností. Milion chvilek je parta lidí, kteří ve sněmovních volbách nezískali jediný hlas, ale přesto chtějí rozhodovat o tom, kdo bude premiérem a kdo ministrem. Milionchvilkaři se také netají tím, že jejich hlavním cílem je svržení vlády Andreje Babiše, a Michal Šmarda, Ondřej Veselý a Tomáš Petříček jsou členy strany, která ve sněmovních volbách nějaké hlasy získala. Sice jich bylo málo, ale pořád stačily na to, aby tato strana vytvořila s hnutím ANO vládní koalici a získala důvěru Poslanecké sněmovny s tím, že Tomáš Petříček je v této vládě dokonce ministrem,“ připomíná Jaroslav Foldyna.

O čem tedy milionchvilkaři podle Foldyny s místopředsedy ČSSD a ministrem zahraničí vlády Andreje Babiše jednali? „Bylo to o tom, jak nejlépe svrhnout vládu Andreje Babiše? Nebo snad o tom, že milionchvilkaři budou respektovat výsledek svobodných voleb a povolebních vyjednávání? Tuto otázku si jistě nekladu jenom já, ale především občané,“ podtrhuje.

Ještě větší šok prý měl ze zjištění, že těmi, kdo schůzku svolal, nebyli aktivisté ze spolku Milion chvilek, ale naopak předáci ČSSD. „Co to má znamenat? Chtějí přeběhnout ze Strakovky na Letnou? Může mi někdo z těch pánů laskavě sdělit, jak tohle mám vysvětlovat svým voličům, lidem práce, kteří při nás tradičně vždy stáli a my při nich? To nelze obhájit. Až bude zase někdo brečet, že máme v průzkumu kolem pěti šesti procent, odpovědí je i tahle.

Za naprosto hrozivé považuji, že se vzájemně domlouvali na tom, jak obsazovat rady veřejnoprávních médií. Prý jim naši místopředsedové slíbili, že nebudou volit žádné ‚nevhodné‘ kandidáty. Nevhodné pro kavárnu? Nevhodné pro Letnou? Takže necháme ČT vytunelovat a budeme hlasovat v holportu s TOP 09? Kam jsme se to dostali?!“ rozjel se Foldyna.

Proč mu vůbec chvilkaři obecně vadí? „Jsou to lidé, kteří nemají žádný mandát od voličů, ale zároveň si přivlastňují právo činit politická rozhodnutí, která náleží pouze voleným zástupcům, zcela zjevně vykazují totalitní chování a jako takoví jsou bezpečnostním rizikem pro každou demokratickou zemi. Z tohoto důvodu si myslím, že by se předsednictvo ČSSD mělo od chování zmíněných tří místopředsedů ČSSD ostře distancovat,“ vzkázal vedení své strany.

Vyzval též konkrétně ministra zahraničí, aby důkladně zvážil svou další politickou budoucnost. „Tomáš Petříček by pak také měl zvážit, zda chce být ve vládě, nebo proti vládě. Obojí není možné. Anebo teď snad bude Tomáš Petříček na každém zasedání vlády vyzývat Andreje Babiše k rezignaci? Bude tam mávat transparentem jako demonstranti na Letné? Opravdu tomu nerozumím,“ uzavírá svůj komentář pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Foldyna.

Jaroslav Foldyna ČSSD



