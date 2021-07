Volby jsou letos o ničem, myslí si Ladislav Jakl. Stejně všichni pokorně přijmou nesmysly z Bruselu

reklama

Druhý český prezident Václav Klaus v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na XTV poznamenal, že v nadcházejících volbách do Sněmovny vlastně o nic nepůjde. Ne že by neexistovala důležitá témata a věci, které je třeba vyřešit, ale podle Klause je žádná z velkých politických stran nezvedne, protože se bude bát, že by přišla o přízeň neziskových organizací a EU. Jedním z naprosto zásadních je totiž podle Klause právě boj proti EU.

Bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky za časů Václava Klause, od dubna 2019 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dal exprezidentovi za pravdu. Podle Jakla chtějí téměř všechny kandidující strany skoro totéž, a nehodlají nic měnit. Podle Jakla odmítají čelit především postupujícímu progresivismu, což je dle jeho názoru obrovská chyba.

„Progresivismus ale kupodivu není hlavním, ba ani vedlejším tématem podzimních voleb. Přitom společností hýbe zdaleka nejvíce, mění ji mnohem podstatněji než třeba aktuální výše státního dluhu. Progresivisté totiž dobře vědí, že svou agendu nemohou protlačovat otevřeně v rámci soutěže idejí. Ve společnosti stojící (pořád ještě) na staletých osvědčených tradicích by s ní pohořeli. Proto nemají zájem tuto svou agendu explikovat. Volí raději salámovou metodu, metodu vařené žáby, prostě postupují neustále krůček za krůčkem, prosakují institucemi, školstvím, kulturou. Boj za normální svět se sice v programech některých menších stran objevuje, ale nastolit ho coby ústřední motiv doby se nepodařilo a už asi nepodaří. Bohužel,“ posteskl si Jakl na stránkách Institutu Václava Klause.

Celý komentář naleznete zde

Další zásadní střet by se podle Jakla měl týkat covidismu, zda je třeba ho dál držet v chodu, nebo se ho konečně zbavit, jak to prosazuje hnutí SPD či Svobodní. Většina stran z Jaklova pohledu válčí jen o to, zda je lepší testovat v pondělí, či ve středu.

Žádný z hlavních politických hráčů také nezpochybňuje ekologické plány na zezelenání EU a je odhodlán přijmout i ty největší nesmysly, které přijdou z Bruselu.

„Tak o čem ty volby tedy vlastně budou? Jen o tom, kdo z kariéristů skončí po volbách v kravatě, a kdo v teplákách? A není to málo? Je, ale je to realita dnešních dnů. České společnosti jsou nadcházející volby v zásadě ukradené. Vše je stejně rozhodnuto a dávno běží. Nejsilnější motivací pro většinu voličů k tomu, aby zvedli zadek a šli navštívit volební místnost, tak zůstává jen to, že nesnášejí nějakého politika. Nebo se jim líbí účes jiného. Budou tedy ještě někdy nějaké příští volby vůbec o něčem? Začnou lidem přece jen chybět skutečná politická témata? Pokud si to někdo myslí, pokud si to někdo přeje, měl by začít být hodně slyšet,“ zdůraznil na závěr.

