Volby v USA nabírají na obrátkách: Zapálené urny a spor o nedatované lístky v Pensylvánii

03.11.2024 7:37 | Monitoring

Listopadové volební úterý v USA je stále blíž. A The New York Times přiznává, že demokraté mají problém. „Průzkumy naznačují, že republikáni mají ve většině klíčových otázek náskok,“ naznačil americký list. Agentura Reuters připomněla, s jakými argumenty teď Trump pracuje. Tvrdí, že pokud by Harrisová vyhrála, „každé město v Americe by se proměnilo ve špinavý, nebezpečný uprchlický tábor“. Ale ani Harrisová Trumpa nešetří. A některé volební urny už teď hoří.