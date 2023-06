Voliči, spočítejte jim to ve volbách! Středula povstal: Pavel neví. Fiala lže...

MONITORING V Česku chybí zkušený prezident politik, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. V pořadu internetové televize XTV zkritizoval prezidenta Petr Pavla za to, že se nevěnuje neutěšené vnitřní situaci naší země a svým občanům. „Měl by zabrat do pedálu nebo se obklopit lidmi, kteří to umí,“ vzkazuje odborář hlavě státu. A nešetřil ani vládu premiéra Petra Fialy (ODS), která je nečinná.

reklama

Středula podle svých slov není spokojen s tím, že po Miloši Zemanovi usedl na Hradě bývalý komunista Petr Pavel: „Ano, nejsem spokojen s tím, kdo vyhrál, protože já jsem proti komunistům stál v roce 1989 na náměstí. Když běžela kampaň, byl jsem v Ostravě na tom samém náměstí, a vzpomínal jsem si dokonce na místo, kde jsem před lety stál, říkal jsem si: vždyť ty dnes stojíš proti některým z těch kandidátů, proti kterým jsi tu stál tehdy. Kdyby mi to někdo tehdy před 33 lety v Ostravě na tom náměstí řekl, tak bych mu pověděl: V žádném případě. Tito lidé už nikdy nesmí nikde kandidovat,“ říká Josef Středula, který se vzdal prezidentské kandidatury a podpořil v prezidentské volbě Danuši Nerudovou, aby se zvýšila šance, že porazí kandidáty s komunistickou minulostí.

„My jsme také museli procházet tím, že jsme měli lustrační osvědčení. Ani jsem nemohl začít v odborech pracovat, aniž bych to lustrační osvědčení měl. A když si představuji, že proti mně stojí ti, kteří byli aktivní – a to byli oba dva, jak Andrej Babiš, tak Petr Pavel, tak za mne bylo nejlepší vyjádřit podporu paní Nerudové. Můj postoj je historicky dán. A kdo mne zná, tak ho to vůbec neudivuje. A toto není dobrá zpráva. Rozhodně,“ dodal na adresu vítěze prezidentských voleb Petra Pavla s tím, že vítěze voleb respektuje.

Fotogalerie: - Ze sněmovny na Hrad

„Byl bych rád, kdyby příští volby rozhodly jinak, po takové době od konce komunistického režimu si myslím, že takového silného kandidáta nebo kandidátku mít můžeme,“ dodává odborový předák v pořadu X-Talk.

Anketa Jste spokojeni se způsobem, jakým Petr Pavel vykonává úřad prezidenta? (Ptáme se od 23.5.2023) Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32380 lidí

„Sto dnů, které má prezident za sebou, jsou více věnované vnějšímu světu, než tomu vnitřnímu, neboli té situaci lidí. A myslím si, že prezident republiky je primárně prezident České republiky a lidí v ní žijících,“ dodal Středula, že Pavlovy kroky nejsou v této oblasti dostačující.

„Ta situace České republiky je otázka recese, obrovských problémů veřejných financí. To ten, kdo v té době kandidoval, přece musel vědět. A pokud ne, tak to byla chyba, že jsme si zvolili někoho, kdo tomu nerozumí. A jeho cíl by měl být, co nejrychleji se to naučit,“ uvedl odborář.

Jako lživý označil například výrok Petra Pavla k vládnímu konsolidačnímu balíčku, který zněl: „Vítám, že balíček jako celek směřuje k větší rozpočtové odpovědnosti i ke snižování deficitu při zachování možnosti růstu ekonomiky a také s akcentem na to, aby balíčkem nebyli postiženi ti, kteří už dnes mají problémy s existencí.“ „Tento výrok byl nepravdivý už ve chvíli, kdy byl vyřčen. Není v něm pravda, je to už opravdu postaveno mimo. Buď mu ti, co mu radí, neporadili úplně nejlépe, protože už to dopadá na lidi. Celý konsolidační balíček dopadá primárně na důchodce a zaměstnance a bude mít dopad do recese. Takže v těch několik větách je prozrazeno, že neví,“ konstatuje Středula.

V kontextu toho se opřel do Fialovy vlády. „Vláda se musí v první řadě konečně rozhodnout bojovat s inflací. Už zcela nepokrytě se hovoří o české inflaci, že je maržová, to znamená, že je zisková. My jsme vládě už 6. ledna 2022 řekli, ať začne používat zákon o cenách, který umožňuje možnost věcného usměrňování cen, neznamená to, že budete stropovat ceny, ale můžete díky němu kontrolovat a stanovovat marže jako maximální, aby se stlačila snaha o ten růst," uvedl Středula. Hovořil také o tom, jak mu vadí, jak Fiala lidem „lže”.

„Vláda v tom stále nic neudělala, i tady pokud je prezident znalý, mohl sehrát silnou roli. Očekával bych, že povstane a řekne: ‚Vážená vládo, tak to nevyjde, pojďte se sejít, hledat, co děláte ve společnosti je prostě špatné, vy ji rozdělujete, pojďte to opravit, dokud to jde.‘ To bych mu doporučil,“ řekl Josef Středula. Odbory podle něj o situaci stále jednají a nevylučují generální stávku.

„Doufám, že si volič zapamatuje, až budou ty volby příští - i evropské, senátní i krajské, jak se kdo chová a že to těm politickým subjektům popravdě spočítají,“ uzavřel předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

Psali jsme: Dialog? Se srpem a kladivem? Stanjura vysvětlil Středulovi, proč nechce jednat „Nemusí se dožít konce.“ Vážné varování vládě, která nepochopila Tak takhle ne, Josefe. Kalousek oslovil Středulu „Stanjura musí odejít!“ Bývalý vysoký politik vynesl verdikt

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.