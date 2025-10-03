Volím Stačilo! Matěj Stropnický přiznal svou volbu. Toto následovalo

Některé veřejně známé osobnosti otevřeně oznamují, koho v letošních volbách podpoří. Svůj hlas se rozhodl předem zveřejnit i bývalý předseda Strany zelených, publicista a novinář Matěj Stropnický. Ten oznámil, že bude volit hnutí Stačilo!.
K tomu, že volí hnutí Stačilo!, které tvoří zejména KSČM, se přihlásil na sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, kde jeho vyjádření vyvolalo výraznou odezvu v tisícovce komentářů. Svou volbu přirovnal k cestě zámeckým parkem, kterou podle vlastních slov po dohodě s památkáři upravil netradičně – vysypal ji rudou drtí z bobrovek. „A rudě budu dnes i volit, lecčehos totiž už STAČILO!,“ uvedl doslova na svém facebookovém profilu.
Stropnického oznámení okamžitě přineslo stovky reakcí, které se často vztahovaly k jeho osobnímu životu a vlastnictví zámku v Osečanech. Jeden z komentujících napsal: „Byla by škoda, kdyby vám ten zámek komunisti zase vzali. Staráte se o něj lépe než stát.“
Další reagoval s ironií: „Takže vám nebude vadit, až vám komunisti ten zámek klidně zase znárodní a na dalších 40 let se tam usídlí někdo jiný? Tomu říkám velkorysost.“ Objevily se i dotazy, zda už je připraven na případné důsledky své volby: „Když jako majitel zámku volíte znárodňovače zámků, už máte sbaleno?“
Matěj Stropnický vlastní zámek v Osečanech, koupil jej v roce 2018 spolu s partnerem Danielem Krejčíkem za cca 12 milionů korun a již sedm let v něm žije, přičemž jeho části postupně opravuje.
Něktreří dokonce jeho politickou preferenci dávali do souvislosti se sexuální orientací. Jeden z komentujících napsal: „Od zelených ke komunismu? Jako gay?“ Stropnický na tuto narážku odpověděl připomínkou, že právě levice měla zásadní roli při prosazování práv menšin: „Registrované partnerství v České republice prošlo kdysi hlasy sociálních demokratů a komunistů.“
V roce 2025 se Matěj Stropnický znovu dostal do veřejného prostoru díky svým politickým aktivitám. Spolu s Janou Maláčovou se opět spojil se Sociální demokracií, čímž oživil kdysi známou „hustou dvojku“ z roku 2021. Stropnický působil jako konzultant a neformální poradce a spolupracoval na programu SOCDEM v zahraniční politice a v oblasti životního prostředí.
Není proto překvapivé, že se Stropnický přihlásil k volbě hnutí Stačilo! spolupracující se Sociální demokracií, která na jeho kandidátkách obsadila desítky míst.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská