Volit už od 16 let? Proč to STAN dělá? Markéta Šichtařová připomíná, jak dopadly studentské volby. Přijdou změny?

Ekonomka Markéta Šichtařová se na svém blogu rozepsala o tématu, které nastolil předseda STAN Vít Rakušan. Zda by se měl snižovat věk pro účast ve volbách. Podle Šichtařové to Rakušan dělá kvůli výsledkům fingovaných voleb na školách. Ale neuvědomuje si, že ty probíhaly skoro jen na gymnáziích. A když 10 % získalo recesistické hnutí, tak prý není moudré, tvrdí, že mladí by volili odpovědně. A padla i narážka na Gretu Thunbergovou.

Od kolika let by lidé měli mít volební právo? Současný zákon říká 18 let a tento věk se shoduje s plnou trestní odpovědností či možností získat řidičské oprávnění nebo nakupovat alkohol či tabákové výrobky. Ale myšlenka na snížení hranice, pokud jde o volby, se nevyhla ani České republice. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 30588 lidí

Právě této otázce se na svém blogu věnuje ekonomka Markéta Šichtařová. Konstatuje, že měnit zažité pořádky chtějí zejména dnešní „liberálové“. „V rámci toho nového fičáku – čím dál častěji od liberálů slyšíme, že bychom měli změnit volební systém a ‚pustit‘ do něj i mladé lidi. Ostatně adorace mládí a opovrhování stářím, adorace měst a opovrhování venkovem, adorace emotivnosti a opovrhování rozvahou jsou znakem doby,“ říká ekonomka.

Zmiňuje, že tento pokus už proběhl v Rakousku a demokracie tam prý neutrpěla. V Čechách téma otevřel poslanec a předseda STAN Vít Rakušan. „V českém volebním systému by měli mít právo volit i šestnáctiletí. Náš návrh bude směřovat primárně ke komunálním volbám (...) Mladá generace se navíc dnes lépe orientuje v záplavě informací, protože v takovém světě vyrůstá,“ cituje politika.

A dodává: „Když se podívám na volební preference STAN, celkem mu rozumím. Není jisté, že se hnutí znovu dostane do Sněmovny. Ale mladí lidé by STAN znovu volili. V květnu totiž proběhly na školách po celé České republice Studentské volby do Evropského parlamentu. Tento projekt uspořádal již pojedenácté Jeden svět na školách pod záštitou organizace Člověk v tísni. A jak myslíte, že ‚volby‘ dopadly?“

Vítězem byli s 24 % Piráti. Hned za nimi následovali Starostové a nezávislí s 12 %. Ale třetí bylo recesistické hnutí Ano, vytrollíme europarlament, s 10 %. „Byl by to Pirát či Starosta sám proti sobě, který by toho nechtěl využít,“ říká ekonomka s tím, že v těchto „volbách“ by STAN získal možná třikrát, možná i čtyřikrát víc hlasů než v realitě. Ale pokud 10 % hlasů získalo recesistické hnutí, tak je podle Šichtařové možné s přehledem pochybovat o tvrzení, že mladí lidé volí odpovědně. „Odpovědný volič si z voleb srandu nedělá,“ míní. Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



„Jistě, lze namítnout, že volby neberou vážně ani mnozí dospělí. Recesistické hnutí získalo i v reálných volbách víc než procento a získalo dokonce i státní příspěvek přes milion korun. Ale i tak je zřejmé, že takových lidi, kteří si dělají z voleb psinu, je mezi dospělými méně. A možná, že kdyby se čistě hypoteticky věk voličů posunul na 21 let jako kdysi, výsledky recesistického hnutí by byly poloviční,“ spekuluje ekonomka.

Doplňuje, že ve STANu by možná došlo ke změně názoru, kdyby si politici uvědomili, že se „jako volilo“ hlavně na gymnáziích. „Trochu se bojím, že kdyby volby proběhly na všech školách, výsledek by byl dost odlišný a pro STAN nepříjemný. Mladí lidé jsou totiž z podstaty věci snadněji manipulovatelní než zkušení voliči.“

„To, že mohou středoškoláci volit až od osmnácti, má svůj smysl. Stejný smysl jako stanovení plnoletosti. Jestliže soudy přihlížejí u mladistvých k jejich věku, má to důvod. Tak jako má důvod, že řídit nemůže desetiletý špunt. Že nemůže držet střelnou zbraň. V některých případech dokonce ani prostá plnoletost nestačí. Soudce, senátor či prezident musí mít ještě vyšší věk. A je to tak dobře, protože tací lidé potřebují kromě vzdělání také životní zkušenost. A tu vás ve škole nikdo nenaučí. Fotogalerie: - Escape hra "Únik z totality"

Nemám problém s tím, když velmi mladý a nezkušený člověk rozhoduje jen o sobě. Ve volbách ovšem volič nerozhoduje jen o sobě, ale i o jiných. A člověk, který se ještě nikdy nemusel o nikoho starat, nikdy nepracoval, nikdy nevydělával peníze a neplatil daně, může jen těžko říkat jiným, jak má být s jejich daněmi a životy naloženo,“ říká Markéta Šichtařová.

A na závěr dodává: „Ne, nepodepisuju diskuse typu: „‚Ať klidně volí děti špatně, vždyť důchodci volí také špatně‘. Představa, že šestnáctiletý člověk je chytrý a starý blbý, se mi příčí. To, že do parlamentů a do OSN dnes chodí řečnit děti, neznamená, že tyhle děti jsou chytřejší než dospělí. Znamená to, že tyhle děti se nechaly ovládnout svým dospěláckým PR týmem a jsou ochotné číst dospělými napsané proslovy. Není to důkaz dětské síly a vyspělosti. Je to odraz slabosti politiků, že jsou ochotni nechat se manipulovanými dětmi manipulovat.“

