Volíte Pavlův hezký vous a za pár let budete koukat. Společnost rozděluje nenávist pravice, dozvěděli jsme se také v anketě

Jak se bude vyvíjet v těchto 14 dnech vztah Česka A a Česka B, jak to někdo označuje (velká města versus malá a venkov), v rámci předvolební prezidentské kampaně a co říkáte na toto rozdělení? Tuto otázku položily PL.cz a dostaly řadu odpovědí. „Andrej nebo Pavel všechno jedno. Jak říkala moja stařenka: Chleba levnější nebude, synku!“ uvedl například Zdeněk Škromach.

„Mě se vždycky ptali lidi a kritizovali mě někteří za to, že věřím lidem. A teď nedávno jsem jim na facebooku psal, že ano, věřil jsem, věřím a vždycky jim věřit budu. Věřím v lidskou moudrost, nic nebudu doporučovat ani komentovat. Každý máme rozumu na rozdávání. Ať si to každý člověk zhodnotí, vyhodnotí si to, co se děje v médiích a podobně. A hlavně ať jde k volbám,“ konstatoval Vít Vomáčka, poslanec ODS, člen kontrolního a zemědělského výboru a předseda podvýboru pro rozvoj venkova Poslanecké sněmovny.

„Očekávám, že těch čtrnáct dní si všichni užijeme, protože to asi bude souboj bez rukavic,“ obával se Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

„Rozdělení naší země na Česko A a Česko B má hluboké ekonomické a historické základy (odsun Němců). V Česku B jsou lidé práce více navázáni na ekonomiku a podnikatele. Česko A je vyšší střední třída pracující pro stát či korporáty. Mají úplně jiné zájmy. Není to ani o pravdě, vzdělání či inteligenci, jak se ale píše. Je to o živobytí. Tohle dělení ale potřebujeme zasypávat a přímá volba to nešťastně prohlubuje a naplňuje emocemi. Proto se volby prezidenta neúčastním, podrývá brutálně státnost ČR,“ prozradil Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

„Předpokládám, že mimo sociální sítě a média půjde život standardním tempem. Nevím o tom, že by někdo odmítl dodávku od někoho nebo s někým spolupracovat kvůli jeho politickým preferencím. Připadá mi, že rozdělování na Česko A a Česko B je stejně relevantní, jako rozdělovat Česko na sparťany a slávisty,“ upozornil Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Vše, jenom ne nadhled, respekt, slušnost, pochopení,“ zareagoval Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Nemohu se k věci vyjádřit. Toto označení jsem neslyšela, protože nyní debaty poslouchat nebudu. Většina lidí je rozhodnutých, koho bude volit. Nyní prosím lidi, aby se nenechali útočnými výroky odradit a k urnám se ve druhém kole vrátili. Já jsem v prvním kole volila někoho, kdo nepostoupil. Ve druhém kole budu s krajním sebezapřením volit Petra Pavla. Je pro mě ale lepší volbou než Andrej Babiš, který kandiduje s podporou svých poslanců a může být z mnoha důvodů svévolnějším prezidentem než Zeman. Babiš je motivován vykonávat úřad ve prospěch své strany a ve prospěch svých firem. Právní stát tak může být ohrožen obdobně jako je to v Maďarsku,“ domnívala se Adéla Šípová (nestr. za Piráty), senátorka za Kladno, místopředsedkyně senátorského klubu SEN 21 a Piráti, členka ústavně právního výboru Senátu ČR.

„Pan předseda Babiš se bohužel rozhodl tento vztah nadále vyhrotit. Pokládám to za chybu. Politici by měli hledat cestu, jak nabídnout řešení, které nám nabídne lepší budoucnost. Pro lidi z měst i venkova, pro dobře i hůře zajištěné. Snažit se lidi poštvat proti sobě je odporné a strašně sobecké,“ okomentoval Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Mě to netěší a štve. Sám se svojí politikou snažím tyto příkopy zahrabávat, respektive stavět mosty. Vadí mi na tom ten černobílý pohled a dvojí metr. Pojďme si říci, že se přitvrzuje z obou dvou stran a já jsem – byť jsem na jedné to straně – schopen toto uznat. Zatímco druhá strana říká, že to dělá jen tato. Z toho se pak nikdy nevyhrabeme. Když jsem se díval na výstupy, které byly po volbách, tak první tiskovky Danuše Nerudové a Petra Pavla byly útočné na Babiše. A Babiš byl zase útočný na Petra Pavla. Je to oboustranné. Když vás někdo označí jako zlo, tak se prostě bráníte. Všichni se ale pak orientují na projev Babiše. Mě to mrzí, protože z toho úplně odpadne věcná politika. Řeší se tady billboardy a úplně se zapomnělo, že před komunálními volbami byly billboardy Babiše s Putinem, které byly úplně mimo a dokonce vůbec nesouvisely s komunální politikou. Na to se ale rychle zapomíná. Za mě jsme svědky dvojího metru v krystalické podobě. Co budu mít sílu jako poslanec, se budu snažit tuto agresi co nejvíc snižovat. To by měl být úkol všech politiků, a ne do toho ohně ještě foukat,“ řekl Patrik Nacher, poslanec hnutí ANO, místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

Psali jsme: Ministr Válek: Zvyšujeme financování na rezidenční místa na více než 820 milionů Úřad vlády: Tripartita projednala exportní strategii nebo situaci v zemědělství Kdo dal „notičky“? Pavel vytáhl, co už tu bylo. Už neskrývá Vladimír Ustyanovič: Nehorázné výroky premiéra Fialy

„Rozdělení společnosti je normální jev, který se projevuje po celou dobu historie a troufám si tvrdit – ve všech koutech světa. V tomto pojetí liberální-konzervativní, město-venkov, to vidím jako zcela přirozené a takové rozdělení tu bude i další století. To ale neomlouvá snahu mnohých politiků z obou táborů vykopávat příkopy v tématech, kde to opravdu není nutné. Zároveň tvrdím, že by mělo být vládní prioritou, aby infrastruktura, služby, možnosti zaměstnání a třeba i zdravotní péče fungovala i na periferiích. To je totiž příležitost, jak to Česko A a B částečně sjednotit v té socioekonomické sféře. To je ale samozřejmě úkol na budoucí léta a rozhodně se nezmění během 14 dnů kampaně, která bude zcela pochopitelně vyostřená, která bude brnkat na struny populismu a která určitě přinese další přehnaná hesla o Praze a lásce a vsi a nenávisti,“ upozornil Alexander Bellu, expert ODS pro digitální společnost a e-government, bývalý starosta Prahy 3.

„V tomto ohledu se domnívám, že volební dominance Babiše na venkově a v menších městech je dána politikou, kterou dříve částečně realizoval, tedy politikou více doleva, než je tomu u preferenta pravice a koalice Pavla. Stejně tomu je i v některých chudších krajích, jestli to tak lze říci. Babiš zvítězil na Ústecku i Ostravsku, tedy ve strukturálně zasažených oblastech. Zjednodušeně řečeno v lokalitách, kde je nezbytná výrazná sociální intervence státu, vítězí levicovější kandidáti, tam, kde jsou zásahy méně nutné, lidé spíše věří nereálným slibům pravice. Tento stav se dal určitě očekávat, obdobný efekt lze registrovat i například ve volbách sněmovních,“ uvedl Jiří Valenta, bývalý poslanec KSČM.

„Nejsem politolog, těch máme nějak nadbytek. Ale tohle nejsou přímé prezidentské volby. To je jen a pouze Babiš ano či ne. Což je dosti smutné, nemyslíte? Ostatně proč jinak standardní vládní parlamentní strany i ty ještě nedávno dlouho parlamentní nepostavily své kandidáty? Středulu a jeho podraz na ČSSD vynechme. Vždyť vyjma SPD tyto strany promarnily možnost přes dva měsíce mluvit k národu. A média to tentokrát jako show vzala. Stojí strany ještě vůbec o nás, prosté daňové poplatníky? Místo toho, ve vší úctě, nastrčili statisty. Tedy ne ANO, abych nezapomněl. Tím nehodlám pana generála urazit či snižovat. Ale vždyť ještě cca v roce 2019 tvrdil, že do politiky nemůže. Protože mj. jako voják buď jen poslouchá, nebo rozkazuje. Dle mého vyhraje a nezávidím mu. Národ je a bude dlouho rozdělený. Což je nejen nemilé, ale až tragédie. A právě v podobných chvílích je třeba, aby se objevila osobnost, ne pouze osoba, která ke sblížení napomůže. A to se nestalo. Nebo se pletu? Rád bych,“ popsal Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce, bývalý poslanec ČSSD.

„Celé je to jen zřejmě vládou organizovaná hysterie, která má odvést pozornost občanů od skutečných problémů, do kterých se ČR řítí. Právě díky naprosto neschopné fialkové vládě. Řešením jsou rychlé předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Do té doby úřednická vláda skutečných odborníků! Andrej nebo Pavel všechno jedno. Jak říkala moja stařenka: Chleba levnější nebude, synku!“ konstatoval Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády, Senátu ČR a ČSSD.

„Je to tragikomická fraška. Agent StB proti komunistickému vojenskému rozvědčíku aspirantovi. Oba pružně a veleúspěšně kariérně překabátění. Jejich masová hysterická podpora včetně politické a mediální scény svědčí o zdaleka nezvládnutém temném dědictví komunistické totalitní minulosti. To je stále intenzivně s námi, nyní v přímém přenosu,“ uvědomoval si Miloslav Bednář, spoluzakladatel a bývalý místopředseda Svobodných.

„Rozdělit Česko na A a B je z hodně velké části důsledkem vulgarizace a zjednodušení politiky cca v posledních deseti letech. Přímá volba prezidenta na to má vliv, stejně jako rozvoj komunikace přes sociální sítě. Je to strašlivě nebezpečný trend. Přitom při hlubší a racionálnější diskusi by lidé zjistili, že mají více společného než rozdílného. Pokud se týká příštích dvou týdnů, ten trend se bohužel asi nezmění,“ objasnil Aleš Dufek, poslanec KDU-ČSL, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Jakékoliv takto radikální rozdělení Česka je špatné. Je to katastrofa, že extremistům a darebákům jako je Andrej Babiš občané umožňují páchat takové škody na vnitřní soudržnosti a pospolitosti českého národa. Síla médií je ale obrovská a běžný občan se tomu tlaku nedokáže bránit,“ je přesvědčen Marek Ošťádal (STAN), senátor za Olomouc, člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a místopředseda volební komise Senátu ČR.

„Nejprve slovy klasika kladu otázku: „Proč zrovna my jsme B? Přepište to!“ ?? „Jinak toto rozdělení v zásadě sedí a bude se jen prohlubovat, když i média na to naskakují. Ale nemůže to asi ani být jinak, když ti největší rádoby demokraté vyrazili do boje s heslem: Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí! Jediným výsledkem bude, že venkované jednoho dne opět popadnou cepy a sudlice... Tohle chceme?“ otázal se Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Česko bude jedno, žádné A nebo B. Prezident republiky je jeden z představitelů státní moci vedle dalších, třeba vlády,“ vysvětlil Cyril Svoboda, bývalý ministr zahraničí a vnitra a předseda KDU-ČSL.

„Takové dělení nevidím. Lidi mají různé motivace, zájmy a priority. Nebudu nikoho okopávat proto, jak volí. Kdo to dělá a druhého uráží kvůli jeho volbě, jen přispěje k umlčování a zabíjí svobodu slova,“ sdělila Daniela Kovářová, senátorka za Plzeň-město, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Myslím, že problém prezidentských voleb je v tom, že řada voličů volila proti svému třídnímu zájmu. Generál Pavel – ale i další pravicoví kandidáti – nepředstavuje program, který by byl pro malé české lidi. Nicméně řada lidí z nízkopříjmových i nižších středně příjmových skupin volila generála Pavla i Nerudovou. Na základě toho, že má Nerudová sympatický úsměv, Pavla zase proto, že má hezký vous. Volili tak, že se mohou v příštích letech divit, co se stane. Generál Pavel je v zásadě kandidát vlády, která má dnes podporu někde mezi 25 až 30 procenty občanů. Nicméně má reálnou šanci být ve druhém kole voleb zvolen. Je favoritem druhého kola voleb. Rozdělení společnosti tady je dlouhodobě. Takovéto blábolení některých pravicových kandidátů typu Fischera o tom, že někdo rozděluje společnost a myslí tím Zemana a Babiše. No tak především rozdělují společnost svojí nenávistností oni. Vzpomeňme jak byli v minulosti nenávistní vůči sociální demokracii, vůči mně osobně, teď proti Babišovi, předtím proti Zemanovi. Je to pořád stejný příběh, takhle nelze národ sjednotit. Kdo volí generála Pavla musí si uvědomit, že volí tuto vládu. Generál Pavel bude pracovat v naprostém souznění s nimi. Bohužel tu vyvstává ještě jedna věc. Nebudu volit kandidáta, který má přímo ve svém programu vazalství ke Spojeným státům a k NATO. Myslím, že i když jsme součástí NATO, můžeme dělat politiku, která je nezávislá. A hlavně bychom měli zahájit diskusi o demokratizaci této organizace. I to musejí lidé brát v úvahu. Snížení životní úrovně, které je jasné, a které je v tomto a i minulém roce do značné míry dílem Fialovy vlády. Volbou generála Pavla ji jenom dále podpoří,“ řekl Jiří Paroubek, bývalý premiér a předseda ČSSD.

„Je to realita, jsou dvě Česka. Jedno privilegované, úspěšnější, bohatší a vzdělanější, a pak to druhé. Chápat by mělo to první to druhé, právě proto, že je vzdělanější a úspěšnější. Jenže toto Česko je často zahleděné do sebe, samolibé, elitářské, namyšlené. A pak se diví, že ti lidé volí toho, kdo jim věnuje alespoň trochu pozornosti, nepohrdá jimi a reálně jim pomáhá,“ shrnul Jiří Korytář, první předseda politického hnutí Změna, bývalý primátor Liberce.

„Vnímám jako skandální výroky, které se prvoplánově snaží lidi rozdělit. Pokud Petr Fiala opravdu pronesl, že Babišovi voliči jsou podporovatelé populismu, lží a příklonu k Rusku, je to neuvěřitelné. Pravděpodobně zapomněl, kolik lidí Babiše volilo a že sliboval, že bude premiérem všech. Jako naprosto neuvěřitelné vnímám také výroky, že Praha zachránila demokracii a burani na vsích by měli být spáleni, mělo by jim být odebráno volební právo atd. Podobné výroky se objevují i vůči seniorům. To je doslova hnus. Ti, kteří se sami titulují těmi pravými demokraty, najednou zapomínají na to základní a odsuzují a dehonestují spoluobčany jen proto, že mají jiný názor. Bohužel i tady platí, že ryba smrdí od hlavy, pokud se urážek dopouštějí členové vlády a jejich kandidáti na prezidenta, asi bychom se neměli divit, spíš se připravit na horší časy a jak říkají příznivci pana generála, i na hnojomety,“ uvedl Martin Herman, předseda zastupitelského klubu hnutí ANO ve Středočeském kraji.

„Je to klasický, velmi negativní a stále se prohlubující defekt, který do naší společnosti vnesla přímá volba prezidenta. Když hlavu státu volil Parlament, lidé nadávali na poslance a senátory, ale ne jeden na druhého. Rozdělování společnosti na A a B je odporné. Nadávejme politikům, kteří na to musí být zvyklí, ale ne sami sobě za to, koho kdo volíme. Přijměme fakt, že může existovat i Česko C a D. Nedopusťme, aby se vrátila doba temna, kdy platilo, kdo nejde s námi, jde proti nám. Proti sobě stojí dva prezidentští kandidáti, nikoliv jejich voliči. Ti pouze před několika lety dostali od alibistických politiků danajský dar, který místo nich musí vybírat jednoho ze dvou šílenců, který má řídit blázinec,“ okomentoval Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě.

„Dvě poloviny českého politického národa se budou vzájemně nenávidět. To je důsledek chybného a mylného zavedení přímé volby prezidenta. Měla zůstat nepřímá, to bychom nadávali jen maximálně na stovku a desítky poslanců a senátorů. Nenenáviděli bychom polovinu spoluobčanů,“ upozornil Roman Joch, ředitel Občanského institutu.

„Já to rozdělení považuji za urážku a komentátoři, novináři a politici, kteří je živí, si hrají s ohněm. Vyvíjet se to bude tak, že poroste sociální rozklad a zmizí soudržnost naší společnosti a bude přerůstat v nenávist. Žádný stát na světě nemůže existovat bez elementární sounáležitosti, tolerance, komunikace a zajišťovat dostatek prostředků, aby plnil svoje socioekonomické funkce. Lidé se začínají bát mluvit, premiér ponižuje voliče s jinými názory než vyjadřují voliči generála Pavla či rektorky Nerudové, je ponižován venkov. Ve společnosti roste nespokojenost širokých mas a chcete-li můj názor, tak ten papiňák bouchne, všechno má svůj konec. Bude jím sociální výbuch, jsem o něm přesvědčen,“ domníval se Jan Veleba, bývalý předseda Agrární komory a senátor.

„Tohle rozdělení se mi nelíbí. Myslím si, že voliči u Andreje Babiše i Petra Pavla nejdou rozdělit do běžných škatulí, bohužel se o to média zbytečně snaží. Momentálně se bude Andrej Babiš bude muset snažit znechutit volbu Petra Pavla, to je jeho jediná šance. U Petra Pavla pak očekávám otevřenou kampaň plnou připomínek na Andreje Babiše a zesměšňování. Největší kus práce dovedou skalní tábory příznivců obou kandidátů. Očekávám vítězství Petra Pavla 52,5–47,5,“ tipnul si Matěj Gregor, předseda spolku Odchod.





