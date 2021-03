Volný v noci natočil VIDEO s výzvou lidem. Policie už reagovala. Dnes ve 14 se to semele

Nezařazený poslanec Lubomír Volný, jenž svým odmítáním nošení roušky v prostorách Sněmovny vyvolal nejeden rozruch, označuje covid za uměle vytvořenou biologickou zbraň a nástroj pro vydělávání peněz. Ostře vystupuje proti nouzovému stavu a protiepidemickým opatřením s tím spojeným. Na svém facebooku nyní zve lidi, aby přišli „vypískat vládu“. Věnuje se zde náboru pracovníků do svého politického hnutí Volný blok, kam se již přihlásily tisíce lidí. To chce prý účelově překazit Policie ČR a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Nevidím důvod, aby někdo mohl legálně šikanovat lidi, kteří chtějí být mými asistenty,“ říká poslanec Volný.

Věnoval se srazu zaměstnanců neboli „konkurzu na asistenta poslance“ v rámci nového politického projektu s názvem „Volný blok“ pro parlamentní volby v roce 2021. Policie tuto akci reflektovala ve svém prohlášení, kde uvedla, že nebude respektovat účelové vyřízené smlouvy či účelové vytištěné nabídky.

„Policie ČR před chvílí vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že o víkendu nebude akceptovat účelově sepsaná potvrzení účastníků protestních shromáždění o pracovních pohovorech, či o dohodách o provedení práce,“ informoval v pátek na svých facebookových stránkách Týdeník Policie.

„Na cesty na demonstraci mimo okres se nevztahuje ani výjimka ve smyslu cesty na hromadné akce, těmi se totiž rozumí kupříkladu důležitá sportovní utkání, která mají výjimku udělenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. V Praze tak o víkendu mohou demonstrovat pouze lidé žijící v hlavním městě,“ uvádí ve svém prohlášení Policie ČR.

„Můžeme se k tomu postavit pouze tak, že ty smlouvy nejsou účelové ani konkurz není účelový. Smlouva i nabídka toho zaměstnání a konkurzu je právně platná,“ odmítá Volný, že by zde figurovala účelovost.

Naopak hovoří o účelovosti ze strany Policie ČR. „Pokud vás s tímto dokumentem od Volného bloku zastaví policie, tak bude ona účelově zastavovat vás s originální pracovní smlouvou Volného bloku, a vracet vás zpátky domů,“ řekl Volný ohledně nařízení o omezeném pohybu osob mezi okresy, kdy pro pohyb mezi okresy lidé potřebují potvrzení zaměstnavatele nebo čestné prohlášení.

Volný lidi vyzývá, aby takové počínání policie ihned zaznamenali, nejlépe v živém vysílání. „Poprosil bych vás, abyste celou situaci nahráli na telefon, abyste nekladli odpor, ale abyste chtěli znát důvod, proč vás nechtějí pustit dále. Chtějte vysvětlení, na základě čeho tvrdí, že dokument je účelový a neplatný,“ radí politik svým příznivcům, aby si natočili přímo čísla zasahujících policistů.

Všechny takové materiály Volný plánuje zveřejnit na svém facebooku – přičemž vyhodnotí, jak se právně bránit proti „šikaně“ lidí, kteří by chtěli pracovat v rámci volební kampaně pro Volný blok. „Je to systémová šikana politického hnutí a zneužívání pravomoci veřejného činitele. Je to útok na naše zaměstnance a na lidi, kteří by s námi chtěli spolupracovat ve funkcích asistentů,“ konstatuje poslanec.

Volný znovu důrazně opakuje: „Jde o účelový krok ze strany policie a účelový krok ze strany ČSSD, účelový krok ze strany ministra vnitra pana Hamáčka.“

Vicepremiéra Hamáčka – podle Volného – vyděsilo, že na onen konkurz se přihlásilo na 2600 lidí, kteří chtějí ve volební kampani pracovat pro Volný blok. „To, že je vás 2600, je důvod policejní hysterie a důvod hysterie pana Hamáčka. Nevidím sebemenší důvod, aby někdo mohl legálně šikanovat lidi, kteří chtějí být mými asistenty,“ prohlásil poslanec Volný.

Těm, kteří se konfrontace s policií obávají, doporučuje alespoň „vypískat vládu“. „Rozumím tomu, že pro některé zájemce bude případná konfrontace s policií odrazující. I pro takové mám řešení. V sobotu ve 14:00 a v neděli ve 14:00 jděte ven a na minutu vypískejte vládu. Vypískejte jí na prsty, na píšťalku, na své ulici, na svém náměstí. A vyfoťte se venku,“ nabádá poslanec Volný.

„A vyfoťte se třeba i s řehtačkou nebo mlaťte lžící na prázdný kastrol, protože ten má mnoho lidi v této republice. Doslova mají prázdný kastrol, do kterého už nemají ani co dát, nemají prostředky a jsou v zoufalé situaci. Tímto způsobem zjistíme, kolik by nás na tom náměstí bylo,“ podotýká.

Závěrem přidává varování: „Pokud si myslíte, že byste konfrontaci s policií nemuseli zvládnout, prosím, nejezděte tam – a vypískejte vládu venku. Chyba ve formě konfrontace s policií je přesně to, na co Hamáček čeká, co si nemůžeme dovolit. A co by ublížilo také policistům, kteří v podstatě neradi dělají to, co jim Hamáček nařizuje, a oni stojí už dnes na naší straně,“ dodal Lubomír Volný.

