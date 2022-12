Volte ho, sebere Babišovi! Po včerejší ČT zazněl plán

Jde o konflikt mezi Ruskem a NATO, řekl v ČT kandidát na prezidenta Karel Diviš. Vzápětí dodal, že když už jsme součástí konfliktu, musíme ho vyhrát. Stalo se tak ve středu, kdy vyšel průzkum agentury Median. Dle něj by se do 2. kola prezidentské volby nedostal lídr ANO Andrej Babiš. A český Twitter poznamenal: Je třeba, aby Diviše volilo co nejvíce občanů, aby ubral Babišovi. Příznivci expremiéra naopak po průzkumu varují, že kdo nevolí Babiše již v prvním kole, volí Danuši Nerudovou.

Debaty o tom, kdo by komu mohl odvést kolik voličů, se naplno rozjely jednak s průzkumy, které začaly Jaroslavu Baštovi přisuzovat více než 3 % podpory, ale také se zařazením Karla Diviše zpět mezi kandidáty. Jeho vystoupení v pořadu Hyde Park na ČT24 jim ještě dodalo na intenzitě.

Diviš se mimo jiné ve zmíněném pořadu vyjádřil kriticky vůči současné i bývalé vládě.

„Obě se potýkaly s mimořádnými krizemi a ani jedna to úplně nezvládla,“ uvedl.

Na adresu Fialovy vlády ještě dodal, že deklarovala, že bude komunikovat lépe, než ta předchozí, a opět se tak neděje.

„Současná vláda zaspala. I mně není jasné, proč jsme nezastropovali ceny elektřiny u výrobců. V takových chvílích by měl prezident vystupovat a zastat se lidí.“

Kapku do ohně ale přilil svými názory na ukrajinský konflikt.

„Přiznejme si na rovinu, že je to spíš konflikt mezi Ruskem a NATO a Ukrajina na to doplácí. (…) A když už jsme součástí NATO, hrát si na to, že nebudeme toho součástí, to mi přijde alibistické. Když už tento konflikt je a my jsme do něho zataženi, nebude to mít jiný výsledek, jestli zbraně dodáme, nebo nedodáme, jestli se budou ukrajinští vojáci na našem území cvičit, nebo necvičit. Byť nechci, aby umírali lidé, tak se v té chvíli nedá nic dělat,“ řekl.

Odmítl také, že by měl důvod z volby odstoupit a podpořit některého z protikandidátů.

Je třeba také zmínit poslední výsledky prezidentského průzkumu preferencí, který pořídila agentura Median a podle kterého je na tom momentálně nejlépe Petr Pavel 28 % a Danuše Nerudová 27,5 %, kteří předběhli Andreje Babiše 24,5 %. Následují Pavel Fischer s 5,5 %, Marek Hilšer s 5 %, Josef Středula má 4 % a Jaroslav Bašta 3,5 %.

S vidinou těchto dat vyjádřil svoje pocity z nadcházející volby i brněnský právník Tomáš Tyl na svém facebooku. Ten vysloveně apeloval na ty, kteří mohou hlasy pro silné kandidáty rozdrobit podporou těch méně silných.

„Volím Baštu, protože srdíčkem, a on to z těch 3 % na 30 určitě dá,“ parodoval.

„Jéé, bůůůů, vyhrála Čapuše, protože jsem debil,“ sám si i odpovídá a predikuje dopad, který podle něj bude volba Bašty mít na celkové výsledky.

Zrcadlově podobné myšlení, namířené tentokrát proti Babišovi, zní i z tábora „kavárny“.

MEDIAN: Petr Pavel 28 %, Danuše Nerudová 27,5 %, Andrej Babiš 24,5 %, Fisher 5,5, Hilšer 5, Středula 4, Bašta 3,5...

Mělo by se pomoct s kampaní Jaroslavu Baštovi. Bylo by dobré, kdyby získal tak 10–15 % hlasů. Těmito hlasy by snížil počet potenciálních voličů Andreje Babiše. https://t.co/ZbEr8rzyTg — Pavel Jeřábek (@pjerabek4) December 21, 2022

„MEDIAN: Petr Pavel 28 %, Danuše Nerudová 27,5 %, Andrej Babiš 24,5 %, Fisher 5,5, Hilšer 5, Středula 4, Bašta 3,5,“ vypočítává čísla z průzkumu jeden z diskutérů a pokračuje:

„Mělo by se pomoct s kampaní Jaroslavu Baštovi. Bylo by dobré, kdyby získal tak 10–15 % hlasů. Těmito hlasy by snížil počet potenciálních voličů Andreje Babiše.“

„Pokud Bašta a Středula budou mít uvedena procenta, Babiš se do II. kola nedostane,“ má jasno další.

Pokud Bašta a Středula budou mít uvedena Price ta, Babiš se do II. kola nedostane... — Radek Zapletal???????? (@ZapletalRadek) December 13, 2022

„Jen houšť, Bašta Up, Babiš down,“ dodává jiný i s pomocí názorných anglických slovíček.

Jaroslav Bašta ale není jediný, kdo by mohl Andreji Babišovi odloudit důležité hlasy. Svým včerejším vystoupením v ČT24 se k nim zařadil zřejmě také podnikatel a sporťák Karel Diviš.

„Kandidát na prezidenta Karla Diviše právě teď na ČT 24: ‚Válka na Ukrajině je konfliktem mezi Ruskem a NATO.‘ Tak jo, děkujeme. My se vám když tak ozveme,“ napsal k tomu na svůj twitter senátor David Smoljak.

??To je skvělá zpráva. Může vzít pár procent Babišovi. Chtělo by to více rozmáznout v médiích, ať ho volí. Pan Bašta bohužel moc blekotá, je už vidět seniorský věk. Tak Diviš by ho mohl zastoupit. Přejme mu 10 %. O ty nepříjde ?? ani ??‍+?, ale právě?? — Pavel Jeřábek (@pjerabek4) December 21, 2022

„To je skvělá zpráva. Může vzít pár procent Babišovi,“ reaguje na to jeden z diskutujících.

„Chtělo by to více rozmáznout v médiích, ať ho volí. Pan Bašta bohužel moc blekotá, je už vidět seniorský věk. Tak Diviš by ho mohl zastoupit. Přejme mu 10 %. O ty nepříjde (vojenská helma) ani (blondýna), ale právě (opice),“ dodává ještě a míní zřejmě další prezidentské kandidáty Pavla, Nerudovou a Babiše.

V této souvislosti přidáváme i jeden z názorů Karla Diviše, kterým reagoval na Smoljakovu kritiku.

Cvičíme vojáky, dodáváme zbraně a munici, necháváme tam chodit dobrovolníky. Nejsme jako NATO přímou stranou konfliktu, ale nepřímý střet NATO (tedy i nás) a Ruska to nepochybně je. Možná podobně jako ve Vietnamu nebo Afghánistánu (79–89). A když to tak je, pak se snažme vyhrát. — Karel Diviš (@KarelDivis) December 21, 2022

Cvičíme vojáky, dodáváme zbraně a munici, necháváme tam chodit dobrovolníky. Nejsme jako NATO přímou stranou konfliktu, ale nepřímý střet NATO (tedy i nás) a Ruska to nepochybně je. Možná podobně jako ve Vietnamu nebo Afghánistánu (79–89). A když to tak je, pak se snažme vyhrát.

Na dalším místě se na twitteru dozvídáme, že Karel Diviš jel dělat rozhovor k Janě Bobošíkové.

Moc užitečná věc. Třeba osloví řadu voličů, kteří by to jinak hodili Babišovi. Také by bylo dobré, kdyby je ještě více "přitahoval" i Bašta. Babiš opravdu nemusí vůbec do 2. kola postoupit. — Alois Štěrba (@AloisSterba) December 21, 2022

„Moc užitečná věc,“ reaguje na sdělení jeden z diskutujících.

„Třeba osloví řadu voličů, kteří by to jinak hodili Babišovi. Také by bylo dobré, kdyby je ještě více ‚přitahoval‘ i Bašta. Babiš opravdu nemusí vůbec do 2. kola postoupit,“ domívá se v celku logicky, že hlasy, které získají Bašta a Diviš odeberou Andreji Babišovi.

Obavu z odlivu hlasů dává najevo i jeden z Babišových příznivců.

OK Bašta–Babiš, ale já dám přednost Babišákovi. Mám jen obavu, že lidi zase "rozfrcají" hlasy na kandidáty bez šance a dopadne to jako při primárkách, čili špatně.?? — Jiří Svoboda (@svojiris) December 14, 2022

„OK Bašta–Babiš, ale já dám přednost Babišákovi. Mám jen obavu, že lidi zase ‚rozfrcají‘ hlasy na kandidáty bez šance a dopadne to jako při primárkách, čili špatně.“

Dodejme, že ne všechny diskuse jsou vedeny alespoň v základních mantinelech slušné mluvy.

Jen houšť, Bašta Up, Babiš down. ?? — Roman Lenk (@RomanLenk_) December 13, 2022

„To je super, jen ať se sjednocují. Čím víc Bašta, tím míň Babiš,“ zaznělo též.

