Vondra na Nově: Unie dává bezpečnost, není v našem zájmu, aby se Rus přiblížil

Pořad Za pět minut dvanáct přivítal kandidáty do Evropského parlamentu Kláru Dostálovou (ANO) a Alexandra Vondru (Spolu). „Jsem zásadně proti zrušení práva veta,“ poznamenala Dostálová. A právě na tomto našla s Vondrou shodu. „Mám hlubokou obavu, že kdybychom právo veta zrušili, bude to rozkládat EU,“ zmínil Vondra.

Úvodem se oba kandidáti vyjádřili k tomu, proč je ve volbách do Evropského parlamentu tak nízká účast.

„Vzdálená destinace, Brusel a Štrasburk, malá komunikace, často i ze strany europoslanců. To já musím říct, že jsem se snažil změnit. Jste mě tady pět let viděli, vystupoval jsem v médiích a vysvětloval jsem, že Evropský parlament ovlivňuje život v naší zemi víc, než si myslíme. Má to vliv na ceny bydlení, topení, dopravy, potravin. A je to na europoslancích, aby tam nezmizeli a nikdo je neviděl," poznamenal Vondra.

„Bohužel si čeští voliči myslí, že Brusel je daleko a že evropská politika se nás příliš nedotýká. Ale opak je pravdou, protože skutečně velké množství legislativy, kterou následně Česká republika musí přijmout do českého právního řádu, vzniká právě na půdě Evropské unie. A v posledních dvou letech si myslím, že občané si velmi vážně uvědomují, že se evropská politika velmi dotkne našich peněženek. To znamená zákaz spalovacích motorů, emisní povolenky i na domácnosti, zrušení fosilních paliv. Takže si myslím, že bychom překročení třicítky letos zvládnout mohli,“ řekla Dostálová.

Evropa nám podle Vondry dává bezpečnost. „V té napjaté situaci, která kolem Evropy i v Evropě je, tak to není málo. Vidíme Putinovu agresi. A to samozřejmě Evropu, a já jsem za to rád, sjednotilo. Sjednocuje nás i podpora Ukrajině, protože skutečně není v našem zájmu, aby se Rus přiblížil k hranicím. A pak nám dává jednu velkou věc. To je ten volný pohyb lidí, služeb, kapitálu. Kdybychom o tohle přišli, protože naše země 80 procent toho, co tady vyrobíme, vymyslíme, tak nějakým způsobem musíme uplatňovat venku. A kdybychom o tohle přišli, strašně zchudneme,“ dodal Vondra.

A co nám Evropa bere? „Některé věci se dneska, nebo dost věcí, se rozhoduje už tou kvalifikovanou většinou, a pokud my neumíme uhájit své zájmy, neumíme si najít spojence, tak často pak hledíme na ten výsledek, že není úplně tak, jak bychom si my přáli. Příliš mnoho byrokracie, zaostává Evropa konkurenceschopně za Čínou, za Spojenými státy, to je samozřejmě špatně,“ řekl Vondra.

„Od roku 2004 převažovaly výhody, kromě toho, co už tady bylo řečeno, můžeme kdekoliv pracovat, studovat, bydlet. Tak to jsou určitě výhody, včetně těch evropských fondů, to je potřeba také přičíst, protože čistá pozice pro Českou republiku je zhruba 1,1 bilionu korun. Vidíme to všichni kolem sebe, opravené silnice, školky, školy. Bohužel se ale musí mluvit i o těch negativech, protože Evropa a Evropská unie se stává přeregulovanou. My skutečně jsme dnes pod tíhou samých nařízení, zákazů, příkazů, prostě se ztratil základ toho, proč ta Evropská unie vznikla. Dbát zkrátka na ty společné trhy, abychom byli konkurenceschopnější v rámci světa. A o to teď velmi usilovně přicházíme neblahými věcmi okolo Green Dealu zejména,“ doplnila Dostálová.

Řeč byla i o zrušení práva veta. „Já jsem zásadně proti zrušení práva veta. Samozřejmě nepatříme mezi největší země, jsme zhruba středně velká země, ale právo veta nutí ty státy si sednout k jednomu stolu a hledat kompromisy. Ono je skutečně kolikrát třeba říct natvrdo: Česká republika použila právo veta, snažíme se spíše o ty konsenzuální debaty, včetně Evropské rady, kde zasedají premiéři a prezidenti, kde dochází ke společným závěrům na bázi konsenzu. Nicméně, pokud bychom se dostali ke změně ve všech oblastech, to znamená všude tam, kde dnes právo veta je, bezpečnost, zahraniční politika, daně, rozpočet atd., včetně rozšiřování EU, tak bychom přišli o část své suverenity, a to je pro mě nepřijatelné,“ řekla Dostálová.

V této otázce má Dostálová s Vondrou shodu. „My to máme i v programu. Poslední oblastí, kde existuje právo veta, jsou daně přímé, zahraniční a obranná nebo bezpečnostní politika, a rozhodně tady nechceme rušit právo veta. Bylo by to naše oslabení, vzdávali bychom se tady něčeho, co vlastně tolik nepoužíváme, ale je tam příležitost si vynutit jednání. Řeknu vám jednu věc, pro mě tohle není důležité, že bych tady chtěl křepčit u nějakých vater společně s národovci nebo s těmi suverenisty, ale mám hlubokou obavu, že kdybychom to právo veta tady zrušili, že to bude rozkládat EU. Tohle jsou vážné záležitosti a znamenalo by to otevírat základní smlouvy, to znamená proces několik let schvalování, pravděpodobně referenda v mnoha zemích, víme, jak to dopadlo...“ poznamenal Vondra.

Odpověděl i na otázku, zda se na rozkladu nepodílí i to, že jedna země může blokovat ty ostatní a tím brání v nějakém dalším posunu. „Různé vyděračské techniky jsou často otravné, zavrženíhodné, pokud to nerespektuje životní zájem celé Evropy. Ale vždycky jsme byli schopni tohle překonat nějakým jednáním a je to podle mého soudu lepší, skutečně vyjednávat, hledat ty kompromisy – než se vydat tady cestou, která může fakt vyústit v rozklad Evropské unie,“ míní Vondra.

