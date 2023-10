Vondra o bruselském teroristovi: Vycházíme z toho jako idioti

„Z Evropy si dělal dobrý den,“ řekl člen ODS Alexandr Vondra o teroristovi Abdessalemu Lassouedaovi. Tunisan v Bruselu zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky, po zásahu policie byl postřelen a následně v nemocnici zemřel. Belgické úřady o něm věděly už od roku 2016. „Nebyl to dobrý člověk, jako idioti z toho ale vycházíme my,“ usnesl se Vondra na Facebooku.

„Bruselský terorista jako ilustrace evropské migrační politiky,“ pojmenoval svůj příspěvek na Facebooku europoslanec Alexandr Vondra (ODS), kde sdílel i fotku teroristy s jeho rodinou.

V pár bodech poté shrnul cestu Abdessalema Lassoueda do Evropy, do níž nelegálně přicestoval na ostrov Lampedusa v roce 2011. Vondra si vyvodil, že z Tuniska utíkal před spravedlností, vzhledem k tomu, že s ním tou dobou byla vedena soudní řízení. „Mladý, zdravý muž s kriminální minulostí. Podle některých zpráv byl již v Tunisku souzen přímo za terorismus, v každém případě měl doma v Tunisku bohatý trestní rejstřík. V době jeho příjezdu proti němu soudy v Tunisku vedly další řízení, dá se tedy říct, že utekl před spravedlností,“ psal Vondra.

V Evropě se následně zdržoval za použití hned několika identit, o rok později byl zadržen za držení drog. „Byl zralý na okamžitý návrat, jenže jsme v Evropě. Vypravil se tedy z Itálie do Švédska, kde pobýval pod několika identitami. V roce 2012 byl zatčen v Malmö kvůli držení drog. Poté byl odsouzen ke dvěma letům a dvěma měsícům vězení. Poté byl ze země vyhoštěn,“ napsal Vondra a dodal, že Tunisan nebyl vyhoštěn do země svého původu, nýbrž zpět do Itálie.

Odtamtud se v roce 2016 odebral do Belgie: „V té době už ho italské tajné služby identifikovaly jako radikalizovaného. To byl rok 2016. Takže o něm Italové věděli. Přesto s ním nedokázali udělat vůbec nic. Jen ho nechali odejít do Belgie.“

„Italové zprávu o radikalizovaném Tunisanovi sdíleli s belgickými orgány, na jejichž území se tehdy již nacházel. Italové Belgičanům řekli, že plánuje cestu do Sýrie, aby se tam přidal k ISIS,“ uvedl Vondra s tím, že Belgičané neměli čas zprávu ověřit vzhledem k tomu, že „takových Abdessalemů“ v té době měli v zemi hodně.

Vondra dále pokračoval v převyprávění Lassouedova života. V listopadu 2019 zažádal o azyl, vzhledem k tomu, že se však nedostavil ani na úvodní pohovor na úřadě, tak byla žádost zamítnuta a o dva roky později byl z belgického národního registru vyřazen. „Ale že by měl být snad vyhoštěn? Ha, úřady neznaly jako doručovací adresu. A někde ho držet by bylo nehumánní,“ komentoval Vondra.

Poslední čtyři roky Abdessalem Lassoued pobýval i se svou rodinou v belgickém islamistickém podzemí, které mu podle Vondry zajišťovalo relativně pohodlný život.

„Abdessalem si dělal z Evropy dobrý den do poslední chvíle. Po svém teroristickém útoku, který stál život dvou švédských občanů, si šel ještě posedět do kavárny,“ konstatoval europoslanec.

Policie v pondělí večer v Bruselu při zásahu postřelila Tunisana v kavárně na Schaerbeeku. Následkem střelného zranění v nemocnici zemřel. Tunisan předtím zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky a vykřikoval na ulici islamistická hesla. Před činem měl zveřejnit video, v něm se přihlásil k teroristické organizaci Islámský stát.

Kvůli útoku byl zápas Belgie se Švédskem předčasně ukončen. V Bruselu v současnosti platí nejvyšší stupeň varování před terorismem.

Úřadům byl Tunisan znám už od roku 2016. Jako nebezpečná osoba s vazbami na džihád byl vyhodnocen několikrát. V Belgii pobýval nelegálně, podle názoru Vondry měl z Evropy legraci: „Abdessalem si dělal z Evropy dobrý den do poslední chvíle. Po svém teroristickém útoku, který stál život dvou švédských občanů, si šel ještě posedět do kavárny.“

„Abdessalem Lassoued nebyl dobrý člověk. Ale jako idioti z toho vycházíme my,“ ukončil Vondra příspěvek.

