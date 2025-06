Vondráček: Nesmějí propadnout hlasy proti Green Dealu. My chceme českou ekonomiku vrátit lidem

Rozhodnutí o společném postupu s SPD označil Vondráček za výsledek jednání napříč celou stranou. „Z devětatřiceti členů republikového výboru byl proti jen jeden. Převládlo přesvědčení, že tato spolupráce má reálný potenciál něco změnit,“ řekl.

Green Deal považuje za destruktivní projekt, který je nutné zastavit. „Musíme využít každou příležitost, abychom tenhle nesmysl otupili a ideálně zrušili. Jestli někdo říká, že bojuje proti Green Dealu a přitom dal hlas Ursule von der Leyenové, tak si dělá z lidí legraci,“ připomněl.

Kromě ekonomiky patří mezi klíčové priority Svobodných také bezpečnost. „Stát vznikl proto, aby chránil své občany – před vnějším útokem i před kriminalitou uvnitř. Vidíme, co migrace způsobila v západní Evropě, a nechceme, aby se to opakovalo tady,“ zdůraznil.

Ačkoliv Svobodní dlouhodobě prosazují malý stát, Vondráček v oblasti důchodů odmítá retroaktivní zásahy. „Lidé odváděli peníze do systému a očekávali, že až zestárnou, stát to bude dodržovat. Osekání valorizace bylo nesprávné,“ uvedl. Řešení vidí například v dřívějším vstupu mladých lidí na pracovní trh či možnosti přímé podpory rodičů dětmi prostřednictvím části jejich odvodů.

Jedním z programových pilířů je přímá demokracie po vzoru Švýcarska. „Chceme lidové veto, chceme referendum. Lidé by měli mít možnost zrušit rozhodnutí politiků, kteří je zklamali. A to včetně přijetí Lisabonské smlouvy,“ uvedl. Podle něj je referendum svátkem demokracie a vládu je třeba kontrolovat častěji než jednou za čtyři roky. „My jsme jiní než ti, kteří se bojí kontroly. Když zklameme, ať nás lidé zastaví,“ prohlásil.

Do společného programu prý Svobodní vnesli zejména ekonomickou odbornost. „Máme Markétu Šichtařovou, máme docenta Ševčíka. Chceme propojit pohled podnikatelů a zaměstnanců, ne stavět mezi nimi příkopy,“ vysvětlil. Důležitá je i jednoduchost daňového systému a snižování státní agendy. „Nebudeme zvyšovat daně. Až vyrovnáme rozpočet, teprve pak se bavme o snižování,“ doplnil.

Na otázku, kolik zástupců Svobodných bude na volitelných místech, odpověděl stručně: „Neřešíme osmičky a desítky. Důležité je, aby mandát, který získáme, umožnil plnit program. I kdybychom nakonec byli ve sněmovně jen dva, bude to pořád úspěch.“ Vyloučil organizované kroužkovací kampaně a dodal, že financování kampaně bude z většiny na bedrech SPD. „My přispějeme podle možností, formou darů či služeb.“

Vondráček potvrdil, že cílem nově vzniklé aliance je účast ve vládě. „Pokud chceme prosadit náš program, musíme být součástí vlády. Jinak to nepůjde,“ konstatoval. Otázku možné spolupráce s hnutím ANO nevylučuje, i přes komplikované vztahy mezi Okamurou a Babišem. „Jestli se neshodnou kvůli osobním animozitám, byla by to neúcta k voličům. Pokud Babiš říká, že chce odstoupit od Green Dealu, tak se přirozeně nabízí spolupráce,“ míní.

Za klíčové podmínky vstupu do vlády považuje zastavení zadlužování, odmítnutí zelené ideologie a návrat k odpovědnému hospodaření. „Jde nám o výsledek. Pokud doručíme lidem to, co slibujeme, nebude mě trápit, jestli to bude populární. Důležité je, aby Česká republika zase začala vzkvétat.“