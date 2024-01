Vondráček varuje. S těmito lidmi do holportu nepůjdeme

Svobodní v minulých dnech oznámili spolupráci s několika menšími politickými subjekty, se kterými spojí síly pro letošní volby do Evropského parlamentu. Záhy však předseda Svobodných přišel s prohlášením, ve kterém dokonce varoval voliče a prozradil, se kterým českým politickým subjektem jeho partaj do spolupráce rozhodně nepůjde.

„Jsem velmi rád za spoustu pozitivních reakcí a oznámení Svobodných o spolupráci s dalšími politickými subjekty. Zároveň jednáme i s dalšími subjekty a diskutujeme o možné spolupráci ve volbách do Evropského parlamentu. Na druhou stranu jsou ale subjekty, se kterými by Svobodní mohli spolupracovat velmi těžko. Jedním s těchto subjektů je i hnutí Přísaha. A to i přesto, že nám je občas někdo ke spolupráci navrhuje,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 10% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5515 lidí Ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, předložil tři „důkazy“ o tom, jak zásadně odlišný pohled mají Svobodní a Přísaha na fungování Evropské unie. „Přísaha je prounijní a progryndýlovské hnutí. Chce v europarlamentu vstoupit do frakce lidovců, kde je dnes STAN, KDU-ČSL a TOP 09. Podporuje dekarbonizaci dopravy, tedy tlak na konec spalovacích motorů, a racionální zelenou politiku. Dokonce v komunálních volbách zakazovalo vedení uzavírat předvolební koalice s euroskeptickými subjekty,“ konstatoval Vondráček, který do svého videa zařadil také prohlášení lídryně hnutí Přísaha ze stranického podcastu, ve kterém nejen avizovala, že by se Přísaha v případě úspěchu ráda viděla v lidovecké frakci, tak aby podpořila dekarbonizaci dopravy.

„V těchto tématech se tedy postoje Svobodných zásadně rozcházejí s postojem Přísahy,“ prohlásil Vondráček a připomněl, že Svobodní již před časem zahájil boj za zrušení prodeje nových aut na benzín a naftu.

uvedl před časem Petr Macinka . Přísahu naopak na konci prosince podpořil například bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause Petr Macinka, který založil hnutí Motoristé sobě. Robert Šlachta chce totiž letos na podzim kandidovat do Senátu. „Zaujalo mě, že pan Šlachta oznámil kandidaturu do Senátu zrovna za obvod, odkud pochází celá moje rodina. Na schůzce, o kterou jsem jej požádal, mi nastínil svoje priority, ale také další politické postoje, které hnutí Přísaha zastává,“

