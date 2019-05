Vondru zvolili do Bruselu a Slonková má co psát. Připomněla kauzu ProMoPro

Alexandr Vondra měl na starosti přípravu českého předsednictví Evropské unie. Po skončení předsednictví, z něhož si většina lidí zapamatovala především fakt, že se tehdejší šéf ČSSD postaral o sesazení vlády Mirka Topolánka, začalo vycházet najevo. že české daňové poplatníky stálo české předsednictví víc než muselo. Celkovou škodu stát vyčíslil na 938 milionů korun, stojí v textu, který byl napsán už v roce 2017 a na který server upozornil znovu právě kvůli zvolení Alexandra Vondry do Evropského parlamentu.

Přípravy předsednictví probíhaly velmi narychlo a jednu ze zakázek získala firma ProMoPro bez výběrového řízení. Právě tato firma měla podle soudu účtovat státu víc peněz, než podle obvyklých cen měla. A úředníci faktury propláceli. Vondra o tom všem údajně věděl a nezasáhl.

„Jak všichni shodně tvrdí, byl Alexandr Vondra o veškerých záležitostech podrobně informován. Věděl o sporných fakturách a způsobu řešení, věděl o navýšení nákladů oproti plánovanému rozpočtu. Mohl do těchto sporů kdykoli vstoupit, navrhnout jiná řešení či se jinak angažovat. Toto však neučinil,“ stojí v jednom z policejních dokumentů k případu.

Vondra nakonec stanul před soudem jen jako svědek. Policie údajně zvažovala, že ho bude také trestně stíhat, ale nenašla žádný dokument, který by dokazoval, že byl Vondra vyzván k řešení celé situace a nekonal. Policie však žádný takový dokument nenalezla a Vondra nestál před soudem jako obžalovaný.

Úředníci podřízení Vondrovi před soudem stanuli jako obžalovaní, ale byli osvobozeni. Majitel firmy ProMoPro dostal trest devět let odnětí svobody a zákaz podnikání na deset let.

Ke kauze se po volbách originálním způsobem vyjádřil i sám Vondra. Pozastavil se nad tím, že na kauzu ProMoPro upozorňoval v povolebním vystoupení Andrej Babiš. A přímo za ním stál novopečený europoslanec ANO Ondřej Kovařík. Ten přitom před deseti lety byl členem Vondrova týmu a měl to být právě on, kdo nevýhodnou smlouvu za stát uzavřel.

