Vozí na Ukrajinu pomoc. A prý vidí, jak tam ubývá korupce

Tým pro Ukrajinu, který tvoří skupina dobrovolníků, již působí na Ukrajině od roku 2014, kdy Rusko zabralo Krym, má mimo jiné za cíl přibližování Ukrajiny západním standardům a to se podle Heřmánka pomalu daří. „Ta země se západním standardům postupně přibližuje, jako my jsme se v 90. letech snažili přiblížit západnímu Německu, tak zhruba takový rozdíl bych tam vnímal. Ale na druhou stranu v těch větších městech jsou mnohem luxusnější obchody, než jsou třeba u nás, jsou tam ale větší rozdíly,“ uvedl Heřmánek v pořadu Interview ČT24.

Samozřejmě připouští, že na Ukrajině je korupce, vidí ale prý ochotu se jí zbavovat a jít směrem západních pravidel. „Můžu to srovnat na tom, že když jsme tam vozili pomoc, nikdy si nám neřekl na celnici nikdo o úplatek, ale předtím to bylo běžné. Tyto standardy se zlepšují, všude jsou nápisy, že je úplatek trestný atd. A je to i v místech, kde víme o tom, že ukrajinská policie v některých lokálních oblastech se pokoušela vybírat nějaké nelegální pokuty, tak dostali razantní stopku od ukrajinské armády, že v tomhle období už ne,“ líčil místopředseda Team 4 Ukraine.

Tlumočil názory Ukrajinců, které na Ukrajině potkává, že chtějí na Západ: „Rozhodně chtějí, budeme-li se bavit o majoritě, stejně jako jsme chtěli my lepší život, lepší sociální zabezpečení, lepší služby a lepší šance pro naše děti. Kolik lidí migruje do Ruska na Východ za lepším životem? Ono jich moc není, spíš je to naopak,“ pokývl Heřmánek rameny.

„Všichni máme jeden cíl, a to je pomoct lidem na Ukrajině,“ říká Heřmánek k aktivitám Týmu pro Ukrajinu. Organizace zajišťuje pro Ukrajinu vojenskou i humanitární pomoc.

Dováží zdravotnický materiál, vakuové matrace, záchranářské kufry, škrtidla k zastavení krvácení, sanitky apod. Ukrajinským vojákům podle jeho slov stále chybějí u některých jednotek helmy a vesty. „Teď je tam vlastně mobilizovaný celý stát, bavíme se zhruba o milionu mobilizovaných. Když se pošle deset tisíc vest nebo helem, tak to je svým způsobem jako kapka v moři,“ podotkl.

Po začátku invaze mnoho lidí finančně pomáhalo. Původní nadšení podle Heřmánka s časem opadá. „Máme specifickou skupinu lidí, která nás sleduje a podporuje. To je taková sociální bublina, která vždy bude Ukrajinu a její boj za svobodu podporovat, samozřejmě i jim vysychají zdroje a objem té pomoci klesá, ale ne počet dárců, spíš co si mohou dovolit,“ uvedl Heřmánek. Materiál organizace shání vyhlášeními sbírky na sociálních sítích.

Jak a kde zjišťuje Tým pro Ukrajinu, co je právě nejvíc potřeba? „Od začátku války od kontaktů, které už na Ukrajině máme. Významně se prohloubil počet těch kontaktů, lidí, jednotek a institucí, se kterými se bavíme a stýkáme, takže to se zlepšilo a od nich máme neustále zpětnou vazbu, co je třeba,“ uvedl Heřmánek s tím, že často pomoc dovážekí do válečné zóny, třeba kilometr od fronty, kam se dostanou na speciální povolení.

Přejí si Ukrajinci konec válkuy i za cenu nějakých ústupků? „Mají toho dost, chtějí konec, ale rozhodně ne za cenu toho, že by něco z Ukrajiny dali. Máme možnost se bavit s obyčejnými lidmi, s vojáky a to skálopevné přesvědčení tam je, že tam bylo už prolito tolik krve, že nic Rusku nedají a nenechají si vzít, co je jejich. Vojáci nechtějí bojovat, ale nechtějí se vzdát a dát Rusku nic, co není jeho,“ popsal Heřmánek.

