Vražda pod Eiffelovkou. Útočník uvedl, že je rozrušený z umírání muslimů

K útoku došlo kolem deváté hodiny večer. Útočník na nábřeží Quai de Grenelle, jen několik metrů od Eiffelovy věže, napadl nožem turistický pár a smrtelně zranil německého státního příslušníka. Poté byl pronásledován policií a napadl další dva lidi kladivem, než byl zatčen, uvedla agentura Reuters.

Policie 26letého Francouze rychle zatkla a použila paralyzér, řekl Darmanin novinářům. „Policie právě odvážně zadržela útočníka, který napadl kolemjdoucí v Paříži v okolí nábřeží Quai de Grenelle. Jedna osoba mrtvá a jedna zraněná, kterou ošetřili pařížští hasiči. Prosím, vyhněte se oblasti,“ napsal ministr na sociální síti X.

Podezřelý byl v roce 2016 odsouzen ke čtyřem letům vězení za plánování jiného útoku, byl známý radikálním islamismem a vedený na seznamu sledovaných osob francouzských bezpečnostních služeb. Byl také známý svými psychickými poruchami.

Podezřelý křičel arabský výraz Alláhu akbar (Bůh je největší) a policii řekl, že je rozrušený, protože „tolik muslimů umírá v Afghánistánu a v Palestině“, a byl také rozrušený ze situace v Gaze, uvedl ministr vnitra Darmanin. V Pásmu Gazy vede Izrael od 7. října, kdy byl napaden, válku proti teroristickému palestinskému hnutí Hamás.

Francouzský ministr vnitra uvedl, že muž, který po útoku islamisty zemřel, byl německé národnosti.

Francouzský prezident Macron na sociální síti X vyjádřil soustrast rodině zabitého Němce. A uvedl, že případem se začala zabývat protiteroristická prokuratura.

J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir lors de l’attaque terroriste survenue à Paris et pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge.

