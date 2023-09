Všichni zavedli sankce. A pak… Ekonom šokován, jak to je s obchodem s Ruskem

Bývalý hlavní stratég banky Goldman Sachs upozornil na nárůst nepřímého exportu do Ruska skrze země střední Asie. V porovnání s rokem 2019 se poměr vývozu do střední Asie dohromady s Ruskem a pouze do střední Asie nejvíce změnil u Spojených států amerických. Za Spojenými státy v nárůstů nepřímého exportu do Ruska stojí na druhém místě Česká republika.

„Většina západních zemí – s výjimkou Pobaltí a Švýcarska – prudce snížila svůj přímý vývoz do Ruska. To je dobře. Ale nepřímý vývoz do Ruska přes střední Asii všude vzrostl. Pokud je tento vývoz legitimní, proč jde přes střední Asii?“ sdílel na sociální síti X – dříve Twitter – ekonom a bývalý hlavní stratég banky Goldman Sachs Robin Brooks.

Most western countries - with exception of the Baltics and Switzerland - have sharply cut their direct exports to Russia. That's good. But indirect exports to Russia via Central Asia have gone up everywhere. If these exports are legitimate, why're they going through Central Asia? pic.twitter.com/Fn0kxZkTbx — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) September 15, 2023

Spolu s tím zveřejnil Brooks graf vývozu do střední Asie oproti exportu do střední Asie a Ruska dohromady, na kterém názorně dokládá, jak fungují, či dle jeho názoru spíše nefungují, sankce uvalené na Ruskou federaci.

Nejvíce se poměr vývozu změnil u Spojených států amerických. V roce 2019 vyvážely Spojené státy do střední Asie a do střední Asie a Ruska 23 ku 77 procentům, o čtyři roky později již 80 ku 20 procentům.

Hned za Spojenými státy se nejvíce zvýšil nepřímý vývoz do Ruska v České republice. V roce 2019 se z ČR vyváželo do střední Asie a do střední Asie a Ruska v poměru 15 ku 85 procentům. V prvním pololetí roku 2023 se poměr změnil na přibližně 70 ku 30 procentům.

Nepřímý vývoz do Ruska se zvedl i u dalších evropských zemí, mezi nimi i u Polska a Velké Británie. V roce 2019 obě země vyvážely do střední Asie a do střední Asie a Ruska přibližně v poměru 25 ku 85, v roce 2023 se již 57 ku 43 procenty.

Větší směřování obchodu do zemí střední Asie se oproti roku 2019 uskutečňuje i ve Francii a Německu, a to téměř v totožném poměru přibližně 45 ku 55 procentům. V prvním pololetí roku 2019 tomu bylo pouze 15 ku 85 procentům, tedy srovnatelně s vývozem z České republiky.

Poměr vývozu do střední Asie a střední Asie a Ruska se z evropských zemí od roku 2019 do roku 2023 téměř nezměnil pouze u Švýcarska. U Švýcarska spolu s dalšími třemi evropskými státy však Brooks upozornil na markantní nárůst objemu vývozu: „Čtyři západní ekonomiky, jejichž přímý (červeně) a nepřímý (modře) vývoz do Ruska od 1. pololetí 2019 do 1. pololetí 2023 vzrostl: Švýcarsko, Lotyšsko, Estonsko a Litva. Švýcarský vývoz se v tomto období zvýšil o ohromujících 19 %. Lotyšský vývoz 16 %. Trochu šokující…“

There's 4 western economies whose direct (red) & indirect (blue) exports to Russia have risen from H1 2019 to H1 2023: Switzerland (CH), Latvia (LV), Estonia (EE) and Lithuania (LT). Swiss exports are up a stunning +19% over this period. Latvia's exports +16%. Kind of shocking... pic.twitter.com/n8TZycSHx3 — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) September 14, 2023

U České republiky tvořil v roce 2023 nepřímý vývoz do Ruska skrze země střední Asie oproti roku 2019 okolo 20 procent.

