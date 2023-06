Vůdce aktivistů, blokujících silnice: Ohrožení životů? Máme vyšší cíl. Jako když se bojovalo proti nacistům

„Já mám občas výčitky, že blokuju lidi. Je to něco strašně nepříjemného. Hrozně rád bych se vrátil do své staré práce jako podnikatel. Ale já mám vyšší cíl,“ vysvětloval v minulém týdnu zakladatel české pobočky spolku Poslední generace Arne Sprinogorum na diskuzi s podnikatelem Richardem Chladem a prezidentem českého Jaguar klubu Filipem Turkem, proč blokuje dopravu. Činnost spolku připodobnil ke spojeneckým operacím za druhé světové války. Když nedojede včas sanitka do nemocnice a lidé do práce, je to dle něj podobná oběť, jakou museli podstoupit spojenci, aby neprozradili prolomení kódu Enigma.

Přiznal, že jej mrzí to, že se lidé nedostanou včas do nemocnice, do práce či musí stát v dopravní zácpě místo toho, aby byli se svou rodinou.



„Vy jste ohrožovali životy lidí, omezovali jim jejich svobodu a otravovali jim životy,“ vypálil na aktivistu Turek, načež ten souhlasil s tím, že to Poslední generace činí. Připustil, že má prý také špatný pocit z toho, že blokuje dopravní tepnu, na níž jsou napojené čtyři velké nemocnice a mohl tak ohrozit něčí život. Činí tak prý pro vyšší cíl.



„Znáte všichni film Enigma. Bylo to o tom, jak se Britové za druhé světové snažili prolomit kód německých nacistů, aby se dozvěděli, kde mají lodě. Oni po asi dvou letech práce ten kód získali. Mohli potom zabránit, aby byla potopena další britská loď plná vojáků, ale nemohli to udělat. Měli vyšší cíl. Ten vyšší cíl byl výhra ve válce a museli tedy přihlížet. Museli přihlížet a bylo to strašně nepříjemné. Určitě měli výčitky. Ale kdyby zabránili potopení svých lodí, Němci by zjistili, že znají ten kód. Tohle je v podstatě něco podobného,“ přirovnal Springorum činnost Poslední generace ke spojeneckým operacím za druhé světové války.

„Já mám občas výčitky, že blokuju lidi. Je to něco strašně nepříjemného. Hrozně rád bych se vrátil do své staré práce jako podnikatel. Ale já mám ten vyšší cíl,“ zaznělo.



A cože je daným cílem? „Cílem je posunout společnost. Abychom si uvědomili, jaká bude budoucnost. Jaká bude budoucnost, když tady už tři měsíce neprší, že žádná úroda nebude,“ řekl Springorum v den, kdy během večera Českou republikou přecházely silné bouřkové přeháňky.



Dopravu prý blokuje jeho organizace i proto, že má hrůzu z toho, že se do Evropy dostanou miliony afrických uprchlíků. „Mezivládní panel pro změnu klimatu řekl, že do deseti let bude 700 milionů uprchlíků z Afriky. Spousta z nich se dostává do Evropy. Já se toho děsím a vy možná taky,“ vysvětlil Springorum, co má být důvodem pro blokování dopravních tepen a naznačil, že by chtěl do budoucna blokovat i městskou hromadnou dopravu, jelikož by to přineslo jeho organizaci pozornost.

