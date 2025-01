Vulgární urážka Trumpovy manželky z pražské kavárny potrestána

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 90% Nezávidím 6% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 514 lidí

Inaugurace 47. prezidenta USA, Donalda Trumpa, byla událostí sledovanou v podstatě po celém světě. Nejinak tomu bylo i v Česku, kde běžela v televizích a posloužila jako materiál pro všelijaké komentátory.

Zdaleka ne všichni jsou z Donalda Trumpa nadšení, někteří ani nechápou, jak někdo vůbec z Trumpa může být nadšen. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek slova Donalda Trumpa vnímá jako vzkaz, že USA budou opět bohaté, ale Evropané to zaplatí. „Plně chápu jásot amerického voliče. Moc nerozumím jásotu mnohých voličů evropských zemí. Asi ještě nepochopili, že budou plátci. Bez milosti,“ sdělil Kalousek na síti X.

K tomu měl vysvětlení esejista a spisovatel z Fora24, Jan Jandourek. „Jim je jedno, jak na tom budou, protože jejich potěšení spočívá v pocitu, že někdo byl podle jejich mínění ponížen. ‚Konečně Donald zatočí se všemi libtardy a budou kvičet!‘ Takhle osoby mdlého rozumu hlasovaly pro brexit, volily Zemana a hodlají volit Babiše,“ míní a přizvukuje mu k tomu biochemik Jan Konvalinka: „Úplně přesně! Dokonce na to existují sociologická data. Někteří naši spoluobčané prostě volí tak, aby naštvali ty ostatní. A někteří mají pocit, že sedí na umpiru a pískají to, ale zapomínají na to, že ve skutečnosti po tom hřišti běhají s námi.“

Vyjádření Donalda Trumpa jsou jasná: “Amerika bude znovu bohatá, Evropané nám to zaplatí.”

Varování pak měl pro „lid“ i komentátor Jiří Pehe: „Nejbohatší high-tech miliardáři sedí na inauguraci hned vedle Trumpovy rodiny, nejbohatší člověk světa Elon Musk roztleskává dav ve sportovní hale po jeho inauguraci. Trump jako zastánce amerického pracujícího lidu… Lid se nebude stačit divit.“

Když byl obviněn, že jeho slova jsou velice podobná přístupu extrémní levice a ukazují nepochopení USA, Pehe se ozval: „Na Vaše poněkud jednoduché úvahy nebudu reagovat, ale když už mě poučujete o americké mentalitě: Jsem americký občan, pracuji pro americkou univerzitu. V USA jsem strávil a trávím opravdu hodně času. Jste vedle jak ta česká jedle.“

Strašení „lidu“ se věnoval i bývalý zpravodaj CNN Tomáš Etzler. „Už jenom 4 roky. A ti tupci, co ho volili, ať krvácejí. Budou. A hodně,“ slibuje.

Aby toho nebylo málo, přešel Etzler do angličtiny. „Jak daleko se může dostat slovinská šlapka. Miluju Ameriku,“ řekl s odkazem na článek CNN o oblečení účastníků.

Pro ParlamentníListy.cz zhodnotil obavy dotyčných komentátor Petr Holec. „Etzlera s Pehem bych vzhledem k jejich psychickému stavu osvobodil od komentů, podle všeho už jsou v péči lékařů. Etzler možná i v péči laciné vodky. Američani se za Trumpa měli líp než za Bidena, a proto si ho znovu zvolili za prezidenta. Má štěstí, že to stihl, protože se ho Bidenův režim snažil zavřít,“ vyjádřil se.

„Kalousek má pravdu v tom, že Trump půjde i po Evropě, protože se stejně jako jeho dítě TOP 09 veze hlavně politicky na zádech ODS. Trump ale končí hnusnou cenzuru, perverzní a totalitní gender a hlavně americkou verzi Green Dealu. A vzhledem k tomu, že Evropa vždycky se zpožděním následuje Ameriku, tak by nás Trump mohl spasit před sebezkázou,“ doplnil ke slovům bývalého ministra financí.

