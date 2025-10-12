Vy jste běhal po Praze a sháněl místo, smáli se na Primě lidovcovi. Došlo na Turka i na hřbitovy

12.10.2025 13:50 | Monitoring

Místopředseda SPD Radim Fiala v nedělní Partii Terezie Tománkové uhodil na koalici Spolu. Budoucí ministr práce Aleš Juchelka (ANO) rýpl do odcházejícího ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Ten se okamžitě ohradil. Ve studiu houstlo napětí. Tománková připomněla kauzu Filipa Turka otevřenou Deníkem N. Tady se hosté nedělní Partie jednoznačně shodli na jedné věci.

Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Hosty nedělní Partie na CNN Prima Nws byli i Aleš Juchelka (ANO) a Jan Skopeček (ODS)

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě ve studiu CNN Prima News zasedli Aleš Juchelka (ANO), Radim Fiala (SPD), Petr Hladík (KDU-ČSL) a Jan Skopeček (ODS).

Juchelka hned na úvod prozradil, že by se rád stal ministrem práce a sociálních věcí. V resortu by nahradil lidovce Mariana Jurečku.

Radim Fiala poté vysvětloval, proč SPD chce do vlády vyslat odborníky. Rýpl přitom do končící vlády Petra Fialy (ODS). „My nechceme učitele na ministerstvu vnitra nebo religionistu na ministerstvu zemědělství. My tam chceme odborníky. Třeba zemědělce na ministerstvu zemědělství. A pak, my nechceme kumulovat funkce,“ zdůraznil. Oznámil, že za zmíněné odborníky ponese politickou odpovědnost hnutí SPD.

Potvrdil, že SPD pro svého předsedu Tomia Okamuru usiluje o křeslo předsedy Poslanecké sněmovny. Místo odcházející předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. „Ano, on na to aspiruje. Motoristé mají čtyři ministry ve vládě, my máme tři, a tak chceme usilovat o to místo ve vedení Poslanecké sněmovny, aspirujeme na to místo nejvyšší,“ oznámil Radim Fiala.

Když dostal prostor Skopeček připomněl divákům, že jak SPD, tak ANO kritizovaly vládu Petra Fialy za příliš velký počet ministrů, ale když mají nastoupit k moci, vymysleli si nové ministerstvo – ministerstvo sportu.

Hladík kroutil hlavou nad tím, že ANO, SPD a Motoristé si nejprve rozdělují křesla ve vládě a pak teprve budu rokovat, jaký obsahem, jakým programem vlastně budoucí vládu naplní. Ve vládě Petra Fialy to, podle slov Hladíka, bylo naopak.

Hladík a Skopeček se shodli, že do vlády s hnutím ANO nechtějí. Jednak jim to vítěz voleb nenabídl, a i kdyby nabídl, prý do toho nepůjdou, protože jako případné členy takové vlády by je prý Babiš mohl vydírat s většinou 108 hlasů za zády. S většinou včetně hlasů SPD a Motoristů.

Skopečkovi, jak řekl, se navíc nelíbí, že hnutí ANO chce mít kontrolu nad ministerstvem vnitra a současně nad ministerstvem spravedlnosti. Zvlášť s ohledem na to, že je Andrej Babiš souzen v kauze Čapí hnízdo.

Juchelka se vysmál Hladíkově poznámce o sestavování vlády. „Já si pamatuji, že když pan Hladík skončil na brněnském magistrátu, tak jak běhal po Praze a sháněl místo,“ smál se Juchelka Hladíkovi.

A Hladík se okamžitě ohradil „To je naprosto nechutné, co tady pan Juchelka teď řekl. Já jsem formuloval program životního prostředí koalice Spolu, já jsem dostal tu nabídku stát se ministrem životního prostředí, ale poprvé jsem ji odmítl, protože jsem tehdy měl malé dítě a rozhodl jsem se tak po rozhovoru s mojí paní. Když jsem tu nabídku dostal podruhé, tak jsem ji přijal,“ podotkl Hladík.

Poté moderátorka zaměřila debatu k záležitosti Filipa Turka, kterou rozjel Deník N. Jde o kauzu údajných rasistických výroků pronesených v minulosti.

Juchelka poznamenal, že je věcí Motoristů, jak se k tomu postaví. A že Andrej Babiš hodlá s Motoristy mluvit v pondělí.

Radim Fiala konstatoval, že výroky, které údajně napsal Filip Turek, rasistické výroky, jsou pro SPD zcela nepřijatelné. Ale jedním dechem dodal, že nelze vyloučit, že jde o podvrh. Konstatoval, že podobné screeny, jaké prezentoval Deník N, lze snadno vyrobit pomocí Fotoshopu či AI. Takže nakonec je sám Turek vůbec napsat nemusel. Ať je to tak, či tak, že vyjednávání o vládě to ovlivňuje

„To je naprosto šílené,“ okomentoval Turkovy údajné výroky Skopeček. A že ministerstvo zahraničí se musí těšit vážnosti u zahraničních partnerů. „Ale znovu říkám, že nevím, jestli ty výroky autentické jsou. Pokud jsou autentické, tak to není jen o účasti Filipa Turka ve vládě, ale o účasti toho člověka v politice vůbec,“ zmínil Skopeček.

Hladík zdůraznil, že se musí prokázat, zda Turek věty prezentované Deníkem N skutečně napsal. A pokud je napsal, měl by skončit v politice. Už proto, že v některých uvedených výrocích Turek údajně některé lidi posílal do plynu.

V druhé polovině pořadu se pánové hádali o stavu státního rozpočtu, mimo jiné o situaci v resortu dopravy, kde především hnutí ANO tvrdí, že je v rozpočtu díra 38 miliard korun. Zástupci končící vlády odmítli, že by taková díra v rozpočtu existovala,

Radim Fiala s Juchelkou trvali na tom, že tam takováto díra je, a že problémy, nemalé, jsou nejen v resortu dopravy.

„To nejsou kostlivci, to jsou celé hřbitovy v těch skříních. My máme platit Green Deal, my máme platit další věcí,“ rozčiloval se Fiala s tím, že nastupující vládě možná nezbyde, než prohloubit dluh, protože vláda končící raději posílala peníze i zbraně na Ukrajinu, než aby platila potřebné věci v Česku.

„Jedna poznámka. Green Deal vám schválil váš budoucí koaliční partner Andrej Babiš, když ještě byla potřeba jednomyslnost, takže to si vyřiďte se svým budoucím koaličním partnerem,“ pravil Skopeček.

Hladík připomněl, že Motoristé volají po tom, že je třeba dospět k vyrovnanému státnímu rozpočtu, což nepůjde dohromady s tím, co teď říkají hnutí ANO a hnutí SPD.

„Ale vy vidíte, že ta kasa je vymetená, že to píšou i novináři,“ ohradil se Radim Fiala.

„Že zrovna vy dáte na novináře. To je podle toho, jak se vám to hodí,“ pousmál se Skopeček.

Radim Fiala mu však na oplátku vmetl, že za časů vlády Petra Fialy se pořádně rozjela inflace, která v konečném důsledku této vládě pomohla. Zvýšila její příjmy.

První místopředseda SPD nadále trval na tom, že státní kasa zůstala vymetena. „Největší priorita je to, aby skončila vláda Petra Fialy, aby odešli lidé, kteří tady čtyři roky škodili,“ nechal se v jistou chvíli slyšet Radim Fiala.

Pár slov věnoval i sociálním dávkám pro Ukrajince. „My říkáme, že bychom měli ukončit sociální dávky pro Ukrajince, kteří tady žijí. … My si další výdaje na podporu cizích státních příslušníků dovolit nemůžeme,“ konstatoval Radim Fiala.

K tomu Juchelka podotkl, že uprchlíci z Ukrajiny se k penězům z českého sociálního systému jen tak nedostanou. Hladík doplnil, že dnes v českých stavebních firmách či v nemocnicích pracují ukrajinští uprchlíci, kteří prchli ze své země, kde Vladimir Putin nechal zničit jejich celá města.

Jan Skopeček v závěru pořadu poznamenal, že koalice Spolu byla předvolební koalicí a že ODS by se podle jeho názoru v tuto chvíli měla soustředit na posílení vlastní značky a další koalici případně řešit až před příštími volbami. 

Hladík apeloval na to, aby v příští Sněmovně opozice postupovala jednotně a čelila vládě. 

Tady se Juchelka s Radimem Fialou rozesmáli a konstatovali, že končící vláda zanechala české finance v žalostném stavu a že vláda nová bude mít co napravovat. 

Psali jsme:

Mraveniště, kam bylo načůráno. V ODS teď prý každý bojuje sám za sebe
ANO, tiše podpořené dnešní vládní koalicí: Časem na to může dojít, věří sociolog
Krize ve Francii: Macron prý už naštval všechny strany
Lipavský do čela ODS? I o tom byla řeč mezi znalci

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

autor: Miloš Polák

