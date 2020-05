Vy jste tvrdil, že pomůcek je dost, uhodil šéf lékařů na Vojtěcha. V té době to byla pravda, namítal ministr

V nedělní Partii televize Prima proti sobě zasedli ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch a prezident České lékařské komory Milan Kubek. Ten kroutil hlavou nad tím, jak se v časech koronavirové pandemie chovali britský premiér Boris Johnson či americký prezident Donald Trump. Vojtěcha pochválil za to, že si počínal jinak. Jenže pak ho, obrazně řečeno, začal cupovat na kousíčky za to, jak vláda rozvolňuje karanténní opatření. Prý to dělá naprosto chaoticky.

Kubek konstatoval, že britský premiér Boris Johnson zpočátku hloupě epidemii koronaviru zlehčoval. Stejně tak bylo mimo jeho chápání i chování Donalda Trumpa. „Jednání Donalda Trumpa bylo naprosto nepochopitelné,“ kroutil hlavou Kubek nad prezidentem USA.

Zdůrazňoval, že Česko musí stále myslet na to, že virus se znovu rozjede. Musí mít připravena lůžka v nemocnicích, musí mít k dispozici dost ochranných pomůcek a tak podobně. Podle prezidenta ČLK je proto naprosto špatně, že vláda rozvolňuje karanténní opatření.

„Musíme mít stále připravenu kapacitu lůžek. V současnosti vnímám stále větší počet lidí, kteří se chovají sobecky a prskají na ostatní. A ty plány na rozvolňování, které chápu jako dost chaotické a tlačí na ně lobbistické skupiny, epidemiologové dávají od toho ruce pryč, tak to ve mně nevzbuzuje důvěru,“ dštil Kubek na ministra Vojtěcha oheň a síru.

„Ten plán je daný a skutečně je to po debatě s epidemiology. My musíme také vyvažovat. My musíme znovu nastartovat ekonomiku, nemůžeme tady žít jako ve vězení,“ zdůraznil Vojtěch. Jedním dechem dodal, že kdyby počet nakažených začal rychleji růst a kdyby přibývali covid-pacienti v nemocnici, tak by stát znovu šlápl na záchrannou brzdu. „Co je pro mě obrovsky důležité a klíčové, tak to je počet hospitalizovaných pacientů a především pacientů v těžkém stavu. To by pro mě byl signál. My musíme ochránit především nemocnice,“ pravil Vojtěch.

„Vy jste, pane ministře, říkal, že ta opatření nejsou chaotická. Tak mi prosím vysvětlete, proč puberťáci smějí jít od 11. května do kina, ale nesmí chodit do školy. To je prostě výsledek tlaku lobbistických skupin,“ zazněla otázka.

Kubek poukázal také na to, že vláda lidem nedodala roušky, ale nařídila jim nosit je. Stejně tak slibovala, že budeme mít chytrou karanténu, ale ta stále neběží naplno. Nakonec se mluvilo o široké studii, která může ukázat, že je promořeno 20 nebo dokonce až 30 procent populace, což se ukazuje jako pravděpodobně mylné. Proto už se o studii tolik nemluví. „Říká se, že blázni mají štěstí, tak já doufám, že budeme mít štěstí i podruhé,“ doufá Kubek.

„Já vás chválím za to, jak jste si počínali na počátku epidemie. Bylo to skvělé. I když vám nemohu zapomenout to, že jste v lednu neříkal pravdu o tom, jak jsme na epidemii připraveni,“ udeřil Kubek na Vojtěcha. „Pan ministr by měl rezignovat za to, že říkal, že máme dost ochranných pomůcek, a ukázalo se, že to není pravda,“ udeřil prezident ČLK na Vojtěcha.

„V té době, když jsem to říkal, to byla pravda, “ oponoval Vojtěch. Před kamerami také vysvětlil, že ve školách se bude těžko dodržovat sociální odstup 2 metry. Právě proto je vláda v uvolňování školní výuky velmi opatrná.

Ale Kubka nepřesvědčil. Ten chtěl vědět, zda bude mít vláda zajištěn přísun dalších ochranných pomůcek, když končí letecký most z Číny, který nás stál miliardy. V tuto chvíli je to prý tak, že zdravotnické zásobování nefunguje tak, jak by bylo třeba. „Pomůcky nejsou k dispozici v potřebném množství. Jsou na příděl,“ zlobil se Kubek.

Úvahy o cestování do zahraničí ho prý na jedné straně děsí, a na druhé straně mu přijdou úsměvné. Kubek prozradil, že už 3. března žádal vládu, aby lidi nepouštěla do Rakouska či Itálie. „Ale cestovní kanceláře se chovaly nezodpovědně a prodávaly zájezdy do Rakouska i do Itálie,“ zlobil se Kubek. „Kdybyste přijali chlapské rozhodnutí tehdy, tak by se ta hranice uzavřela o týden dříve a mohlo to vypadat lépe,“ rozčiloval se dál.

Vojtěch okamžitě namítl, že sama Itálie označovala některé své regiony za bezpečné – a česká vláda jen vycházela z toho, co říkali evropští odborníci.

Kubek poté otevřel ještě jedno téma. Konstatoval, že zdravotníci musí dostat více peněz. „Musí se zajistit to, že ty peníze přijdou k lidem, že neskončí někde v betonu,“ řekl jasně Kubek. Zdravotníci musí být podle prezidenta ČLK odměněni i za to, že jsou neustále připraveni nastoupit. Stejně jako jsou hasiči odměňováni za to, že jsou kdykoli připraveni hasit požár a nedostávají peníze jen během požáru. „Já už jsem to říkal několikrát. Potlesku se nenajíš a já jsem rád, že si teď jsou lidé vědomi práce zdravotníků,“ pravil Kubek.

Vojtěch zdůraznil, že u nemocnic, které spadají přímo pod nařízení Ministerstva zdravotnictví, dostanou přidáno. V ostatních nemocnicích musí, podle Vojtěcha, totéž zařídit zřizovatelé konkrétních nemocnic. Současně se změní úhradová vyhláška, aby do zdravotnictví přišly další miliardy.

Kubka to však znovu příliš neuklidnilo. Zlobil se na ministra, že ani v přímo řízených nemocnicích resort nepostupoval nijak ukázkově. Klasický příklad Fakultní nemocnice Olomouc, kde nutili zdravotníky, aby si brali dovolenou, když pro ně nebyla práce, a to je protiprávní. A to je vámi řízená nemocnice,“ šil do Vojtěcha Kubek.

Nakonec Vojtěcha důrazně žádal, aby opravdu zajistil to, že se peníze dostanou ke zdravotníkům a nehraje s nimi žádnou „habaďůru“. Aby se nestalo, že by snad nemocnice musely v budoucnu vracet některé peníze pojišťovnám za zákroky, k nimž kvůli omezení provozu nakonec nedošlo. Vojtěch ujišťoval, že v tomto směru udělá maximum.

„My si potřebujeme svou prací vydělat. Podpoříte ten náš plán zvýšení ceny práce ve zdravotnictví o 20 procent,“ konstatoval Kubek.

Vojtěch konstatoval, že je připraven o této věc debatovat a podpořit nějaké zvýšení. Odmítl však garantova oněch 20 procent.

