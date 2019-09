Výběrové řízení kolem budoucnosti Šlechtovy restaurace. Čižinský jej obhajuje

Ježek uvedl, že v uzavřeném výběrovém řízení bylo e-mailem obesláno deset firem. Vítězného provozovatele, kterým je Vinohradský pivovar, pak Praha představila v polovině srpna. Ve Vinohradském pivovaru má však zároveň podíl kandidát do městského zastupitelstva za Prahu sobě a člen dozorčí rady Pražské plynárenské Matěj Turek.

Proto fakt, že podmínky nejsou dosud známy, vzbuzuje pochyby. V tom ale Ježek problém nevidí. „Vůbec jsem to nevěděl. Mezi třemi jednateli, se kterými jsme komunikovali, Turek nebyl. To, že má někdo politickou ambici, ještě neznamená, že by měl být z něčeho automaticky vyloučen,“ sdělil Novinkám Ježek.

O tom, že výběr provozovatele nebyl transparentní, nevěděl ani primátor Zdeněk Hřib (Piráti), kterého detaily výběrového řízení zajímají. Stejně tak informaci neměl ani radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09), ani místopředseda dozorčí rady Obecního domu, a. s. a zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL), podle kterého je možné si částečně vyžádat materiály na dozorčí radu. Ta nejbližší bude ale až v říjnu.

Zveřejnění podmínek se sám Turek nebrání. „Myslím, že ke zveřejnění by dojít mělo. Jinak ale nejsem členem hnutí. Žádný střet zájmů v tom necítím, protože nejsme ani na jedné straně nijak zapojení. V pivovaru jsem navíc menšinový podílník,“ uvedl.

Starosta Prahy 7 a předseda Prahy sobě Jan Čižinský postup ředitele v této věci hájí. Pokud by to bylo tak, že by společnost byla kvůli Turkovi zvýhodňovaná, tak by to bylo prý špatně, ale nedopustit, aby se výběrového řízení účastnila i firma, která má třeba i kandidáta do zastupitelstva, by bylo prý diskriminační.

Na průběh výběrového řízení Čižinský podle svých slov neměl žádný vliv, ale jako starosta městské části Prahy 7, kde Šlechtova restaurace stojí, chtěl, aby byl vybrán kvalitní provozovatel, který běh restaurace zvládne.

Kritika netransparentního výběrového řízení se ozývá z opozičních stran ANO a ODS. Ředitel Ježek upozornil, že se zatím nejedná o definitivního provozovatele, ale pouze budoucího, jelikož Praze a zřizovateli, tedy městské společnosti Obecní dům, a. s., zatím chybí vzájemná smlouva o podmínkách nájmu.

