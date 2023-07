Výborný poprvé v Bruselu, měl radost a sklidil výsměch: Nová doba...

reklama

Členové Fialovy vlády v posledních dnech sbírají za své fotografie v Bruselu spíše posměch. V minulém týdnu internet pobavil ministr zahraničí Jan Lipavský, když se chlubil obrovskou porcí hranolků ze stánku, kam ráda chodila i Angela Merkelová.

Nyní na něj navázal ministr zemědělství.

„Moje první Rada ministrů EU. A na úvod jedna pozitivní zpráva: schválili jsme navýšení produkce čipů v Evropě do r. 2030 na 20 % světové produkce. Tím posílíme nezávislost a strategickou odolnost ev. ekonomiky. Díky Jozefu Síkelovi, který během předsednictví nařízení dojednal,“ poznamenal na svém twitterovém profilu lidovecký ministr zamědělství Marek Výborný.

Moje první Rada ministrů ????

A na úvod jedna pozitivní zpráva: schválili jsme navýšení produkce čipů v Evropě do r. 2030 na 20% světové produkce. Tím posílíme nezávislost a strategickou odolnost ev. ekonomiky!?

Díky @JozefSikela, který během ???? předsednictví nařízení dojednal. pic.twitter.com/WwuN0uHJ5K — Marek Výborný (@MarekVyborny) July 25, 2023

Jozef Síkela byl na jednání COMPET ve španělském Bilbau a podle tiskové zprávy ministerstva průmyslu a obchodu tam uvedl: „Zelená a digitální transformace vyžaduje masivní surovinové vstupy, které jsou však často dostupné v zemích mimo Unii. Proto je potřeba co nejvíce diverzifikovat dodávky těchto zdrojů, a minimalizovat tak naši závislost v těchto strategických oblastech“.

Jeho kolega Výborný ale sklidil na českém internetu větší sodu.

„A schválili jste jen to číslo, nebo i kroky, jakými se k němu dostanete. Z posledních EU rozhodnutí mám spíš dojem, že to bude číslo a postup se teprve bude řešit. A pak se ukáže, že to tak nějak nefunguje a nevíme, co s tím,“ okomentoval tweet jeden z uživatelů.

„Já bych těmi čipy osázel EU pole v rámci Green Deal dotačního rámce. To by v tom byl čert, aby se neurodilo!“ dodal další.

„Schválili jste navýšení produkce čipů? Vy snad něco vyrábíte? Nevím o jediném státním podniku nebo podniku vlastněném ‚Radou ministrů‘, který by vyráběl čipy. Jak si to mám vyložit?“ ptá se i další uživatel.

„Marku a Vy jste ministr čeho? Nějak se v tom ztrácím,“ nechyběla ani otázka dalšího uživatele.

„Ministr zemědělství se sere do výroby čipů. Je vidět, že asi tomu zemědělství nerozumíte, tak se serete jinde. Vážně. Kocourkov na entou,“ zaznívá kritika i od dalšího uživatele.

„Lovískuju tydle nový lidovce. Dřív, když jsi chtěl místo jedné brambory dvě, tak jsi musel zorat, zasadit, pak pěstovat a nakonec sklidit. Ale – už jsme dál – nová doba! Dneska stačí schválit v Bruselu kvótu a je to. Chceš čipy? Puf! Tady máš čipy!“ píše na svém facebookovém profilu právník Tomáš Tyl.

Na stránkách Evropské komise se v souvislosti s čipy konstatuje, že digitální budoucnost bez nich není možná. Čipy jsou v našich telefonech, počítačích, automobilech, lékařských přístrojích a všech zařízeních s konektivitou.

Stěžejním projektem digitální transformace EU je návrh evropského aktu o čipech, který Komise přijala v únoru 2022.

V květnu tohoto roku bylo mimo jiné předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Drážďanech zahájeno rozšíření závodu na čipy společnosti Infineon. Investice do továrny bude asi pět miliard eur, z toho jednu miliardu eur chce firma získat z veřejných zdrojů včetně fondů Evropské unie. Informovala o tom mimo jiné ČT24.

O výrobě čipů v Česku pak informoval deník E15.cz. První fáze rozšíření by se totiž mohla dočkat výroba čipů americké společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm.

Psali jsme: Romové a Ukrajinci. „Soupeří,“ zaznělo. I ombudsman Křeček si řekl své Po kauze s Duškem řekl Hnízdil úplně vše. Jak to chodí v lékařské komoře. Systém, aby se lidi vraceli Ivo Strejček: Mají mít turisté na Rhodosu nárok, aby je stát zachraňoval? Ukrajina: „Je to těžké,“ zní z USA. Bělorusko se chystá na válku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.