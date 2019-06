Výbuch vzteku: Trestaný Afričan znásilnil českou dívku. A je zle

Afričan měl být dokonce propuštěn téhož rána, kdy ke znásilnění došlo, z výkonu trestu v Drážďanech. K trestnému činu znásilnění pak mělo dojít v úterý kolem dvanácté hodiny. Potvrdil to policejní mluvčí Daniel Vítek s tím, že podezřelá osoba byla zadržena a v současnosti je v policejní cele. „S ohledem na probíhající vyšetřování nebudeme sdělovat další podrobnosti,“ uvedl Vítek.

„Takhle opravdu NE! Šestnáctiletou dívku z Terezína dnes kolem poledne znásilnil na poli u Lukavce v Ústeckém kraji africký migrant propuštěný dnes v 7h ráno z výkonu trestu v Drážďanech a z Německa ho dnes ráno následně ihned vyhostili na území České republiky. Oběť ohavného trestného činu skončila s poraněním v nemocnici. Policejní mluvčí Daniel Vítek potvrdil, že podezřelá osoba byla zadržena a v současnosti je v policejní cele,“ rozčílil se včera večer na svém facebookovém profilu lídr SPD Tomio Okamura. „Hnutí SPD prosazuje jako jediná parlamentní strana nulovou toleranci této nezákonné migrace. Co na to řeknou ostatní politici a sluníčkářští novináři, kteří neustále podporují nebo bagatelizují migraci a o SPD lživě prohlašují, že jen migrací strašíme? Podpořte SPD u voleb a zabráníme těmto ohavným kriminálním činům!“ podotkl Okamura.

A velmi bouřlivá diskuse se rozjela na facebookovém profilu Litoměřického deníku.

„Jak se to do ČR vůbec dostalo? Odpad vyhoštěn z DE se posílá sem?“ zeptala se jedna z uživatelek. „To je děs, co se tu děje... bych ho vykostila, doufám, že mu to někdo nandá!!!“ poznamenala další.

„Z Německa ho vyhostí do Čech a tady se může volně pohybovat? Do jejich mateřských zemí je vyhostit schopni nejsou, tak je posílají k nám? Na základě čeho? To ho vyhostilii bez informace do země kam vyhošťujou? Kdo selhal? Nebo je normální, že se vyhoštění v jiné zemi můžou pohybovat zcela volně a bez jakéhokoliv informování? Pokud to není kachna, jakože vypadá, že ne, tak by policie měla otevřeným informováním aspoň o základních faktech zabránit šíření fám. A zároveň osvětlit skutečnost, jak je možné, že se u nás volně pohybuje imigrant vyhoštěný ze sousední země. Kam vede utajování a zkreslování informací se už mohli přesvědčit v různých západních zemích,“ píše další uživatel.

„Co ho mají co vyhošťovat k nám?“ poznamenal další pisatel.

