Výbuchy vzteku: Roušky v marketech vyvolaly válku. Už to začíná být zlé

„Tohle působí vládní nařízení mezi lidmi. Zmerčili jsme, že se plánuje guerillová akce mezi regály. Stanfordský experiment v praxi? Pěstujte si vlastní a budete mít klid,“ hejtuje chytrolín mezi anarchisty, kteří za vším vidí vydírání jídlem a dokonce genocidu.

Pokladní mi dala čočku!

Zkušenosti jsou aktuální. V sobotu se veřejně svěřil například manipulační dělník ve společnosti Wendell electronics, a.s., z Lanškrouna Pavel Pšondr: „Tak jsem v Penny a paní u pásu mi dala čočku. Nikdo mi nic neřekl, ale ona – ani mě nevyslechla. Hlavně že podporujou to, co není v zákoně a nikdo se neozve. Dělaj, jako kdyby tomu obchodu měli dát zákaz prodeje....“ Vadí mu, že si už ani nemůže v klidu nakoupit a musí u toho poslouchat nepříjemným tónem řeči, jako kdyby chtěl někoho schválně nakazit.

Petra Svojtková z Hrobu v Ústeckém kraji mu napsala, že měl tedy ten nákup nechat na pásu a jít si pro potraviny tam, kde jim člověk bez roušky nevadí, „ať si to pizda uklidí“. Mirka Břusková potvrdila z Penny stejnou zkušenost jako Pavel Pšondr. „Nejspíš tam mají na to školení, tak tam už nechodím,“ dodala.

Petra Rupová si pochvaluje, že v malém obchodě to bylo v pohodě, zato Lidl je pro odmítače roušek válečné území. „Ty vražedné pohledy, jako kdybych měla mít na sobě bombu. Jedna paní byla tak v šoku, že porazila pána, a najednou sekuriťák si ukazuje na roušku. Jdu k němu a říká mi: ´Nasaďte si roušku!´ Jdu k němu blíž a říkám mu: ´Pane, podle jaké Sbírky zákona ji musím mít? Pan Babiš sám řekl, že je to dobrovolné.´ Vteřinu přemýšlel a řekl, že to nahlásí manažerce. OK, šla jsem si nakoupit, jdu ke kase a paní z kasy mi říká: ´Pro příště musíte mít roušku, vláda to nařídila´. Odpovídám, že nemusím, že to jen nařídil pan Babiš. Manažerka nikde, odcházím,“ popsala svůj sobotní zážitek.

Hlídač: Celý den řeším, jak lidi žalují!

Ze stejného obchodu potvrzuje negativní zkušenost i další žena. „Já dnes v Lidlu, sekuriťák mi přišel říct, ať si nasadím roušku. Tak říkám, že ji nenosím. On – že je to nařízené, ať si ji nasadím. Tak říkám, že ze zdravotních důvodů ne. Prý jestli může vědět z jakých zdravotních důvodů? Říkám, nezlobte se, ale nemůžete, nic vám do toho není. Odešel. Nakupuji dál, zase přišel a začal se mi omlouvat, že už toho má plné zuby, že jen celý den řeší, jak na sebe lidi žalují,“ povyprávěla Marcela Matějková.

„Rouškový vzkaz“ na profilu Lidlu Česká republika, když informoval o retro týdnu.

K tématu roušek je na profilu Lidlu přes 2200 komentářů. Lidé se u toho vehementně pohádají i o odbornosti kardiochirurga Pirka, jehož názor na roušky pod sdělením kdosi umístil.

Sourozenci se nesmí ani obejmout, ale vám vadí moje nepraná rouška…

„Komu to vadí, ať sedí doma na zadku a sponzoruje Rohlík,“ vzkázala odpůrcům Míša Jelínková, která prý poctivě nosí v práci už od března.

Zuzana Černochová uvedla, že jestli chcete chránit své zdraví a zdraví svých dětí, máte nosit kvalitní respirátory, „které opravdu chrání, a nespoléhejte se na to, že vás někdo ochrání nošením několik měsíců nevyměněné roušky... Toto nařízení je nezákonné, postavené na hlavu a ubírající naší demokracii (která už je skoro všechna ta tam)“. Josef Jeřábek s ní začal diskutovat, že nikdy tu žádná demokracie nebyla... „Ta je dobrá na papíře pro oblbování lidí, ale koukám, že vy šmírujete lidi, co si dávaj na ústa, schováváte se u nich doma za pračkou a koukáte, jak kdo pere či nepere roušky… Že se nestydíte. Další bojovník za svobodu – je vás víc jak za války,“ zesměšňoval ženu. Paní mu odpověděla, že roušku si koupila úplně obyčejnou v červnu, v lékárně za dvacku, a tu používá dodnes.

Černochové se ponižování lidí moc nedotklo, naopak se na sociální síti rozepsala mnohem obsáhleji:

„Roušku mám jednu a tu samou od června, co jsem konečně mohla nastoupit zpět do práce. A mé povolání mě ji přikazuje nosit. Asi nejste moc v obraze, když nevíte, že ani pravidelné měnění roušek, žehlení a vyvařování nezabrání přenosu viru. Já držkuji, protože se mě toto nesmyslné omezování občanských práv a svobod nelíbí, nelíbí se mi, že kvůli uměle vytvořené hysterii jsou ve školách psychicky deptány děti (rodič nemůže se svým prvňáčkem do třídy, sourozenci z jiných ročníků se nesmí na chodbě potkat a obejmout atp.), nelíbí se mně, že kvůli hysterii z tohoto viru se zanedbává Hippokratova přísaha a takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Ale s ovcemi jako jste vy se nemá smysl dohadovat. Měla byste otevřít oči a bojovat za budoucnost našich dětí. Nevypadá moc růžově díky takovým kreténům, co vedou tuto zemi,“ dorazila svůj dlouhý projev vulgaritou vůči politikům.

Jste vypatlaná! Vy mentálně narušená – tak máte přece výjimku!

„Jeden posranej rok vás tady nutí nosit roušky a vy děláte, jako by vás omezovali celej život. Vypatlanost některých lidí fakt nezná meze,“ pustila se do ní Petra Šimůnková.

Rozdílný názor na roušky v obchodech opravdu staví lidi do obrovských konfliktů a hádek.

Podle Evy Mrkvové vlastně spousta těch hysterických odmítačů nařízení dodržuje. „Pro osoby s poruchou intelektu je z vládního nařízení výjimka, takže je vás spousta z obliga a roušky nosit nemusíte,“ směje se, jak nad nimi vyzrála.

Zkolabovala a nikdo nepomohl!

„…a ještě k tomu si snižujeme kapacitu plic. U mě nepředstavitelný ze zdravotních důvodů, tedy roušku nebudu nosit,“ konstatovala antirouškařka Alexandra Henešová. „Ty zdravotní důvody jsou, že jste padla na hlavu?“ dostalo se jí sprosté reakce. To ale naštvalo jiného muže, který má opravdu smutné zkušenosti:

„Zřejmě jste mentálně narušená, když nevíte zhola nic o tom, že jsou lidé, kteří ji prostě nosit nemůžou právě z důvodu snížení přívodu vzduchu do plic a zároveň i proto, že část toho výdechu, do sebe zase nacpu zpět. Jeden z problémů je například plicní nedostatečnost. Tu má moje princezna,“ prozradil o sobě Jan Licek a popsal, co se stalo:

„V Lidlu v Čestlicích zkolabovala, nákup musela nechat u pokladny a rychle, co to šlo, se vypotácela ven. Nikdo, podotýkám nikdo, aby náhodou nepřišel o místo ve frontě, nenabídl pomoc. Shodou náhod se stalo mně podobné v Lidlu v Hostivaři. Chtěl jsem dokončit nákup, tak jsem se držel, ale chtěl jsem předběhnout. Pár lidí se do mě navezlo včetně pokladní. Nezbylo než tam nákup nechat a vypadnout. Takových jako jste vy, je spousty. Národ idiotů,“ konstatoval.

Donášení horší než za Reichu. Jak eSeSmani v koncentráku

Další rouškofob Stanislav Pípa z Klášterce nad Ohří se svěřil, že v Lidlu všichni roušku, on ne... „Ostraha prý, ať si ji nasadím. Tak říkám, že jsem si ji zapomněl a nevím, že je to povinný. Prý – dejte si ruku před ústa.. To víš, že jo, ty vemeno. Soudruhy Zmrdulu a spol. budeme muset ‚pořešit‘, protože jinak ‚pořešej‘ oni nás. Ale s kým, když půlka národa je vysraná a udělá, co jim vrchnost nakáže, a druhá půlka má místo mozku covidí kostku?“

Vojta Hlubek z Kravař se ho snažil zklidnit: „Člen ostrahy pouze dělá svou práci a nezaslouží si být nazván ‚vemeno‘ ani vámi, ani nikým jiným.“ Pípa mu na to odvětil: „V koncentráku taky ssmani dělali svou práci.“ Do delší přestřelky se pak vmísila Zuzana Moravcová: „A kde je napsáno, že musíte pro potraviny do obchodu a že oni jsou povinni vám je prodat? Můžete si je pěstovat, když se vám to nelíbí...“

Ve skupině Charta 21 shrnul současné nákupní chování Milan Kroužil: „Největší sviňárna je udávat jeden druhého. Horší než za Reichu! Tenkrát lidi drželi při sobě.“

Vydírají nás přes jídlo? To je už genocida

Hláška o tom, že možná by bylo lepší dospět k vlastnímu pěstování plodin pro jídlo, se objevuje i na jiném místě, i když víceméně nevážně. Lidé se ale očividně cítí být vydíráni přes jídlo. Internetem koluje nový plakátek v tomto duchu:

Pod textem se objevuje mimo jiné komentář: „To je genocida“

„Si pěstujte vlastní jídlo a budete mít klid. Anebo nakupujte potraviny na nějakém venkovním trhu, kam si choďte klidně bez roušky, oblečený do české vlajky coby togy,“ píše hejtr Vojta Hlubek, aniž by tušil, že směrovat lidi na farmářské trhy, k pěstitelům, chovatelům nebo k založení vlastní zahrádky, není úplně špatný nápad.

Nakupuj tam, kde se nedusíš

O víkendu se už začaly objevovat výzvy k tomu, kde nakupovat a kde ne. Například s tímto zněním:

„Nakupuješ? Rozvaž, KDE utratíš své peníze! Podpoř naše firmy, které ti umožní při nákupu dýchat. Neudusíš se a přispěješ dobru.“

Pro některé to znamená mimo jiné navštěvovat třeba „večerky“. Lucie Monzarová napsala, že v Hořovicích byla v jednom dni dvakrát bez ústenky u Vietnamců a „nikdo nic neřekl“.

Mnozí antirouškaři, kteří přece jen občas musí „nasadit hadr na obličej“ si všimli, že roušky jsou v podstatě dobrý reklamní poutač. A tak, když ji přece jen mít musí, mají na ni rebelující odmítavý nápis.

Horší jsou ti, kteří si všimli naopak toho, že jde o viditelný artefakt, díky kterému jde snadno udávat druhé, pokud ho nepoužívají. Mnozí se tím dokonce veřejně chlubí.

Pro přirovnání tohoto chování padla zmínka o Stanfordském experimentu, který spočíval v uzavření určitého počtu dobrovolníků do uměle vytvořeného vězení v rolích vězňů a dozorců a sledování jejich chování.

Dotyčná ‚udavačka‘ je podle několika názorů svými příspěvky známá – našli jsme další, které jsou výrazně nekorektní vůči seniorům. Oba umístila do skupiny Za lepší Česko:

Další řetězce v bledě modrém. Vyhazov, vyhazov

Vraťme se ale ještě do potravinových řetězců, protože Lidl není jediný, který si „zaslouží“ pozornost.

Ivetu Chromčovou o víkendu doslova vyděsilo, že ústenku vyžadovali nejen lidé v Albertu, ale potkala „zamaskované“ lidi i venku: „Říkám, že si ji nenasadím, není na to žádný zákon. A za druhé – jak k tomu přijdou alergici, astmatici. Řekl mi, že OK a odešel. No všichni kolem kromě mě – rouška! Ještě i v parku Proboha lidi, kdy se proberete!!!“

Pod tím zkušenost týkající se pro změnu Kauflandu: „Kamarádka ráno to samé. Každý tady na Facebooku sdílí od lékařů články, a pak samy jdou a každý roušku. Ona ne a – vyhozena z Kauflandu.“

Již zmíněný Pšondr si vzpomněl na další obchod: „A to ještě v Tescu se přítelkyně pustila do paní, protože mi řekla, že si mám držet odstup!“

Bude-li nás honit sekuriťák, tak super

Proti „šikaně sekuriťáků“ v obchodních řetězcích brojí Charta 21 v čele s bývalou reportérkou Novy Janou Peterkovou. „Jeden den nám Babiš řekne, ať si nosíme roušky, jak chcem, a druhý den nás vyhazují z obchodu sekurity, že si nesmíme nakoupit bez roušky? Vždyť nám pořád lžou,“ řekla k tomu. „Teď budeme největší debilové, co se nechávaj vyhazovat sekuriťákama a rvou roušky i dětem v kočárku?“ lamentuje nad chováním některých lidí. Proti „nadvládě sekuriťáků“ brojí i na akcích, kam ji prý lidé zvou promluvit. Jako tomu bylo například v Žatci, odkud jsme zveřejnili reportáž. Členy obchodních ochranek si bere na paškál i na své facebookovém profilu: „Moc nad lidmi převzala nejzamindrákovanější skupina obyvatel – security! Rozhodují i o tom, zda se vám podaří nakoupit! Vážně to tak chcete?“ napsala tam 11. září. Lidé se k ní přidávají a pouští se do této profese nevybíravými slovy:

Ve veřejné skupině Charty 21 na Facebooku se zrovna srocují zájemci o guerillovou akci. Přišel s ní Michal Strnad. V neděli tam zveřejnil výzvu tohoto znění:

„Najde se tu nějaká parta lidí, co by zítra nebo případně jiný den šla dělat trochu rebelii bez roušek do nákupních center, městské hromadné dopravy atd.? Rebelii nemyslím nějakej ‚vandal‘, ale spíš prostě bez roušek a na pohodu. Když nás bude honit nějakej sekuriťák, tak super... Celý by se točilo a pak by se střihlo s nějakou dobrou hudbou. Potřebujeme nějaké motivační video. Tak pojďme ho udělat! Lokalita Praha! Zájemci pište do zpráv Aleš Trčka – domluvíme se, promoříme se... Bude nám hej! Hej!“

