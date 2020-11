Vychladni, Donalde, vychladni. Už i Greta si kopla do starého známého

reklama

Švédská ekologická aktivistka Greta Tintin Eleonora Ernman Thunbergová se na twitteru pustila do prezidenta Spojených států, Donalda Trumpa. Sdílela jeho příspěvek, kdy požadoval ukončení sčítání hlasů a doplnila ho slovy: „Tak směšné. Donald musí pracovat na svém problému se zvládáním hněvu a pak jít s kamarádem na staromódní dobrý film. Vychladni, Donalde, vychladni,“ napsala.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Anketa Jste pro umožnění korespondenčního hlasování při volbách v České republice? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 6858 lidí

Americký prezident Donald Trump se chystá napadnout průběh prezidentských voleb u soudu. Chce tak učinit v několika státech, kde vyhrál jeho demokratický protikandidát Joe Biden. V Michiganu a v Georgii Trumpův tým u soudu se stížností nepochodil a tamní soudy je odmítly již několik hodin po podání.

Trump se kvůli velmi těsným volebním výsledkům obrátil na soud a požádal o přepočtení hlasů ve Wisconsinu a žádá též o pozastavení sčítání hlasů v Pensylvánii, kde republikánští pozorovatelé údajně neměli mít přístup k procesu sčítání.

Psali jsme: Trump chystá smršť žalob: Všude, kde vyhraje Biden, to zpochybníme. Jsou na to důkazy

Jde o téměř stejný tweet, co v prosinci minulého roku napsal Donald Trump, když se Greta Thunbergová stala dle deníku Times osobností roku. „Tak směšné. Greta musí pracovat na svém problému se zvládáním hněvu a pak jít s kamarádem na staromódní dobrý film! Vychladni, Greto, vychladni!“ dodal tehdy Trump.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Fotogalerie: - Za padlé Armény

Psali jsme: Vtipná a tančící Greta. Natočili o ní dokument. Diváci ale říkají něco jiného...

Prezident Trump se s mladou aktivistkou před rokem potkal. Donald Trump vzal Gretě Thunbergové na chvíli vítr z plachet, když se objevil na summitu OSN o klimatu. Z výrazu mladé aktivistky na tomto videu serveru Euronews si koneckonců může každý udělat obrázek sám. Jak píše agentura Bloomberg, účast amerického prezidenta byla nečekaná, původně měl naplánované setkání na téma náboženské svobody. Nicméně, v neděli se Trump nechal slyšet, že summitem nepohrdne. „Jsem velký zastánce čistého vzduchu a čisté vody. A všechny země by se měly spojit a tohle dokázat. Kvůli nim samým. Je to velice, velice důležité,“ prohlásil.

Greta Thunberg watched quietly as the U.S. President Donald Trump stole the show at the United Nations General Assembly, while the highly anticipated Climate Summit was taking place. https://t.co/5ig2mymjRw pic.twitter.com/7P9RR242Mm — euronews (@euronews) September 23, 2019

Anketa Obáváte se, že islámský terorismus udeří i v České republice? Obávám 96% Neobávám 4% hlasovalo: 10955 lidí

Donald Trump se též velice ironicky vyjádřil k poselství, které Greta Thunbergová vyslala směrem ke světovým špičkám. „Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy… Jsme na počátku velkého vyhlazení, a vy o tom nechcete mluvit, vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu… Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé,“ apelovala mladistvá aktivistka. Řekla také, že by neměla být na summitu, ale ve škole.

„Vypadá jako velice šťastná mladá dívka, která se těší na zářnou a skvělou budoucnost. To rád vidím!“ odtušil americký prezident o Gretě Thunbergové a jejím projevu.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Psali jsme: Dvojitá nálož Trumpovi a jeho voličům ze stránky Respektu: Svět zčernal. Prášky proti úzkosti. Jak to přečkáme? Ekonom natvrdo: Musí se začít propuštět úředníci, jinak to nepůjde Faltýnek promluvil o schůzce na Vyšehradě: Je to úplně jinak Vystoupit ze stínu Babiše, burcuje Hamáčka komentátor. Prý poslední šance pro ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.