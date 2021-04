Vydržte do dvanáctého, prosil Hamáček přes noviny. Pak se prý rozvolní

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček v rozhovoru pro server Novinky.cz přislíbil, že pokud lidé vydrží do 12. dubna, dojde k rozvolnění. Vláda by podle něj ani nepožádala o prodloužení nouzového stavu.

reklama

Hamáček se v úvodu rozhovoru postavil za ministra zdravotnictví Jana Blatného, který ostře zkritizoval některé občany a varoval, že pokud lidé budou venku chodit bez roušky jako v posledních dnech, nastane velký průser. „Stane se to, že se nám epidemie začne šířit, ten pokles zpomalí, začne se to znovu otáčet. Pak máme zaděláno na pátou vlnu. Pokud se budou lidé dál pohybovat ve skupinách a bude to vypadat jako v pražských Riegrových sadech nebo na náplavce, tak se to bude stoprocentně šířit,“ míní Hamáček.

„Já tvrdím i podle dat od policie, že většina lidí to dodržuje. A i když v Praze je několik stovek či tisíce lidí, kteří to nedodržují, tak další desítky tisíc to dodržují. Není to tedy tak, že by národ nedodržoval opatření, ale jsou prostě lidé, kteří to nečiní a vytvářejí rizika,“ dodal k aktuální situaci Hamáček. Podle něj je jedinou šancí lidi opakovaně přesvědčovat a vysvětlovat jim situaci.

Řešením podle něj není to, že se opatření zruší. „Cílem je epidemii za použití všech dostupných prostředků srazit, a to děláme, sdělil. Zároveň zmínil, že okresní uzávěry potrvají do 12. dubna.

„Jak to vidím i po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, tak jsem přesvědčen, že pokud se něco zásadního nezmění a nezhorší, tak vláda už nebude žádat o prodloužení nouzového stavu a od 12. dubna padnou plošná opatření,“ dodal s tím, že by skutečně padl zákaz cestování mezi okresy i noční zákaz vycházení. Zákaz pití alkoholu na veřejnosti by však podle Hamáčka měl zůstat.

Co se týče návratu do škol, debata se podle Hamáčka stále vede, ale rovněž se pracuje s termínem 12. dubna. „To by šly do škol poslední ročníky mateřských škol a první stupeň základních škol v rotačním principu, tedy týden ve škole, týden distančně,“ podotkl. Další vlny rozvolňování, i co se týče obchodů a služeb, by podle něj měly následovat v určitých intervalech.

„Pokud si to nepokazíme, za čtrnáct dní bude líp,“ zakončil pak optimisticky Hamáček.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.