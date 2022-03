Vyhodit! tepal znovu Hašek Rusko. A stal se mu trapas

Současná válka na Ukrajině se projevuje i ve sportu. Konkrétně se projevila v katarském Dauhá, kde mistrovství světa v gymnastice vyhrál Ukrajinec Ilja Kovtun. Na třetím místě se umístil ruský gymnasta Ivan Kuljak. A na svém dresu měl vyšité písmeno Z.

Písmeno Z přitom mají na svých vozidlech ruští vojáci na Ukrajině a stává se i hlavním symbolem proválečné propagandy.

"Z" is a letter that Russian Military are putting on their vehicles departing to Ukraine. Some interpret "Z" as "Za pobedy" (for victory). Others - as "Zapad" (West). Anyway, this symbol invented just a few days ago became a symbol of new Russian ideology and national identity pic.twitter.com/iWuBPhhdEb