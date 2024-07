Výhra Ukrajiny? Bude úspěch, když zastaví současný ruský tlak, říká generál

Generál Jiří Šedivý byl hostem podcastu serveru iDnes a přinesl vlastní pohled na válku na Ukrajině. Podle něho se Rusové přizpůsobují a ukazují, že do válečného průmyslu investují nejen peníze, ale snaží se i o technologický vývoj. „Rusové se učí, přinášejí nové technologie na bojiště. Ať už jsou to bezpilotní prostředky všech typů, nebo třeba schopnosti boje proti bezpilotním prostředkům a proti úderům raket, které jsou vypalovány ze systému HIMARS,“ ukazuje generál Šedivý.

Generál byl kritický i k Ukrajině. Pravil, že Ukrajina udělala dílčí chyby, které jí západní spojenci vyčítali. „Ukrajina udělala některé chyby, které jsme kritizovali,“ řekl. Ale zároveň zdůraznil, že chyba je i na straně spojenců, kteří reagují na požadavky bránící se Ukrajiny s příliš velkým zpožděním. „Na jaře začala poměrně intenzivní ruská ofenziva, která využila té slabosti Ukrajiny,“ řekl s tím, že poukázal na rozšířenou mobilizaci, se kterou prezident Zelenskyj příliš dlouho váhal a Rusové toho využili. Zároveň zmínil i chybné rozhodnutí o odvolání náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného.

Dotkl se i dohody o spolupráci podepsané mezi českým premiérem Petrem Fialou a prezidentem Zelenským, kde se Česká republika zavazuje poslat Ukrajině ročně 10 miliard korun. Podle Šedivého ovšem dohoda není právně závazná. „Je nutné zdůraznit, že dohoda není právně závazná. Udává politický rozměr vlastní spolupráce a budoucí mantinely,“ upozornil Šedivý a dodal, že dohoda se týká převážně výcviku ukrajinských vojáků na českém území. Nejedná se o krátkodobou smlouvu, ale o smlouvu dlouhodobou, konkrétně na 10 let, zdůraznil generál. Podobné dohody Ukrajina uzavřela i s jinými státy. „Je to něco, co Ukrajině do budoucnosti pomůže, aby proces přijetí Ukrajiny do Evropské unie i do NATO byl rychlejší,“ poukázal na další konotace dohody.

Šedivý zkritizoval váhání USA s dodávkou zbraní na Ukrajinu. Váhání a dohadování v USA trvalo půl roku, zatímco Ukrajina se musela bránit s čím dál menšími zásobami munice. A to Ukrajinu oslabilo a Rusko podle něj motivovalo k většímu náporu. „Nemůže trvat půl roku, než se někdo rozhodne, jako to bylo například v Kongresu USA,“ vyčetl Šedivý zaoceánské velmoci.

Doufá ve vítězství Ukrajiny nad Ruskem? Tady byl generál Šedivý skeptický. Za úspěch bude považovat, když Ukrajina odolá nynějšímu tlaku Ruska. „Pokud se Ukrajincům podaří skutečně zastavit ten současný tlak Rusů, tak to by byl úspěch,“ pronesl Šedivý.

Velké ohrožení pro vítězné tažení Ukrajiny a osvobození okupovaného území vidí ve volbě prezidenta USA, která přijde v listopadu. Pokud by se do Bílého domu dostal Donald Trump, mohl by se chtít s ruským prezidentem Putinem domluvit na ukončení války. „Trump se možná pokusí domluvit s Putinem a zastavit ruskou agresi,“ varoval Šedivý. Ale i k tomu byl skeptický. „Myslím, že se mu to nepodaří,“ dodal vzápětí generál.

Podle generála by s Trumpem v Bílém domě nedošlo ani ke změně politiky podpory Ukrajiny. USA Ukrajinu na holičkách nenechají. „V každém případě si nemyslím, že by došlo k nějakému dramatickému rozhodnutí, že Spojené státy americké přestanou podporovat Ukrajinu,“ řekl generál Jiří Šedivý.