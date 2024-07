Vyhrajeme. Z Ruska jdou „signály“ ne podle chuti Petra Fialy

Podle analytika byla debata Biden–Trump jen šarádou. Biden totiž v debatě nebyl o nic horší, než v jeho předchozích projevech a rozhovorech. „Pokud byste to měli hodnotit objektivně, tak se dá tvrdit, že nad Trumpem vyhrál, vzhledem k tomu, že i přes klesající mentální schopnosti byl schopen odrecitovat naučená fakta, která mu dali potom, co jim CNN nepochybně poskytnula otázky,“ tvrdí analytik. A dodává, že Trump skoro žádná fakta nebo plány nesdělil a „plýtval časem“ na kousavé narážky, opakoval svá tři témata a až únavně se vychloubal, jak za něho bylo všechno nejlepší, zatímco teď je to nejhorší.

Pohoršení a šok z Bidena jsou dle Simplicia vyrobené a slouží jen k tomu, aby mohl Biden důstojně odejít. Dříve to nebylo možné, protože by museli přiznat, že věděli, že Biden je mentálně v nepořádku. „Teď mohou debatu použít jako kouřovou clonu, za kterou schovají své pokrytectví a dřívější obhajobu Bidena, protože každý hlas se schovává v hluku, který vytvářejí korporátní média,“ říká s tím, že teď není možné obvinit z pokrytectví konkrétní jedince.

„Pozorným“ prý umělá povaha pohoršení nad Bidenem neujde, protože vědí, že Biden je na tom pořád stejně jako včera, před týdnem, dokonce před několika měsíci. A jediný rozdíl je, že mluvil chraplavým hlasem. Jak si povšimli i jiní, v letošních volbách byla debata posunuta na mnohem dřívější termín, v roce 2020 k ní došlo až říjnu. Důvodem je prý snaha dát Demokratické straně čas, aby přišla s někým jiným.

A s odchodem Bidena dle analytika souvisejí další změny. Totiž třeba to, že Volodymyr Zelenskyj přiznal, že Ukrajina má značné ztráty, že v řádu měsíců musí být na stole dohoda a že Ukrajina nechce válku prodlužovat.

Analytik má za to, že to souvisí s tím, jak mainstreamová média přiznávají, že ruská vojenská produkce nadále pokračuje a sankce ji nezastavily. A Jižní Korea tvrdí, že továrny na výrobu zbraní v Severní Koreji jedou na plno. Tedy Západ si uvědomuje, že dlouhodobý, opotřebovávací konflikt s Ruskem vedeným blokem nevyhraje. Což také může souviset s nedávným přiznáním, že pokud by došlo na konflikt mezi Čínou a USA, embargo na součástky a suroviny by znamenalo, že firmy v USA by nebyly schopné vyrábět své vojenské systémy. „Zdá se, že Západ se pomalu probouzí: V dlouhodobém konfliktu proti výrobní síle bloku Rusko–Čína–Severní Korea–Írán nemá šanci,“ míní analytik.

Pro Ukrajinu také nevyznívá dobře ani vývoj ve Francii, kde Marine Le Penová uvedla, že pokud RN sestaví vládu, Macron nebude moci poslat vojáky na Ukrajinu. Konkrétně řekla, že vrchní velitel vojsk je jen čestný titul, protože je to premiér, který hlídá peněženku.

Co také podle analytika straší západní establishment, je, že ruské elity se srovnaly s válkou, takže i propagandistické naděje, jak Putina odstaví, jsou vniveč. „Hořkou pilulku“ jim dal Mikhail Zygar, komentátor Spiegelu, který v magazínu Foreign Affairs popsal, jak na začátku invaze byly ruští boháči šokovaní sankcemi, kromě toho se vršily vojenské ztráty, takže invazi mnoho z nich považovalo za zásadní chybu.

„Ale to bylo tehdy. Jak se odvíjel rok 2023, elity začaly válku podporovat. Na okupovaná území začalo jezdit vystupovat více hudebníků. V říjnu se Fridman (rusko-izraelský podnikatel, 9. nejbohatší v Rusku – pozn. red.) vrátil z Londýna do Moskvy, protože usoudil, že život na Západě pod sankcemi je nesnesitelný a že situace v Rusku je relativně pohodlná. A neobjevily se žádné nové nahrávky oligarchů, kteří by si stýskali kvůli válce. Ve skutečnosti je těžké si představit, že by k takovým rozhovorům docházelo,“ píše Zygar.

A proč se podle něho elity přiklonily k Putinovi? Jednak proto, že v Rusku se vůči disentu přitvrdilo a protesty nemají naději, že by něco změnily. „Ale nejdůležitější důvod bude, že se jejich pohled na válku změnil. Dnes věří, že Rusko zvítězí. Moskva koneckonců na bojišti pomalu, ale jistě postupuje. Ukrajina je vysílená a znavená, náskok v dělostřelectvu je obrovský. A podpora Kyjeva na Západě klesá, což ohrožuje ukrajinský přístup k vojenskému materiálu,“ píše Zygar.

Hovořil s ním prý jeden ruský oligarcha, pod podmínkou anonymity. Podle něho se v Rusku změnilo všechno, přístup k Putinovi, Ukrajině i k Západu. „Je špatné být vyvrhel jako vítěz, ale jako poražený je to ještě horší,“ řekl tento oligarcha s tím, že válku musí Rusko vyhrát. „Jinak nás nenechají přežít. A samozřejmě by se Rusko rozpadlo,“ doplnil.

Co ještě vrtá oligarchům v hlavě, je, co vlastně znamená vyhrát. Obsazení Charkova by prý bylo ještě to nejmenší. Dle jednoho podnikatele s vazbami na Kreml Putinovi severovýchod Ukrajiny stačit nebude a spokojí se jen s obsazením Kyjeva. Putin prý má až mystickou obsesi s ukrajinským hlavním městem, které vnímá jako kolébku ruské civilizace. A pokud by opět došlo k útoku na Kyjev, v Moskvě dle článku věří, že by k němu opět došlo z Běloruska a tentokrát by se město neubránilo.

Simplicius k tomu přidává zprávy, že Bělorusko testuje připravenost svých vojáků a umisťuje síly na hranici s Ukrajinou, protože ta je tam umisťuje také. Má podezření, že se jedná o pokus o provokaci, která by měla do války vtáhnout NATO.

„Vcelku je zřejmé, že souběh negativních důsledků začíná vytvářet nejhorší možný výhled pro Ukrajinu. Když vezmete v úvahu pravděpodobnost, že Trump vyhraje, že Macron a další evropští hlavouni ztratí moc a další jako Farage a Le Penová se dostanou nahoru, zvěsti o zapojení Severní Koreje a íránských smlouvách, zničení ukrajinské elektrické sítě a přicházející katastrofální zimu, náhlé nezvyklé mírové prosby Zelenského a totální selhání Ukrajiny, která si na sortimentu nesmyslných summitů NATO a EU nedokázala zajistit vůbec nic důležitého, je zřejmé, že naděje pro Ukrajinu rychle slábne,“ hodnotí analytik.