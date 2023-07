Vyhrožoval, policie jednala rychle. Jenže lidé připomenuli Novotného...

reklama

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 25892 lidí

Muž ve svými výhrůžkami zřetelně častoval zástupkyni vládní koalice. „Ty chcíplotino. Ty si zasloužíš i s ostatními na šibenici, zastřelit, jako to dělali nacisti!!! Celou vládu vystřílet, rozumíš, ty bezpáteřní svině??? Vy nám nebudete říkat, co můžem!!! Tato vláda ani jiná, stejně smýšlející, se nemá, nesmí poslouchat!!! Odporní kolaboranti, naše společnost nebude tolerovat takové chování, jak jsi popsal??? Co je to tedy za společnost! Naserte si všichni mocipáni!!

A PČR, vy jste k čemu kurva!!! Měl by být dávno zavřený, za ty výhrůžky nám všem!!! Nebo on je něco víc? Prodejné děvky jste!!! Nemůžeme si říct svůj názor, mám vás plné zuby. Čeká tě kulka, dočkej času jako husa klasu,“ napsal podezřelý. Jméno politika, o kterého se přesně jednalo policie skryla.

Necelých 24 hodin od napsání výhrůžky na sociální síť kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie dopadli muže, kterému sdělili podezření z TČ vyhrožování s cílem působit na úřední osobu. V případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení. #policiepha pic.twitter.com/9LJWi2eicA — Policie ČR (@PolicieCZ) July 21, 2023

Lidovecký poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) pak v diskusi poděkoval policii za „rychlou reakci“.

O výhrůžkách se dnes rozepsala také neúspěšná prezidentská kandidátka. „Tohle je důvod, proč ženy nechtějí do politiky a veřejného prostoru. Díky všem slušným lidem, kterých je naštěstí většina. Tohle nesmíme přehlížet,“ vzkázala a zveřejnila výhružný text, v němž jí někdo drsně píše: „Ty krávo bez mozku, vojet ti ku*du násadou od krumpáče. Ty Fialova děvko, ty čubko, ty bolševická svině. Co ty máš co řešit důchody, ty krávo fašistická.“

Tohle je důvod, proč ženy nechtějí do politiky a veřejného prostoru. Díky všem slušným lidem, kterých je naštěstí většina. Tohle nesmíme přehlížet. pic.twitter.com/3EHVeCqKL3 — Danuše Nerudová (@danusenerudova) July 21, 2023

Někteří lidé ale stočili pozornost na řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS), který sociální sítě svými ostrými výlevy pravidelně zásobí. V březnu psal například o „vystřílení Čechů, vraždění, vyhánění a shazování z útesu příslušníků českého národa“. „Vás Čechy v noci vyhnat z baráku, zabít dítě, ženu podříznout, zapálit vám barák a nakopat vás do tý prdele, abyste pochopili, co to je válka… národ nevděčných udavačskejch prasat.“

Podle některých advokátů se hanobení národa Novotný mohl dopustit i navádění k trestnému činu a podněcování k nenávisti.

„A co to prase z Řeporyjí, co už několikrát veřejně chtěl někoho střílet a likvidovat… na to asi sáhnout naše krásná totalitní policie nemůže, chápu :) Nepřišla objednávka,“ napsal policii pod její příspěvek přispěvatel do diskuse.

Nebyl však jediný. „Zajímalo by mě, jak je možné, že pan radní Novotný vaším sítem prošel, aniž by se dostal k soudu? Vy jste neslyšeli jeho výlevy na sociálních sítích? Kde je spravedlnost nebo existuje dvojí metr?“ tázal se Dušan Lipár.

Objevili se i uživatel, který policii radil, ať se u příspěvku podívá na „lajky“ coby schvalování trestné činnosti. Na něj pak mnozí zaútočili, že to už je „totalita jak prase“, pokud žádá, aby byly trestné už i lajky.

Totalita jak prase, už i lajk bude trestny.

Gratuluji pane.

Ziskavate prestižní cenu bonzak roku. — mimoccc (@mimoccc) July 21, 2023

Kvůli vyzývání k násilí proti členům Parlamentu si ve vězení odsedí pět a půl roku za podporu a propagaci terorismu šestatřicetiletý Tomáš Čermák. Rozhodl o tom ve středu pražský vrchní soud, který zamítl Čermákovo odvolání proti verdiktu Krajského soudu v Plzni. Čermák během pandemie na videu vyzýval k útokům na politiky či k vypálení Senátu. Verdikt je pravomocný. Čermák dříve řekl, že výroky nemyslel vážně a že byla chyba je napsat, informovaly Novinky.

Psali jsme: Prasklo to! Jak Rakušanovi politici vydírali a hrozili Radě ČT. Kvůli Dvořákově odměně Narvu ti do an*lu násadu od smetáku. A: Blokace. Foldyny, kterému to napsali Kolem Koněva to stále vře: „Jsi vym*daná p*ča, smrdíš!“ Pavel Novotný se neudržel. Kolář má ochranku. A Pekarová burcuje: Jsme ve válce! Babišovi hrozili: Dám vaší nezletilou dceru na erotickou seznamku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.