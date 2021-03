Vyléčený Václav Klaus rozjel v Partii smršť: Deset měsíců chtěli v podstatě zastřelit každého bez roušky. A teď nemá rouška cenu?!

Exkluzivním hostem druhé hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byl exprezident Václav Klaus, který před pár dny zdárně završil svou covidovou karanténu a je opět zdráv. Prý očekával, že to takto bude vypadat. Poté zdůrazňoval, že české zdravotnictví nestojí těsně před kolapsem a udeřil na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), kterého označil za „soudruha“. Navrch ještě rozstřelil hygieniky. Nakonec ještě nakopl „zoufalé“ Piráty.

„Já musím říct, že se cítím velmi dobře. U mě ta nemoc měla velmi mírný průběh. Jednou mně v Ústřední vojenské nemocnici změřili horečku 37,3 stupňů a pak ještě jednou jsem měl 37,1. Musím říct, že jsem něco takového očekával. To bych strašně doporučoval všem, nenechat se vylekat. ... Nemáme se zbláznit a zavádět taková opatření, jaká zavádíme,“ volal v Partii Klaus.

Data ukazují, že na nemoc covid-19 umírají tři lidi z tisíce, což je podle Klause smutné, ale pořád to podle něj není důvod zavírat celou společnost. Sám prý zažil tlak na to, aby zůstal v nemocnici, takže má pochybnosti o tom, zda jsou nemocnice natolik přetížené, jak se říká. „Chtěli mě nechat v nemocnici, ale já jsem se razantně bránil. Kdybych se tak nebránil, tak by mě v té nemocnici nechali a já bych zvýšil číslíčko hospitalizovaných,“ prozradil Klaus. „Když mi odebírali krev, tak se zjistilo, že jsem měl velmi silně vyvinuté protilátky, takže jsem to možná v nějaké formě prodělal.“

Prozradil také, že ochranu úst a nosu sice nosí, ale nosí ji velmi střídmě. To, že se dnes volá po nošení respirátoru, mluví podle exprezidenta proti covidovému panikaření. „Deset měsíců chtěli v podstatě zastřelit každého, kdo neměl roušku a teď říkají, že rouška nemá v podstatě žádnou cenu. Víme všichni, že rouška je prkotina ze všech těch opatření, která tady máme. Já myslím, že nejlepší obranou je vlastní imunita člověka, chození ven a konzumace vitamínů,“ řekl Klaus.

„Já bych pro soudruha Hamáčka chtěl říci, že jsem nemocniční péči odmítl a že jsem se léčil běžně dostupnými léky. Takže mohu říci, že jsem naše zdravotnictví, o které panu Hamáčkovi tolik jde, nijak nezatížil,“ zdůraznil Klaus, čímž reagoval na Hamáčkův komentář, že by nejraději nechal exprezidenta uhradit zdravotní péči za léčbu. Bylo to v době, kdy vyšla na veřejnost zpráva o koronavirové nákaze Klause.

Exprezident je bytostně přesvědčen, že čeští politici měli připravit Čechy, Moravany a Slezany na to, že koronavirem prostě projdou, že se tomu nedá vyhnout. Proto měli také podpořit vývoj léků proti této nemoci a až potom se zabývat očkováním. Exprezident kroutil hlavou nad tím, že se pořád mluví o očkování, ale o lécích na covid se podle jeho názoru téměř nesmí mluvit. „Já se nechci pouštět do takových spekulací, že ty farmaceutické firmy věděly, že vydělají na těch vakcínách. Tomu už se mi nechce věřit, že by byly tak zlé,“ naznačil spekulativní úvahu Klaus.

Zavádění plošných zákazů bylo od dubna loňského roku naprosto nesmyslné. Tak to vidí Klaus.

„Tím, že jsme plošně zasahovali všechny, no tak jsme si znemožnili cílené zasahování tam, kde bylo třeba. Plošnost zabraňuje tomu přesnému cílení v boji s covidem,“ rozčiloval se nástupce Václava Havla v úřadu prezidenta.

„A já myslím, že musíme odmítnout výroky některých našich politiků, že si za to můžeme sami, jak se chováme. To jsou arogantní výroky. Stejně tak musím odmítnout ty německé výroky, že za tu situaci u nás může naše švejkovství,“ poslal Klaus vzkaz i do Berlína.



Prozradil také, že už asi dva roky má doma lék Isoprinosine, který čas od času bere. Dostal ho od německého lékaře a bral ho v případě potřeby, když se v posledním roce a půl necítil dobře. V tuto chvíli proto nevidí důvod nechat se očkovat. Prodělání nemoci je podle Klause lepší obranou. „Doufám, že se očkování díky proběhlé nemoci vyhnu,“ řekl exprezident.

Velký problém Klaus vidí v tom, že české školy jsou dlouho předlouho zavřené, což podle něj rozhodně není v pořádku.

Česká ekonomika je v tak strašném stavu, že se z toho budeme dlouho vzpamatovávat. Vinu na tom podle exprezidenta nese jak vláda, tak největší opoziční strany. Ani od jedné, ani od druhé strany prý Klaus nečeká nic dobrého. Uvítal by, kdyby se spojili nespokojení lidé.

„Já sleduju tu politickou scénu a já u té parlamentní opozice, s výjimkou svého syna, a z jiného úhlu pohledu i u SPD, tak jinak nevidím, že lze od opozice čekat něco jiného. Já myslím, že je potřeba nějaký nový politický subjekt, který by spojil všechny nespokojené. Ti by měli zapomenout na rozdíly, které mezi nimi jsou, a měli by se pokusit domluvit. Když padal komunismus, tak vznikly kulaté stoly a ty kulaté stoly vedly k tomu, že ta společnost nakonec našla nějaký konsenzus,“ řekl Klaus.



Poté ještě udeřil na Piráty.

„Já mám pocit, že musí vzniknout alternativa k dnešním zoufalým Pirátům, kteří kdyby se dostali k moci, tak to bude snad ještě horší, než současná vláda,“ hřímal ve studiu Klaus, který je připraven se chopit i vedoucí role v nové opozici, pokud se nenajde někdo mladší.

