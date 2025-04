Vyloupili zlatnictví, nasedli do auta s ukrajinskou SPZ a odjeli

Loupež probíhala velmi promyšleně a s přesným načasováním. Dva maskovaní zloději, oba oblečení v tmavém, vnikli do prodejny klenotnictví během polední pauzy, konkrétně mezi 12.45 a 12.55 hodinou. Použili beranidlo k násilnému vstupu a během krátkého časového okna se jim podařilo ukrást šperky, jejichž cena zatím nebyla přesně vyčíslena.

„Do prodejny šperků vnikli násilím dva zahalení muži oblečení v tmavém oblečení v pondělí mezi 12.45 a 12.55 hodin, tedy v době polední pauzy. Odcizili odtud prozatím přesně nevyčíslené množství šperků,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Po provedení krádeže oba pachatelé rychle opustili místo činu a nasedli do černého vozidla značky Audi s cizí poznávací značkou, kde na ně čekal řidič.

Internetem se rychle šíří video z krádeže, kdy lupiči nasedají do auta. Podle internetu by mělo jít o ukrajinskou registrační značkou. První dvě písmena na značce, BH, označují region. V tomto případě by se mělo jednat o Oděskou oblast. Zkratku BH mají i značky z jiných zemí, nicméně nalevo na registrační značce je vidět žlutý a modrý pruh ukrajinské vlajky.

???????? In the Czech Republic, a jewelry store was robbed.



The thieves were quick and worked professionally.



The car was burned in the forest.



The car has Ukrainian, Odessa region, license plates pic.twitter.com/1XiP2kM1Gj