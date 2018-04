Vymeteme okamurovce odevšad, žádá ČSSD Babiše. Okamura: Hrabete se do koryt! Padlo též: Prosaďte zákaz SPD

04.04.2018 7:24

Poslanci SPD Tomia Okamury by mohli v případě společného vládnutí ČSSD a ANO ostrouhat. ČSSD by totiž podle všeho chtěla nahradit poslance Okamurova hnutí na pozici předsedů bezpečnostního výboru a komisí pro kontrolu NBÚ a pro kontrolu úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Píše to server Novinky.cz.