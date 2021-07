Vymývání mozků a covid. Jsou průzkumy vylhané? Volného tam nepustí, nemohou, tvrdí restauratér

reklama

Jakub Olbert bojuje proti vládním nařízením po svém. Už od loňského listopadu má svoji restauraci Šeberák v Praze otevřenou – i přesto, že čelil policejním návštěvám a nyní čelí trestnímu oznámení kvůli šíření nakažlivé lidské nemoci. Zatím však věc nijak nepokročila. Majitel restaurace se domnívá, že policisté nenašli v jeho chování čin, který by mohli označit za trestný. „V současné chvíli to má pravděpodobně státní zástupce a nic se neděje. Předpokládám, že věc odloží nebo ho vrátí k šetření. Byli jsme u výslechu všichni jen jednou – v ten inkriminovaný den. Já byl podruhé, kdy jsem se od vyšetřující policistky dozvěděl, z čeho a jestli je někdo obviněn,“ řekl redakci Olbert. Anketa Lídr které volební strany si zatím v kampani počíná nejzručněji? Babiš 21% Bartoš 0% Fiala 0% Okamura 49% Filip 1% Hamáček 6% Majerová-Zahradníková 4% Volný 17% Šlachta 2% hlasovalo: 3115 lidí

Upozorňuje, že pro naplnění trestného činu šíření lidské nemoci je nutné o vlastní nemoci vědět. „Nemůže nastat situace, že bych měl skrytě jakoukoliv nemoc a tím, že bych se pohyboval, bych se dopouštěl trestného činu. Pak by se mohl dopouštět trestného činu kdekdo, kdyby se nakazil nemocí, která je nebezpečná nebo závažná tak jako covid,“ vysvětlil. V zákoně je uvedeno i nevědomé šíření, ale ani zde podle něj nebyly naplněny podmínky, které by odpovídaly trestnému činu. „To je ale moje domněnka. Dnes se dějí takové věci, že to bude možná jinak,“ podotkl s pochybami o české justici. A čeká na rozhodnutí státních orgánů.

Už jim nevěřím ani slovo

Jeho restaurace zůstává stále otevřená, a to bez jakýchkoliv podmínek pro hosty. Nemusejí mít žádné potvrzení, ani být očkovaní. Sám přiznává, že se nachází v trochu jiné situaci než jeho kolegové, kteří nyní a po dlouhé době otevírají podniky. „Jak se nám nyní šíří varianta delta, tak se může stát, že za měsíc, za dva budou restaurace opět zavírat.“ Jakub Olbert se tedy obává, že s mutacemi se vláda zase rozhodne podnikání ze dne na den zavřít.

„Obavy mám za prvé ze zkušenosti, kterou už rok a půl máme, a pak z kroků, které nejenom vláda naše, ale i okolní vlády dělají. Pokud máme v řádech nízkých stovek nakažených denně, nerozumím, proč musíme omezovat. Ano, důvod je možná proočkování, ale také příprava lidí, že naše práva se budou opět omezovat. V polovině léta, kdy veškerá chřipková onemocnění a koronaviry klesají, protože nemají rádi teplo, jsem překvapen, že jde mutace delta ze stejné rodiny úplně proti tomuto trendu. Buďto tomu tak opravdu je – ale já už jim nevěřím ani slovo – anebo si s těmi čísly hrají tak, že připravují celý národ na něco, co ještě vůbec nevíme,“ uvažuje podnikatel.

Podle něj se za rok a půl s koronavirem přesvědčil, že kdykoliv považoval nějaký krok za nepřijatelný a nereálný, nakonec se realitou stal. Jako příklad uvedl chování slovenské vlády, které ho prý překvapilo. Na Slovensku totiž došlo mimo jiné k uzavření malých hraničních přechodů. Po protestech obyvatel a střetech s policií přechody opět otevřeli. Stále však platí přísná pravidla pro vstup do země včetně karantény.

„Já jsem tomu nejprve nemohl vůbec uvěřit. Vždy za vším hledám odpověď. Buď jde o hloupost, nebo jde o záměr. Nedovedu si představit, že by někdo ve slovenské vládě hloupě řekl: Nasypejte štěrk a dejte betony na silnici, koronavirus je neprorazí. To si přeci nemůže myslet ani pětileté dítě. Pak hledám úmysl – a ten úmysl ve mně pomaličku vzrůstá – připravovat lidi na něco, zkoušet, po krůčcích jim utahovat a povolovat,“ říká Olbert. A že celá akce musela stát spoustu peněz i politických bodů. Vlády by se podle něj měly – a především ta česká a slovenská, kde jsou volby za humny – snažit o přízeň voličů, což ale nedělají.

Podnikatel: Průzkumům nevěřím, je to reklama politiků

Pokládá si proto otázku, zda je důvodem vědomí, jak vše dopadne, nebo zahledění ve vlastní bublině, která jim nedovolí vstoupit do pocitů a životů normálních lidí.

„Slovenská vláda udělala úplný krok vedle. Tam je to zralé na nějaké povstání. Slováci začínají být hodně naštvaní, sledoval jsem jejich sociální sítě – což je jiné, než ulice – ale myslím, že jestli slovenská vláda sáhne k dalším podobným krokům, bude mít více a více lidí v ulicích. Možná, že oni budou ta rozbuška, co zničí zdejší covidové šílenství,“ míní Olbert.

V této souvislosti komentuje, že pokles preferencí hnutí ANO se zastavil a některé průzkumy zařadily ANO na první či druhé místo. „My sledujeme průzkumy od března, kdy jsme se stali politickým hnutím... a průzkumů je, tuším, sedm. A každý z průzkumů se liší. Ze začátku se lišily procentuálně a v posledních jsem viděl hnutí ANO u jednoho na třetím a u jednoho na prvním místě. Pak jsem viděl hnutí Přísaha s devíti a se čtyřmi procenty… Já tomu nevěřím.

Průzkumy dělají soukromé společnosti, které nejsou vázány ničím, co by je přimělo, aby je dělaly korektně. Je to reklama všech politických subjektů. Úplně stejně, jako jsem v průzkumech viděl Alianci pro budoucnost, což jsou jen dva lidé. Je zajímavé, že se o nich dozvěděli občané v celé republice a dvě a půl procenta by jim dalo hlas.

Na druhou stranu poslanec Lubomír Volný, který objíždí republiku, stále se s někým tahá a má hromadu příznivců, se tam neobjeví nikdy. Nemůžou ho tam pustit, protože by šlo o ‚děsný průšvih‘,“ tvrdí Jakub Olbert, který je nově také předsedou hnutí Otevřeme Česko.

Psali jsme: Zemědělec: Měšťáci diktují venkovu ekologii. Ale vše je ve skutečnosti jinak Volný (Volný blok): Měli bychom vyhlásit sankce vůči USA. Za terorismus v Moskvě To je radosti, Kajínek získal titul. Ale pozor: Možná půjde k soudu Plot proti migrantům! Bělorusko je k nám posílá, naříká Litva. Lukašenko: Chtějí do vaší osvícené Evropy

Olbert: Vláda by zasloužila pětku

Podobné postupy vnímá jako přípravu na říjnové volby. Ti, kdo se v průzkumech ocitají, prý „budou ochotni a schopni se nějak dohodnout“. Ti ostatní se dohodnout nechtějí, naopak žádají radikální změnu. „A právě radikální změna je namístě, protože jsme krůček od toho, abychom se svezli do totality,“ dodal. České vládě by proto za rok a půl s koronavirem udělil jasnou pětku: „Pokud je o hodnocení dle školního řádu, tak je to jednoznačná pětka,“ řekl. Reparát ale nepřipouští. „To není na propadnutí, to je na vyhození ze školy.“

Kromě toho mu vadí také rozdělování obyvatel na očkované a neočkované. „První a nejdůležitější je, že je to proti Listině základních práv a svobod i proti některým ústavám států Evropské unie. To bychom měli dát na stůl jako první. To, co po nás chtějí, po nás chtít nesmějí. Za druhé, jde o segregaci lidí. Stále přemýšlím, zda jsou v tom peníze, protože se v tom točí obrovské prachy… ale jestliže naočkujete tři čtvrtě národa, tak nevím, zda vás zbylá čtvrtka bude živit. Možná, že míří k tomu, abychom se očkovali každých devět měsíců, možná je v tom něco jiného,“ vysvětlil. Anketa Vadí vám, že od 1. září by si neočkovaní měli pravidelné testy na covid-19 platit sami? Vadí 52% Nevadí 43% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5712 lidí

Za naprostý nesmysl považuje i evropské covid pasy, protože si státy s nimi pouštějí do země někoho s očkováním, ale bez testů, přestože vědí, že jakoukoliv mutaci může šířit i očkovaný. „Vedle vás v letadle sedí člověk, který je otestován, takže očividně nemá covid. Od vás jako očkovaného se může nakazit, takže všichni očkovaní, které vypustíme po světě, jsou potenciální přenašeči, ale to je všem jedno... To je úplně proti logice věci – a všichni to vědí,“ upozorňuje.

Z neočkovaných se stává menšina, která nebude moci cestovat

Navíc to přináší komplikace. Část cestujících nedávno například neodletěla do Švédska, i když pro vstup do země stačí očkování. Letecká společnost však vyžadovala negativní test na koronavirus. „Jsme papežštější než papež. A zase jde o nadnárodní společnosti, které to buď mají v závazcích, nebo chtějí být papežštější a říkají: My jsme čistí, připravení. Byl jsem nakupovat v Makru, kde mě nechávají bez roušky, ale každou čtvrthodinu hlásí, co bychom měli a neměli dělat. Stále hlásí rozestupy, dezinfekci rukou pro naše dobro. Jde o úplné vymývání mozků. A proč to Makro dělá? Asi ne proto, že by mělo zájem o covid, prostě chtějí mít PR společnosti, která je strašně hodná k lidem. To je komické šílenství, které se strhlo na celou společnost a v tom je úplně nejnebezpečnější,“ varuje podnikatel.

„My jsme srovnávali rok 1989 a současný – a našli jsme obrovský rozdíl. V roce 1989 nebyla společnost tak strašně rozdělená, jako nyní. A hlavně, lidé za sebou měli čtyřicet let nesvobody a většina z nich byla na straně změny. Nyní jsme rozdělení na tři skupiny. Jedni, kteří nechápou, co se děje, vždyť je všechno v pořádku, vždyť mám plat. Druzí jsou ortodoxní očkovači, prostě parta, která hýbe s první skupinou, aby se šli naočkovat, protože jde o záchranu, věří médiím a věří vládě. A pak je tu třetí: všichni, kdo kvůli covidové krizi přišli nebo přicházejí o všechno, nechtějí se nechat očkovat, chtějí zachovat svoji svobodu, ale pomalu se stávají menšinou, která nebude moci cestovat, nebude moci do zaměstnání, nebude moci do kina, protože nebude očkovaná,“ popisuje Jakub Olbert své dojmy.

Naopak za správný příklad považuje Velkou Británii nebo Singapur, který dokonce prohlásil, že s koronavirem je třeba žít jako s chřipkou. Tedy přístup zcela opačný. „Ve Velké Británii je to překvapující. Jsou konzervativní, nepředpokládal bych, že budou dělat revoluční kroky, ale možná, že to souvisí s jejich vystoupením z Evropské unie. Tohle bych očekával od severských států, jako například od Norska nebo od Švédska, které zvolilo jinou cestu než my. Oni by měli být první vlajkonoši, ale jsou zavázáni v očkování. To, co udělala Velká Británie, může být populistické, to uvidíme. Ale rozhodně jde o krok správným směrem, chválím ho a podporuji. Tohle je jediné řešení,“ dodal Olbert.

Psali jsme: „Která p*ča.“ „Trápit tu s*ini.“ Prima zhasla kamery, zůstalo napětí. Pak vybuchlo „Tahal jste kačera. Před rokem 89.“ Ondráček a Piráti se zase neměli rádi Správa železnic: Situace na železnici po bouřkách Vojtěch: Testy si budou hradit i děti od 12 let

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.