Vypadá to, že si někdo přeje, aby tu opravdu byli nemocní a mrtví... Okamura varuje před věcmi, které se přehlížejí

Na první pohled tu máme zmatky jako v první vlně. Vláda se nijak nepřipravila, s nárůstem infekcí na podzim nikdo z vlády zjevně nepočítal. Výsledkem jsou nedozírné ekonomické škody a lidé a firmy bez peněz a bez práce, aniž je jim vláda schopná nabídnout adekvátní pomoc. Přitom SPD konstruktivně předložilo od jara ve Sněmovně z opozice více než 40 legislativních návrhů na finanční a sociální podporu lidem a firmám, ale vláda nám drtivou většinu z nich zamítla, aniž sama cokoli podobného prosadila.

Nejsem prorok ani fanda koronapaniky, ale už na jaře jsme říkali, že sluníčko v létě infekce zastaví a na podzim přijde další vlna nejen infekčně zasažených, ale i nemocných. To se každoročně opakuje s chřipkou, nejiné to bude s mutací chřipky sars cov 2 alias s covidem-19. Problém je, že panika a hysterie dnes viditelně způsobuje větší škody než samotný covid-19. Celková úmrtnost v ČR je stále pod průměry loňska či předloňska a samozřejmě pod rokem 2016, kdy jsme měli poslední větší skutečnou epidemii chřipky.

Panika a hysterie?

Rozhodně nechci a nebudu situaci bagatelizovat, ale když se podíváte na grafy úmrtnosti, tak varovná jsou loňská prosincová čísla, tedy před covidem, kdy se počty mrtvých viditelně a raketově zvýšily. Dnes bohužel čelíme souhře paniky, zmatku, chřipky a covidu, což v součtu opravdu může způsobit zbytečná úmrtí navíc. Tedy navíc oproti standardním číslům, z nichž dnes nevybočujeme. Namísto toho, aby vláda a média zklidňovaly situaci, tak ji vyhrocují. Pokud nám psychologové hlásí čtyřnásobný nárůst depresí, znamená to, že i v ostatní populaci násobně vzrůstá stres, který následně snižuje imunitu (nehledě na to, že stres se počítá i k výrazným faktorům při vzniku rakoviny) a ti, kdo by třeba na covid ani nezakašlali, dostanou teplotu, a ti, co by zakašlali, tak ulehnou. Někdy se ptám, proč to vypadá, že si skutečně někdo přeje, aby tu opravdu byli nemocní a mrtví.

Jak to?

Do karantény se přijímají lidé pozitivní na covid, ale proč nikdo nerozlišuje ty, kteří se s virem potkali, mají například protilátky, ale jsou už neinfekční a mohou pracovat a normálně fungovat. V těch tisícovkách, kterými média a ministerstvo děsí veřejnost, je to většina. Lidé pozitivní na covid jsou prostě lidé, co potkali covid a v drtivé většině ten virus v sobě zlikvidovali, nejsou nemocní a velká část je po relativně krátké době neinfekční – přičemž není problém, věřím alespoň u zdravotníků a dalších potřebných profesí, tu infekčnost otestovat. Protože jedna věc je mít v sobě například protilátky na virus a jiná mít v sobě, a to nikoli na sliznici, ale v těle namnožený virus. To se ovšem vůbec neřeší.

Jenže díky tomu máme stovky zdravotníků mimo službu – a já se ptám: to je úmysl? Paralyzovat zcela bezdůvodně zdravotnictví v momentě, kdy nám chybí každý člověk? Jak víme, lidé ve zdravotnictví chyběli i před covidem, takže vlastně stačí jakýkoli malý krok, který vyřadí byť jen stovky zdravotníků z práce, a hrozí kolaps, protože nemáme žádné rezervy. Chybný nápad se zavřením prvního stupně základních škol je samozřejmě další pokus vyhnat z práce i ty zdravé. To nemohl vymyslet nikdo s dobrými úmysly nebo aspoň se zbytky zdravého rozumu. Jako by veškerá opatření směřovala jen k tomu, jak zvýšit škody a nereflektovat realitu.

Máme zahlcené nemocnice, ale ze 40 procent lidmi, kteří akutní nemocenskou léčbu nepotřebují, a i ministr zdravotnictví Prymula mi na interním jednání za přítomnosti premiéra Babiše potvrdil, že se jedná, cituji, o „zdravé lidi“, které prostě jen nikdo nechce. To je jednak letitý problém, který desetiletí vlády neřeší a nemocnice a LDN si přehazují staré nebo nemohoucí lidi, kteří by měli být v nějakém domově pro seniory se zdravotní péčí. Tyhle domovy máme, jenže pro většinu seniorů jsou drahé. Mimochodem, podle postřehu jedné sestřičky z jednoho domova pro seniory jsou tak drahé, že ty sestry samy, až budou staré, nebudou mít takový důchod, aby si mohly dovolit žít ve stáří v domově, ve kterém pracují.

Pomohlo podle vás situaci odstoupení ministra Vojtěcha a jeho nahrazení profesorem Prymulou?

Podívejme se na to z více pohledů. Růst onemocnění horních cest dýchacích a komplikací s tím spojených včetně covidu na podzim, když se ochladí, je jasný standard po staletí. To přijít muselo. Nehledě na nošení či nenošení roušek. Každý skutečný epidemiolog vám řekne, že klíčové je získat maximální kolektivní imunitu. Ti, co se potkali s virem v létě, kdy máme na maximum vitamínu D, sluníčka a prostředků, které nám zvyšují obranyschopnost, se díky lepší imunitě s viry vypořádali bez problémů, zatímco ti, co ho potkají na podzim – a je jedno, zda to je virus chřipky, nebo covidu-19 – mají prostě horší bojovou pozici.

Problém je i další věc. Pan Vojtěch jako nelékař měl výhodu v tom, že nebyl napojený na žádnou lékařskou nebo farmaceutickou lobby. Když říkám „výhodu“, myslím výhodu pro pacienty. Každý z takzvaných odborných ministrů ve zdravotnictví je současně stoupencem nějaké lobby, která bojuje za něco a současně také proti něčemu obvykle bez ohledu na zájem pacienta, který by měl být ale primární.

Současný pan ministr zdravotnictví a zároveň exšéf vakcinologické společnosti klade viditelně důraz na vakcíny, které nikdo neviděl, neschválil a které téměř nikdo, jak víme, nepoužije, protože proočkovanost české populace je extrémně nízká. Na straně druhé tady máme vyzkoušené léky na covid, kterými jsou jak levná generika, tak dokonce v Číně odzkoušený vitamín C, ale o tom, že bychom měli nasazovat nemocným léky, se vůbec nemluví, natož o tom, že nejúčinnější je prevence – tedy posilování imunity. Člověku se zdravou imunitou od covidu v podstatě nic nehrozí. Ubližuje, neřkuli zabíjí promile těch, co jsou nějak vážně oslabení. Takže pojďme si říct, že když nemůžeme zlikvidovat virus – což nejde –, musíme posilovat naši imunitu anebo ty oslabené před virem chránit. Uzavřením ekonomiky a lidí v celé zemi nic nezměníme. Virus tu je a bude a nemá disciplínu, takže se bude šířit bez ohledu na naše zákazy. Olympijský výbor a Unie sportu na tohle téma posilování kolektivní obranyschopnosti připravily a realizují mediální kampaň, a suplují tak práci pana ministra Prymuly a vlády.

Co říkáte na to, jakým způsobem komunikuje krizi s občany premiér Babiš? Vzbuzuje to podle vás ve veřejnosti důvěru ve vládu a její rozhodování?

Pro nás, pro občany, ale i pro nás politiky je zásadní, co vláda dělá, nebo nedělá. Vláda i premiér jsou na rozbouřeném moři, kdy na jedné straně je snaha vyhrotit paniku z koronaviru a na straně druhé snaha minimalizovat škody. Není divu, že je veřejnost zmatená a nemůže poznat, kde je pravda. Nevyčítám premiérovi, že na jaře udělal přísná opatření, protože jsme nevěděli, s čím bojujeme. Jako manažerovi mu ale musím mít za zlé, že takovou analýzu nemáme do dnešního dne.

Poté, co jsem zpochybnil data o úmrtích s covidem, se staly dvě věci – pan Prymula přiznal, že mrtvé nepitváme a nezjišťujeme příčiny smrti, a ministerstvo vydalo suché prohlášení, že uváděná úmrtí s covidem neznamenají, že příčinou smrti byl covid. Tím se ukázalo, že prezentovaná čísla nesedí. Posouváme se ale strašně pomalu, přičemž aniž vláda projevuje nejmenší snahu analyzovat nebezpečí, tak se panikaří, zvětšují se škody, ohrožují se na zdraví nejen firmy, ale i skutečně nemocní lidé. Panika a karantény zdravých neinfekčních lidí ohrožují chod nemocnic a udržitelnost zdravotního systému, ohrožují přímo životy lidí a nejhorší je, že následné oběti budou vydávány jako důkaz, že ta panika byla oprávněná.

Tedy budou to tak moci tvrdit, pokud nebudeme dělat pitvy a zkoumat a analyzovat skutečné příčiny smrti. Prvotní zásada každého krizového řízení je přece analyzovat příčiny a následky problémů a následně navrhovat přiměřená opatření. Stojí-li proti mně tank, tak použiji pancéřovou pěst nebo raketu. Pokud to je moucha, tak zvážím, zda má smysl se zvedat, a pokud ano, stačí plácačka, protože pokud vystřelím raketu, tak tu mouchu asi zabiju, ale nadělám větší škody, než kdybych ji nechal letět. Popravdě mně uniká, že tohle nikomu nedochází.

K 31. prosinci 2017 žilo celkem v České republice 577 373 osob, u kterých bylo v daném roce nebo dříve diagnostikováno onkologické onemocnění. V tom roce 27 320 osob zemřelo v souvislosti se zhoubným novotvarem. To je zhruba 75 lidí každý den. Například cytomegalovirus je rozšířený po celém světě a udává se, že jím je nakaženo 50 až 90 procent populace. Cytomegalovirus patří do „elitní skupiny“ méně než deseti známých onkogenních virů, které vyvolávají rakovinu. Takových onkologických virů jsou jsou samozřejmě minimálně desítky.

Denně polykáme a dýcháme miliony bakterií a virů, z nichž mnohé nás mohou zabít nebo k smrti přispět – řešením není karanténa, řešení je žít tak, abychom byli co nejméně zranitelní. Miliony let žijeme s viry a budeme s nimi muset žít i další léta a ani sebevětší šarže na ministerstvu ty viry do latě nepostaví. To je realita.

Máte pocit, tak jako premiér Babiš, že hlavním důvodem zhoršující se situace je to, že občané nedodržují nařízená vládní opatření? A co vůbec říkáte na chování veřejnosti, je podle vás zodpovědné?

Je podzim, chlad, málo slunce, méně vitamínů, zvýšený stres – to vše každý rok se železnou pravidelností zvyšuje nemocnost lidí na všechna onemocnění – ta respirační, jako jsou sezónní chřipka nebo covid, samozřejmě na podzim kralují. Vláda by měla dát lidem jistotu, pocit bezpečí, spojit je a představit plán, nepanikařit. Nezaznamenal jsem ve společnosti nějakou masivní neukázněnost, tak jak to občanům vyčítá premiér.

Má SPD nějaký návrh nebo iniciativu, kterou chce k řešení aktuální situace přispět?

O ekonomických návrzích SPD jsem již hovořil mnohokrát. Předložili jsme jich desítky, jsou rozpočtově vyvážené a podporují zaměstnance, živnostníky, malé a střední firmy, invalidní a starobní důchodce a pracující rodiče. Vláda naše návrhy odmítá, ale sama nic podobného neprosadila. A to je problém, který na svých peněženkách vidí čím dál více občanů a firem.

Co se týče zdravotních otázek, jak jsem uvedl výše, značnou část problémů si dělá vláda sama. Ještě dodám, že by bylo dobré přestat lidi stresovat, a ihned jim tak zvýšíme obranyschopnost. To není výmysl, to je tvrdý fakt potvrzený odborníky. Nedávejme do karantény lidi, kteří nejsou infekční, a snížíme problém jak se zdravotníky, tak mimo jiné i s lidmi, co zabírají lůžka v nemocnicích.

A ihned se pusťme do analýzy covidu, jak je nebezpečný, jak je infekční, jaké komplikace úmrtí skutečně způsobuje, a to doopravdy, což znamená, že je třeba zkoumat nejen to, jaké má změny pacient s virem v těle na orgánech, ale také jaká měl jiná onemocnění včetně běžné chřipky, které se samozřejmě také na úmrtích podepisují. Ale nikdo to dnes nezkoumá, protože vše se hodí na covid. To je tak nehorázné diletantství, že popravdě se tomu ani nechce věřit, kdyby to pan ministr sám teď nedávno nepřiznal. Pan ministr se odkázal na pár stovek pitev v Německu, ale to asi neviděl německou veřejnoprávní televizi ARD, která navzdory obecné panice a vládní linii sdělila, že covid je bublina, a to po analýze německých statistik. Tuhle reportáž ARD bych rád viděl na české veřejnoprávní televizi. Jsou tam suchá data a komentáře lékařů z první linie v nemocnicích.

Jak v této krizové situaci probíhá komunikace vlády s opozicí?

My o komunikaci zájem máme, předkládáme neustále naše návrhy řešení, ale ze strany vlády je komunikace minimální. Vláda dokonce odmítla vzít do krizového štábu odborníka za SPD, přestože jsme nabídli experta na krizový management s dlouholetými zkušenostmi ze zahraničí ing. plukovníka v.v. Radovana Vícha, který je zároveň naším poslancem.

A co říkáte na chování opozice z „demokratického bloku“? Někteří jim připomínají, že ze všech nejvíce tlačili na rozvolňování opatření a teď za ně vládu kritizují. Jaký dojem máte z jejich chování vy?

Máte pravdu, na to si vzpomínáme všichni. Strany tzv. demobloku mění názory podle toho, jak se jim to zrovna hodí, a myslí si, že lidé mají krátkou paměť. Ale vrátil bych se k našemu hodnocení situace. To, že tu není funkční strategie pro boj s epidemií, že vlastně nemáme ani zákonem danou definici, co je epidemie a co po jejím vyhlášení má následovat, je přece absurdní a nepochopitelné selhání všech vlád, které tu od roku 1990 vládly. Tím spíš, že třeba v roce 1995 jsme tu měli skutečnou epidemii, kdy onemocnělo na chřipku několik milionů lidí, a až 6 000 lidí na následky spojené s chřipkou zemřelo navíc. Tady byla skutečná tvrdá data, nikoli jako dnes. Tehdy byly zřejmé počty skutečně nemocných a skutečných úmrtí navíc oproti standardnímu průměru.

Nic se plošně nezavíralo, tuším s výjimkou škol, a je tu otázka – politici si v té době řekli, zvládli jsme to, současná opatření stačila, nemusíme nic dalšího vymýšlet. Bylo to správné, či ne? Protože od té doby tu byly další skutečné epidemie chřipky a opět nikdo nepanikařil. Až teď, kdy čelíme v porovnání s chřipkou nižším číslům, která média a ministerstvo zvyšuje tím, že neuvádí nemocné, ale pozitivní – což ani medicínsky nejsou infikovaní, protože to by museli být alespoň infekční. Znovu zopakuji, nechci a nebudu nic bagatelizovat, ale proč se kolem covidu tak překrucuje a mlží? Proč vláda neřekne fakta? Třeba „na covid zemřelo doopravdy cca 600 lidí a nemocných k dnešku je např. 500 nebo 5 000 – v celé ČR“. V roce 1995, aby se mohla vyhlásit epidemie, muselo být 6 000 skutečně nemocných, nikoli jen infikovaných, na 100 000 obyvatel. Co se změnilo?

Ano, Světová zdravotnická organizace zcela nepochopitelně před lety v definici pandemie vypustila mortalitu, takže díky tomu dnes můžeme mít pandemii, a co víc, v hysterii nešetříme penězi na vývoj vakcíny, přičemž víme, že očkovat se nenechají ani lékaři, natož občané.

A naopak na testování léků na covid vláda kašle, protože jsou to vesměs generika a byla by levná, a tak se vlastně nikomu testy nevyplatí. To je přece zrůdné. Namísto aby vláda schválila levné, dostupné a vyzkoušené léky na covid, aby vláda pracovala na zvyšování imunity občanů, tak zavře zemi, firmy a občany. To je zrůdné ještě víc. Přičemž všichni vidíme, že vládou navržený další deficit státního rozpočtu na příští rok žene naši republiku do ekonomické propasti, kdy už nebudou peníze na dostatečnou finanční a sociální pomoc lidem a firmám postiženým vládními opatřeními. Potřebujeme, aby se ekonomika nezastavovala, aby lidé mohli chodit do práce.

Ministr vnitra Jan Hamáček předložil novelu ústavního zákona o bezpečnosti, měnící podmínky vyhlášení nouzového stavu. Návrh se setkal s kritikou i u ostatních členů vlády. Měl jste už možnost se s ním seznámit? A co na tento návrh říkáte?

Ano, již jsem si návrh přečetl a Hamáčkův návrh je pro nás nepřijatelný. Vadí nám například pasáž, která by vládě umožňovala donekonečna a opakovaně odkládat volby. To nemá s demokracií nic společného.

Ve Sněmovně je také projednáván další návrh související s pandemií – tzv. kurzarbeit, upravující pomoc firmám proti propouštění zaměstnanců. Návrh prošel prvním čtením i přes značnou kritiku. Jak hodnotíte tento návrh vy?

Hnutí SPD prosazuje podporu zaměstnanců a firem postiženým vládními opatřeními s cílem udžet pracovní místa, aby se nepropouštělo. Čili pakliže by skončil program Antivirus, tak je potřeba něčím dalším navázat, jelikož vládní opatření nekončí. Je jasně ekonomicky spočítáno, že udržení současných pracovních míst je z hlediska státu levnější variantou, než když by lidé skončili na úřadu práce a následně by se vytvářela nová pracovní místa. Takže i tzv. kurzarbeit má naši podporu a samozřejmě se ale budeme ještě ve Sněmovně bavit o parametrech.

Podpořil byste řešení nazývané „lockdown“, tedy uzavření ekonomiky na stejné úrovni, jako proběhlo na jaře?

K tomuto řešení nevidím důvod, jelikož druhý „lockdown“ bude mít pro naši ekonomiku, pro finanční situaci občanů a firem tak obrovské negativní následky, že bychom se z toho dostávali několik let. Přineslo by to množství nezaměstnaných lidí a řada občanů se ocitne v dluhových pastích. A jelikož vláda tvrdošíjně odmítá škrtnout v rozpočtu nepotřebné výdaje jako například drahé zahraniční armádní nákupy, tak stát nebude mít peníze na pomoc lidem v nouzi. Varuji před uzavřením naší ekonomiky, to nás dostane do ekonomické a sociální propasti.

